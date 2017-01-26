Парк автобусов столицы пополнят низкопольники MAN

Парк наземного общественного транспорта Ташкента в этом году должен пополниться автобусами MAN, работающими на сжатом газе. Об этом на встрече с журналистами в четверг сообщил председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат», заместитель хокима столицы Атабек Садыков.

В настоящее время городской парк автобусов, включающий в себя 1350 машин, состоит преимущественно из низкопольных автобусов большой вместимости Mercedes-Benz Conecto Low Floor — 600 единиц и автобусов Isuzu средней вместимости производства Самаркандского автозавода («СамАвто») — 684 единиц.

С весны 2015 года в Ташкенте на разных маршрутах проводятся испытания автобуса MAN. В декабре прошлого года стало известно о сборке пробной партии этих автобусов на совместном предприятии MAN Auto-Uzbekistan в Самарканде.

«Автобус MAN показал себя с положительной стороны, — отметил Атабек Садыков. — Есть конструктивные недостатки, над решением которых мы работаем вместе с „Узавтосаноат“ и MAN Auto-Uzbekistan. Они приняли наши замечания касательно количества поручней, размера форточек и установки кондиционеров. С нашей стороны были пожелания по эксплуатации двигателей. Они все учли».

По предварительным данным, выпуск автобусов MAN начнется в текущем году. Ожидается выход постановления правительства страны по этому проекту, сообщил руководитель «Тошшахартрансхизмат». Пять автобусов MAN уже готовы, до конца года должны быть подготовлены 50.

Всего в этом году планируется поставка 70 новых автобусов большой вместимости и 140 Isuzu. В прошлом году для столицы Узбекистана были закуплены 80 Isuzu. Дополнительно было отмечено, что ведутся переговоры о поставке низкопольных автобусов SamAuto LE 60, разработанных «СамАвто». Эти автобусы уже эксплуатируются в ряде городов страны.

В июне прошлого года было принято распоряжение Кабинета Министров об улучшении технического обслуживания подвижного состава «Тошшахартрансхизмат». После чего в октябре сервисное предприятие «Тошавтотаъмирхизмат» заключило соглашение с германской EVO Bus о начале поставок с февраля оригинальных запчастей для автобусов Mercedes-Benz.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли восстановление в Ташкенте трамвайного движения, Атабек Садыков ответил, что ничего определенного по этому вопросу пока нет. В то же время он напомнил, что в рамках создания единой транспортной системы города к 2030 году намечено строительство кольцевой электрички.



Текст: «Газета.uz» 10 016