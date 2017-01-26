Нозим Хусанов назначен первым замхокима Ташкента

Нозим Хусанов.
Фото: tashkent.uz
Нозим Хусанов назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства, свидетельствуют данные сайта хокимията столицы.
Новая должность в структуре хокимиятов областей, городов и районов была введена постановлением Президента Узбекистана от 22 декабря.
Нозим Хусанов (1976 года рождения) с весны прошлого года занимал пост заместителя хокима по вопросам экономического и социального развития, сфере услуг и предпринимательства.
В 2014—2016 годах работал председателем правления «Микрокредитбанка», в 2013—2014 годах — первым заместителем председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности, в 2011—2013 годах — заместителем председателя Центрального банка Узбекистана, в 2010—2011 годах — начальником главного управления ЦБ по Ташкентской области.
Выпускник Ташкентского автодорожного института (1997) и Ташкентского финансового института (заочное отделение, 2002).
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Комментарии
табриклимиз, келгуси ишларингизда муваффакиятлар тилаб коламиз!!!
Табриклаймиз, Нозим Бахтиёрович!
Хороший человек, компетентный специалист! Удачи во всем!
желаю удачи и здоровья!
Mas'uliyatli ishingizda omad !