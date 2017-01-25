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Фото: МИД

Установлен День памяти Ислама Каримова

2 сентября в Узбекистане будет Днем памяти Первого Президента.

Вчера, 20:33   Политика  

2 сентября, день смерти Ислама Каримова, будет отмечаться в Узбекистане как День памяти Первого Президента. 30 января в стране будет ежегодно широко праздноваться день рождения Ислама Каримова.

Это утверждено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 25 января «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».

Решения принято «исходя из искренних пожеланий, волеизъявления наших соотечественников, учитывая великие исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и процветания страны, в целях увековечения его светлой памяти».

Текст: «Газета.uz»      28 669

Комментарии

  • Илина Тохтабаева 25 января 2017 20:37

    Помним… Любим

  • Bakhtior Yunusov 25 января 2017 20:38

    Очень правильное решение.

  • Nodik Khudaikuloff 25 января 2017 20:57

    Вы в наших сердцах на века!

  • Kristina Fedorova 26 января 2017 15:58

    Да правильное решение.Он достоин этого


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