Памятники Исламу Каримову установят в Ташкенте и Самарканде

Предлагаемое место установки памятника в Самарканде.
Фото: art-academy.uz
Памятник первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову появится не только в Ташкенте, но и в Самарканде, подтвердили «Газете.uz» в Академии художеств.
Из сообщения на сайте академии следует, что в Самарканде памятник может быть установлен в сквере по ул. Ташкентской, справа от площади Регистан. Место для памятника в столице пока не обозначено.
По информации наших источников, памятники первому Президенту могут быть открыты и в других городах Узбекистана.
В настоящее время продолжается международный художественный конкурс на проект памятника Исламу Каримову. Он открыт для дипломированных скульпторов и архитекторов. Конкурсные работы принимаются до 31 марта.
Полученные проекты будут экспонироваться в Центральном выставочном зале Академии художеств до 10 апреля, где их смогут увидеть все желающие.
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Комментарии
xoroshee delo
Долго ждали эту новость.Респект!!!Молодцы!