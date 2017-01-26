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Нозим Хусанов.

Фото: tashkent.uz

Нозим Хусанов назначен первым замхокима Ташкента

Нозим Хусанов назначен первым заместителем хокима Ташкента.

Сегодня, 16:23   Политика  

Нозим Хусанов назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства, свидетельствуют данные сайта хокимията столицы.

Новая должность в структуре хокимиятов областей, городов и районов была введена постановлением Президента Узбекистана от 22 декабря.

Нозим Хусанов (1976 года рождения) с весны прошлого года занимал пост заместителя хокима по вопросам экономического и социального развития, сфере услуг и предпринимательства.

В 2014—2016 годах работал председателем правления «Микрокредитбанка», в 2013—2014 годах — первым заместителем председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности, в 2011—2013 годах — заместителем председателя Центрального банка Узбекистана, в 2010—2011 годах — начальником главного управления ЦБ по Ташкентской области.

Выпускник Ташкентского автодорожного института (1997) и Ташкентского финансового института (заочное отделение, 2002).

Текст: «Газета.uz»      13 195

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Комментарии

  • Mir Aziz 26 января 2017 16:27

    табриклимиз, келгуси ишларингизда муваффакиятлар тилаб коламиз!!!

  • Shuhratbek Yarashov 26 января 2017 17:43

    Табриклаймиз, Нозим Бахтиёрович!

  • Murodjon Madjidov 26 января 2017 18:28

    Хороший человек, компетентный специалист! Удачи во всем!

  • Самандар Бадриддинов 26 января 2017 20:07

    желаю удачи и здоровья!

  • Kolya Uzb 26 января 2017 21:13

    Mas'uliyatli ishingizda omad !


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