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Предлагаемое место установки памятника в Самарканде.

Фото: art-academy.uz

Памятники Исламу Каримову установят в Ташкенте и Самарканде

Памятники первому Президенту Узбекистана появятся не только в столице.

Вчера, 13:55   Политика  

Памятник первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову появится не только в Ташкенте, но и в Самарканде, подтвердили «Газете.uz» в Академии художеств.

Из сообщения на сайте академии следует, что в Самарканде памятник может быть установлен в сквере по ул. Ташкентской, справа от площади Регистан. Место для памятника в столице пока не обозначено.

По информации наших источников, памятники первому Президенту могут быть открыты и в других городах Узбекистана.

В настоящее время продолжается международный художественный конкурс на проект памятника Исламу Каримову. Он открыт для дипломированных скульпторов и архитекторов. Конкурсные работы принимаются до 31 марта.

Полученные проекты будут экспонироваться в Центральном выставочном зале Академии художеств до 10 апреля, где их смогут увидеть все желающие.

Текст: «Газета.uz»      16 684

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Комментарии

  • Георгий Лютый 25 января 2017 16:06

    xoroshee delo

  • Feruza Gapparova 25 января 2017 16:10

    Долго ждали эту новость.Респект!!!Молодцы!


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