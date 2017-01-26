«Тошшахартрансхизмат»: до ввода электронной оплаты осталось недолго

В Ташкенте до конца текущего года планируется внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом на встрече с журналистами 26 января сообщил заместитель председателя компании «Тошшахартрансхизмат» Мохир Валиев.

Мохир Валиев.

Как рассказал Мохир Валиев, проект внедрения безналичной оплаты предусматривает оснащение автобусов валидаторами. Для оплаты проезда пассажир должен будет приложить к устройству специальную пластиковую карту, с которой быстро — за 0,3 секунды — будет принят платеж.

«Надеемся, что автоматизированная система оплаты проезда будет внедрена до конца этого года , — сказал представитель руководства компании. — Это даст нам прозрачность, обеспечит регулярность автобусного движения (более половины жалоб в компанию касаются регулярности движения — ред.). С водителя будет снят вопрос сдачи выручки — он не будет гоняться за пассажиром. Это наша главная цель на данный момент».

Планируется, что сбором выручки будет заниматься отдельная структура. При этом окончательного решения, с какой компанией будет осуществляться проект, пока нет.

Председатель «Тошшахартрансхизмат», заместитель хокима столицы Атабек Садыков добавил, что компанией рассматривается вопрос введения жетонов для маршрутных такси, аналогичных используемым в автобусах. Планируется, что жетоны будут иметь фиксированный номинал (1000, 1500 и 2000 тысячи сумов), и пассажиры будут доплачивать недостающую сумму наличными.

В прошлом году предприятиями «Тошшахартрансхизмат» было перевезено 336,7 миллиона пассажиров, из них 210,9 миллиона — автобусами, 53,5 миллиона — метрополитеном, 5,5 миллиона — микроавтобусами и 2,7 миллиона — трамваями (трамвайное движение было закрыто 2 мая 2016 года). 64,1 миллиона пассажиров были перевезены частными компаниями.

Ежемесячно в Ташкенте реализуется в среднем 69,4 тысячи проездных карточек.



Текст: «Газета.uz» 7 711