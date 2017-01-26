Узбекистанцы впервые приняли участие в международной олимпиаде по ментальной арифметике

Инновационная школа Next Step Up School в феврале 2016 года впервые официально завезла на территорию Узбекистана программу ментальной арифметики — счет в уме быстрее, чем калькулятор — и запустила под новым брендом — «Лаборатория гениев».

Подводя итоги ушедшего года можно отметить, что вся команда школы с высоким профессионализмом отнеслась к своему делу. Очередным испытанием стало участие в международной олимпиаде в Бишкеке (Киргизия). Приглашение с условиями участия пришло в школу неожиданно и буквально за несколько недель до события. Вызов был не по силам, так как в олимпиаде участвовали 300 финалистов, которые прошли жесткий отбор и изучают этот предмет не первый год.

Со стороны «Лаборатории гениев» для участия в олимпиаде были отобраны Санжар Агзамходжаев (12 лет) и Жавохир Хотамов (8 лет), которые начали заниматься всего 4 месяца назад, но уже показали отличные результаты.

18 декабря 2016 года в Бишкеке впервые за всю историю в международной олимпиаде по ментальной арифметике среди детей до 16 лет приняли участие узбекистанцы, смелость которых вызывает восхищение.

Один из героев, Жавохир Хотамов, не дошел до последнего тура, но его отец, Жахонгир Хотамов, твердо убежден, что еще чуть-чуть и он бы вышел победителем. Но для преподавателей школы он уже стал победителем. Дойти всего за 4 месяца до такого уровня и участвовать в олимпиаде на равных с 300 финалистами до 16 лет — это и есть первый шаг к победе.

По словам мамы Санжара Агзамходжаева, Анзират Алимбабаева, произошло чудо. «Мой ребенок обычный, как и все дети, и даже не успевал в школе. После того как мы пришли 4 месяца назад учиться в „Лабораторию Гениев“, все изменилось. Теперь сын учится самостоятельно и с удовольствием. Нас предупредили, что конкуренция будет жесткой, и что силы неравные, но я видела его огромное желание идти вперед и не останавливаться. Школу Next Step Up School мы выбрали неслучайно: наши старшие проучились здесь и успешно поступили в высшие учебные заведения. Я выражаю огромную благодарность преподавателям и руководителю школы, Мухайё Зайровой, за то, что они с большой любовью относятся к своей работе!» Полное интервью Анзират Алимбабаевой доступно по ссылке.

26 февраля 2017 года «Лаборатория Гениев» планирует провести первую олимпиаду по ментальной арифметике среди учащихся филиалов и выявить будущих чемпионов в этой сфере.

Многие родители часто спрашивают, как выбрать тот или иной учебный центр, потому что «Лаборатория гениев» пока еще не открылась во всех регионах. Методик преподавания по этому предмету очень много, но к сожалению, не все из них являются эффективными. Порой под громким пиаром и ради привлечения денег на рынке могут продвигать давно устаревшие методики, после которых переучиваться тяжело или уже невозможно. Также необходимо обращать особое внимание на преподавателей, от которых зависит основной успех в использовании новейших технологий.

Чтобы избежать этих ошибок и правильно найти учебный центр, родители вправе требовать ряд документов и обращать внимание на следующие факторы:

Договор о франшизинге. Этот документ удостоверяет, что школа обладает авторскими правами на лицензированную программу, и методика прошла проверку на успех. Регистрация договора о франшизинге в районном хокимияте: она обозначает легальный статус и предоставляет право на осуществление данной деятельности. Лицензия на данный вид деятельности, выданная Государственным центром тестирования — государственным органом, который одобряет ту или иную программу после тщательного изучения и проверки ряда документов. Преподаватели по ментальной арифметике должны быть сертифицированными: доверять образование детей нужно только профессионалам. Соответствующая цена. Необязательно, что завышенная цена означает высокое качество. Исключением, конечно, может быть случай, если преподают сами эксперты международного уровня.

Телефоны «Лаборатории гениев»: 740−55−05, 743−88−08.

Адреса школ:

НОУ Next Step Up School — Мирабадский район, станция метро «Ойбек».

НОУ «Карьера» — Мирзо-Улугбекский район, гостиница «Сайехат».

НОУ «Катта Танаффус» — Чиланзарский район, станция метро «Хамза».

НОУ «Познавайка» — Юнусабадский район.

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