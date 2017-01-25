Запущен сайт и Telegram-бот для заказа тандырного мяса

Каждое национальное блюдо уникально по-своему. В каждом регионе и области Узбекистана есть свое особое блюдо. К примеру, «Оши софи» в Бухаре, «Тухумбарак» в Хорезме, «Салла сомса» в Джиззаке и знаменитые лепешки Самарканда.

Ко всем вышеперечисленным блюдам, чтобы они получились изысканными, требуется сочетание природы, воды, способа приготовления и, в особенности, подборка нужных ингредиентов именно из той местности, которое больше нигде не повторяется.

Тандыр-кабоб, который можно заказать на сайте taom24.uz, подходит ко всем этим критериям.

Овцы, мясо которых используется для приготовления блюда, ежедневно с раннего утра до позднего вечера питаются более 100 видами трав, пьют чистую родниковую и речную воду, пасутся более 10 километров. Это обеспечивает непревзойденный вкус тандыр-кабоба.

Кроме этого, повара уделяют особое внимание натуральности продукта: для приготовления используется лишь горная зира и горная ель, в блюде нет никаких сторонних вкусовых добавок, кетчупа и майонеза. Недавно для удобства покупателей создатели проекта запустили веб-сайт и Telegram-бот для принятия заказов.

Теперь у всех желающих появилась удобная возможность заказать вкусное мясо прямо к обеду или ужину. Создатели проекта призывают к сотрудничеству менеджеров ресторанов и отелей.

Веб-сайт: taom24.uz.

Telegram: @Tandir_BOT.

Телефон: (+99894) 522−88−88.

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