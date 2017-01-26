Узбекистанцы впервые приняли участие в международной олимпиаде по ментальной арифметике

Инновационная школа Next Step Up School в феврале 2016 года впервые официально завезла на территорию Узбекистана программу ментальной арифметики — счет в уме быстрее, чем калькулятор — и запустила под новым брендом — «Лаборатория гениев».
Подводя итоги ушедшего года можно отметить, что вся команда школы с высоким профессионализмом отнеслась к своему делу. Очередным испытанием стало участие в международной олимпиаде в Бишкеке (Киргизия). Приглашение с условиями участия пришло в школу неожиданно и буквально за несколько недель до события. Вызов был не по силам, так как в олимпиаде участвовали 300 финалистов, которые прошли жесткий отбор и изучают этот предмет не первый год.
Со стороны «Лаборатории гениев» для участия в олимпиаде были отобраны Санжар Агзамходжаев (12 лет) и Жавохир Хотамов (8 лет), которые начали заниматься всего 4 месяца назад, но уже показали отличные результаты.
18 декабря 2016 года в Бишкеке впервые за всю историю в международной олимпиаде по ментальной арифметике среди детей до 16 лет приняли участие узбекистанцы, смелость которых вызывает восхищение.
Один из героев, Жавохир Хотамов, не дошел до последнего тура, но его отец, Жахонгир Хотамов, твердо убежден, что еще чуть-чуть и он бы вышел победителем. Но для преподавателей школы он уже стал победителем. Дойти всего за 4 месяца до такого уровня и участвовать в олимпиаде на равных с 300 финалистами до 16 лет — это и есть первый шаг к победе.
По словам мамы Санжара Агзамходжаева, Анзират Алимбабаева, произошло чудо. «Мой ребенок обычный, как и все дети, и даже не успевал в школе. После того как мы пришли 4 месяца назад учиться в „Лабораторию Гениев“, все изменилось. Теперь сын учится самостоятельно и с удовольствием. Нас предупредили, что конкуренция будет жесткой, и что силы неравные, но я видела его огромное желание идти вперед и не останавливаться. Школу Next Step Up School мы выбрали неслучайно: наши старшие проучились здесь и успешно поступили в высшие учебные заведения. Я выражаю огромную благодарность преподавателям и руководителю школы, Мухайё Зайровой, за то, что они с большой любовью относятся к своей работе!» Полное интервью Анзират Алимбабаевой доступно по ссылке.
26 февраля 2017 года «Лаборатория Гениев» планирует провести первую олимпиаду по ментальной арифметике среди учащихся филиалов и выявить будущих чемпионов в этой сфере.
Многие родители часто спрашивают, как выбрать тот или иной учебный центр, потому что «Лаборатория гениев» пока еще не открылась во всех регионах. Методик преподавания по этому предмету очень много, но к сожалению, не все из них являются эффективными. Порой под громким пиаром и ради привлечения денег на рынке могут продвигать давно устаревшие методики, после которых переучиваться тяжело или уже невозможно. Также необходимо обращать особое внимание на преподавателей, от которых зависит основной успех в использовании новейших технологий.
Чтобы избежать этих ошибок и правильно найти учебный центр, родители вправе требовать ряд документов и обращать внимание на следующие факторы:
Телефоны «Лаборатории гениев»: 740−55−05, 743−88−08.
Адреса школ:
На правах рекламы. Услуги лицензированы.
Сегодня, 20:35
Сегодня, 20:17
Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:23
Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:31
Комментарии
Категорически запрещается обучение ментальной арифметики по несколько часов в день! Только 1-1,5 часа в день и не более, т.к. это сильно действует на психику ребёнка!. Ребёнок, наравне с этим предметом должен изучать и другие предметы школьной программы.
значит мы такие отсталые? если в Бишкеке уже международная олимпиада, а мы ВПЕРВЫЕ В МИРЕ участвуем с учениками обученными за 4 месяца? мне так нравится хвастаться серебренной медалью на математических олимпиадах, тогда как наши соседи казахи имеют 6-8 золотых медалей, а китай регулярно получает по 6 золотых медалей на каждой олимпиаде? будьте критичней, господа. результат тоже имеет значение, как у боксеров на олимпиаде!!! сохта ютук, лар керак эмас!