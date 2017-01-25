В Государственном музее искусств Узбекистана открылась выставка «Земля Солнца: Израиль — Узбекистану», сообщило УзА.

На выставке представлено более 30 произведений членов объединения профессиональных художников Израиля Александра Постеля, Иосифа Капеляна, Германа Непомнящего, Григория Фирера, Андриана Жудре. Картины «Иерусалим», «Башня Давида», «Мечеть Аль-Акса» и другие рассказывают об истории, культурных ценностях и живописной природе Израиля.

«Представленные на выставке произведения израильских художников будут подарены Государственному музею искусств Узбекистана, что должно послужить укреплению дружеских отношений между нашими народами», — сообщила посол Израиля Кармела Шамир.

Текст: «Газета.uz» 1 004