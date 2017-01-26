Парк автобусов столицы пополнят низкопольники MAN

Сборка автобусов MAN, работающих на сжатом газе, на СП MAN Auto-Uzbekistan.
Фото: president.kg
Парк наземного общественного транспорта Ташкента в этом году должен пополниться автобусами MAN, работающими на сжатом газе. Об этом на встрече с журналистами в четверг сообщил председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат», заместитель хокима столицы Атабек Садыков.
В настоящее время городской парк автобусов, включающий в себя 1350 машин, состоит преимущественно из низкопольных автобусов большой вместимости Mercedes-Benz Conecto Low Floor — 600 единиц и автобусов Isuzu средней вместимости производства Самаркандского автозавода («СамАвто») — 684 единиц.
С весны 2015 года в Ташкенте на разных маршрутах проводятся испытания автобуса MAN. В декабре прошлого года стало известно о сборке пробной партии этих автобусов на совместном предприятии MAN Auto-Uzbekistan в Самарканде.
«Автобус MAN показал себя с положительной стороны, — отметил Атабек Садыков. — Есть конструктивные недостатки, над решением которых мы работаем вместе с „Узавтосаноат“ и MAN Auto-Uzbekistan. Они приняли наши замечания касательно количества поручней, размера форточек и установки кондиционеров. С нашей стороны были пожелания по эксплуатации двигателей. Они все учли».
По предварительным данным, выпуск автобусов MAN начнется в текущем году. Ожидается выход постановления правительства страны по этому проекту, сообщил руководитель «Тошшахартрансхизмат». Пять автобусов MAN уже готовы, до конца года должны быть подготовлены 50.
Всего в этом году планируется поставка 70 новых автобусов большой вместимости и 140 Isuzu. В прошлом году для столицы Узбекистана были закуплены 80 Isuzu. Дополнительно было отмечено, что ведутся переговоры о поставке низкопольных автобусов SamAuto LE 60, разработанных «СамАвто». Эти автобусы уже эксплуатируются в ряде городов страны.
В июне прошлого года было принято распоряжение Кабинета Министров об улучшении технического обслуживания подвижного состава «Тошшахартрансхизмат». После чего в октябре сервисное предприятие «Тошавтотаъмирхизмат» заключило соглашение с германской EVO Bus о начале поставок с февраля оригинальных запчастей для автобусов Mercedes-Benz.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли восстановление в Ташкенте трамвайного движения, Атабек Садыков ответил, что ничего определенного по этому вопросу пока нет. В то же время он напомнил, что в рамках создания единой транспортной системы города к 2030 году намечено строительство кольцевой электрички.
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Комментарии
Isuzu — днище — каптит воздух.
кондеционеры из квоты не выкидывайте и мощную силовую установку для автобусов коннекто.
эти исузу вообще не нужны в городе, для села самый раз. так что их можно и не поставлять в город.
Других автобусов кроме Исузу нету?
Ну как же нет, вот же — про низкопольники MAN статья. Да и Исудзы не так плохи. Вот не было бы их — поплясали бы мы тогда. Это как полуторки времен 2-й мировой — неказисты, но всю войну вывезли
Free Set Me, имелось ввиду других автобусов кроме исузу, тот же Otoyol намного лучше )))
MAN — это уровень, качество и дизайн — престижно! Неплохо-бы эти автобусы в столицу, а Самаркандские Исузи — в областные центры. А то уже более 15-ти лет в нашем древнем городе Термез основной перевозчик на линиях Дамасы: они не предназначены для постоянной перевозки людей, очень тесно — особенно зимой, вход в салон и выход из него — обязательно с “поклоном“, во время езды трясет сильно, сидишь в притирку, при переходе на задний ярус могут задеть коленом. Когда едешь на Дамасе, особенно если 8 или 9 пассажиров, чувствуешь себя как в Африке или в сельской местности густонаселенных штатов Индии. Скорее бы избавиться от этих “Дамасов“.
Isuzu мало вместимы для города, в часы пик их наполнение нарушает все мыслимые и не мыслимые нормы, вплодь до свисающих из не закрытых дверей людей. Их имеет смысл ставить только на слабо загруженные маршруты, либо нормально организовать расписание согласно необходимости людей.
Mercedes приветствую, ко всему произведенному и спроектированному на местном рынке отношусь с опаской, мало ли к чему эти “недоработки“ приведут.