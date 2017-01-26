«Тошшахартрансхизмат»: до ввода электронной оплаты осталось недолго

Фото: «Газета.uz»
В Ташкенте до конца текущего года планируется внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом на встрече с журналистами 26 января сообщил заместитель председателя компании «Тошшахартрансхизмат» Мохир Валиев.
Мохир Валиев.
Как рассказал Мохир Валиев, проект внедрения безналичной оплаты предусматривает оснащение автобусов валидаторами. Для оплаты проезда пассажир должен будет приложить к устройству специальную пластиковую карту, с которой быстро — за 0,3 секунды — будет принят платеж.
«Надеемся, что автоматизированная система оплаты проезда будет внедрена до конца этого года, — сказал представитель руководства компании. — Это даст нам прозрачность, обеспечит регулярность автобусного движения (более половины жалоб в компанию касаются регулярности движения — ред.). С водителя будет снят вопрос сдачи выручки — он не будет гоняться за пассажиром. Это наша главная цель на данный момент».
Планируется, что сбором выручки будет заниматься отдельная структура. При этом окончательного решения, с какой компанией будет осуществляться проект, пока нет.
Председатель «Тошшахартрансхизмат», заместитель хокима столицы Атабек Садыков добавил, что компанией рассматривается вопрос введения жетонов для маршрутных такси, аналогичных используемым в автобусах. Планируется, что жетоны будут иметь фиксированный номинал (1000, 1500 и 2000 тысячи сумов), и пассажиры будут доплачивать недостающую сумму наличными.
В прошлом году предприятиями «Тошшахартрансхизмат» было перевезено 336,7 миллиона пассажиров, из них 210,9 миллиона — автобусами, 53,5 миллиона — метрополитеном, 5,5 миллиона — микроавтобусами и 2,7 миллиона — трамваями (трамвайное движение было закрыто 2 мая 2016 года). 64,1 миллиона пассажиров были перевезены частными компаниями.
Ежемесячно в Ташкенте реализуется в среднем 69,4 тысячи проездных карточек.
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Комментарии
Новость отличная!! А что насчет других городов и регионов?!
Бондарь Евгений Ефимович, Вроде в Самарканде на автобусах уже установлены или я что-то путаю?
А интересно, как будут карать тех, которое так или иначе не станут оплачивать проезд картой. Если будет дополнительно стоять ещё и кондуктор и он будет собирать наличный расчет, то как он узнает что человек которые заплатил картой заплатил? Много вопросов, хотя бы принцип действия рассказали бы
в других городах автобусов то нормальных нет одни дамасы ходят.
Илья Кондрашев, как я видел в других странах, вход будет строго через переднюю дверь и каждый пассажир должен будет провести карточку через бутон или незнаю ,что за аппарат собираются поставить
Во многих цивилизованных странах так и делают. Входишь через переднюю дверь и сразу оплачиваешь, выходишь через заднюю.
И сразу возникает вопрос: как пользоваться автобусами утром, в самый час пик? Ведь и без турникетов для электронной оплаты в автобус утром не залезть, а с ними наверняка будет еще труднее и дольше. Каждый день чтобы доехать в университет, приходится втискиваться в забитый автобус (любой автобус, лишь бы доехать от Чимгана до метро), а затем ехать в переполненном составе метро. Общественный транспорт просто не справляется с таким количеством пассажиров, нужно принимать меры его глобального усовершенствования.
Нашим транспортникам надо бы съездит в Сеул и покататься в общественном авто. Многому научились бы. Почти 99,9% пассажиров оплачивают через свои смартфоны при входе через переднюю дверь. Кондуктора нету. Водитель проконтролирует все оплаты. Не надо переходить снова на жетоны, пластиковые карты для транспорта и тд. Время не стоит на месте. Через года 2-3 снова придется переоснащать весь транспорт. Это огромные деньги. Берегите деньги налогоплательщиков.
идея отличная)
Вы сначала пожалуйста, научите водителей нормально ездить. такое ощущение что возят картошку а не пассажиров, правильно парковаться на остановках. приведите в порядок остановки, уберите нелегальных таксистов с остановок, и многое другое сопутствующие вещи. Уж потом наверно можно тратить деньги на остальное.