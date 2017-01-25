Установлен День памяти Ислама Каримова

2 сентября, день смерти Ислама Каримова, будет отмечаться в Узбекистане как День памяти Первого Президента. 30 января в стране будет ежегодно широко праздноваться день рождения Ислама Каримова.

Это утверждено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 25 января «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».

Решения принято «исходя из искренних пожеланий, волеизъявления наших соотечественников, учитывая великие исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и процветания страны, в целях увековечения его светлой памяти».

Текст: «Газета.uz» 28 669