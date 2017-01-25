Памятники Исламу Каримову установят в Ташкенте и Самарканде

Памятник первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову появится не только в Ташкенте, но и в Самарканде, подтвердили «Газете.uz» в Академии художеств.

Из сообщения на сайте академии следует, что в Самарканде памятник может быть установлен в сквере по ул. Ташкентской, справа от площади Регистан. Место для памятника в столице пока не обозначено.

По информации наших источников, памятники первому Президенту могут быть открыты и в других городах Узбекистана.

В настоящее время продолжается международный художественный конкурс на проект памятника Исламу Каримову. Он открыт для дипломированных скульпторов и архитекторов. Конкурсные работы принимаются до 31 марта.

Полученные проекты будут экспонироваться в Центральном выставочном зале Академии художеств до 10 апреля, где их смогут увидеть все желающие.

Текст: «Газета.uz» 16 684