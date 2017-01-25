Аэропорт Ташкента, улицы и другие объекты назовут именем Ислама Каримова

Фото: «Газета.uz»
Имя Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова будет присвоено ряду учреждений и объектов страны, говорится в постановлении Президента Шавката Мирзиёева от 25 января «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».
В Самарканде на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова, будет возведен мемориальный комплекс.
По итогам международного конкурса на установление памятников Исламу Каримову они будут установлены в Ташкенте, а также в Самарканде, где родился и вырос Ислам Каримов, и в Карши, где он работал руководителем Кашкадарьинской области.
В резиденции Оксарой в столице, где на протяжении долгих лет работал Первый Президент, будет открыт Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова. Здесь же разместится Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова.
Кроме того, в Самарканде будет создан музей Ислама Каримова.
Ежегодно будет широко праздноваться день рождения Первого Президента — 30 января, а 2 сентября установлен Днем памяти Первого Президента.
В соответствии с постановлением учреждается Государственная стипендия имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений.
Планируется создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова, а также выпуск специальных почтовых марок с его портретом.
В постановление отмечается, что указанные решения приняты «исходя из искренних пожеланий, волеизъявления наших соотечественников, учитывая великие исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и процветания страны, в целях увековечения его светлой памяти».
В документе подчеркивается, что от министерств и ведомств, местных органов государственной власти, негосударственных некоммерческих организаций, а также граждан поступает множество предложений об увековечении памяти Первого Президента Узбекистана.
«Основатель нашего независимого государства, выдающийся государственный и политический деятель, великий сын узбекского народа, Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов, освободив нашу Родину от тоталитарного строя, возродил страну, оказавшуюся в то время на краю пропасти. Несмотря на трудности и тяжелые испытания, за исторически короткий период он превратил Узбекистан в современное демократическое государство, развивающееся динамичными и стабильными темпами», — отмечается в постановлении.
«Ислам Абдуганиевич Каримов своей многогранной политической деятельностью, благородными человеческими качествами оставил неизгладимый след в многовековой истории нашей Родины. Как яркая, выдающаяся личность и государственный деятель, он пользовался огромным уважением и авторитетом не только в Узбекистане, но и в мировом сообществе», — говорится в документе.
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Комментарии
Супер новость!!!!! Оооооочень надеялся на это. Спасибо инициаторам и исполнителям!!!
Ислом Абдуғаниевич руҳларини шод қилиш учун биз албатта иқтисодий ривожланган давлатлар қаторига қўшилишимиз шарт. Шунда менимча у киши орзу қилган мустақил ҳамда эркин бўла оламиз. Шу КИЧИК ИШимизнинг ўзи бу БУЮК КИШИ ҳақида катта хотира бўлган бўларди.
Отличная новость!!!
Материальное состояние основной части сельского населения находятся за чертой бедности, те живут меньше чем за 2 доллара в день. Тотальная коррупция во всех ветвях власти. Жесткая цензура в сми. Реальное самоуправление — ноль. Преемственность власти — ноль. За 26 лет — 1 президент, 3 премьер министра. Цены на продукты питания местного производства, промтовары, электронику, авто, топливо, жкх находятся в разы выше, чем во всех соседних странах. Свободная конвертация валюты только для верхушки и по указанию сверху. Средняя зарплата до 100$ в месяц. Средняя пенсия 50$ в месяц. Всё наследие первого президента не счесть.
Для сравнения: Эстония. Независимость вместе с нами в одно и то же время. Золотовалютные запасы — ноль. Полезные ископаемые — ноль. Аграрная страна — да, на 100%. Коррупция — ноль. Цензура в сми — ноль. Реальное самоуправление — да. Саободная конвертация нац валюты и потом переход на евро. Преемственность власти — да. За 26 лет 6 президентов, 8 премьер министров. Средняя зарплата — 1200 евро.
Оллох рахматига олсин Додамизни! Отличная новость. Он заслуживает этого. Он заслуживает и большего. Мы все годы его правления спали спокойно. Только по телевизору видели как живут в других государствах.
Мы и будущие поколения нашей страны всегда будут помнить все, что сделал для нас Первый Президент!!!
Такие вещи надо на всенародное обсуждение выносить, посоветоваться с Парламентом. С политехом зря — последние 50 лет он назывался им А. Беруни, именем видного ученого Востока. Все равно, что переименовать МГУ им Ломоносова в Ельцина.
Спасибо нашему Первому Президенту Исламу Абдуганиевичу Каримову за мир над нашим небом. Он построил прочный фундамент для великих свершений в будущем. Узбекистан — Государство с Великим будущим! Спасибо Шавкату Миромоновичу. Рахмат!
Очень рад что назовут многие места именем нашего Первого Президента. Если создают музей в Самарканде то это тоже хорошая новость для жителей нашей страны. Будущие поколения тоже должны знать каким был наш первый Президент.
Может сначала ТГТУ приведем в божеский вид?
Взять хотябы главный корпус — лицо университета. Пройдитесь там. По опшарпанным лестницам. Где ноги сломать легко. По коридорам, где лишь местами видны следы ремонта косметического. Где аудитории холодные. Со старыми партами.
Стыдно даже местным показывать. Не то, что иностранцам.
to Патриот Родины
Речь в статье о переименовании. Это очень важно.
Переименование нашего аэропорта “ТАШКЕНТ“, за работу которого откровенно стыдно перед гостями?
Выше написали про переименование института с обшарпанными партами.
Сначала надо привести в порядок те места, которым дадут Имя первого Президента.
Наконец то навести порядок в аэропорту (15 лет не могут).
А все меры по увековечиванию — они оправданы и заслужены конечно
Патриот Родины:
Не нужно сравнивать Узбекистан с Эстонией.
Эстония живет за счет дотаций от Евросоюза, в обмен на предоставлении территории НАТО, это страна с внешним управлением. 1200 евро-это подачки от ЕС. Что сейчас производит Эстония?
Население Эстонии -чуть более 1 млн человек. Еще почему Вы не озвучили сколько они из этих 1200 платят налогов, коммуналки и так далее?
Уважаемая Ольга Цибизова, а почему вы не упомянули о том, что Узбекистан продает хлопок, золото и нефть на миллиарды долларов? Этим самым и невилируються подачки от Евросоюза. Вам человек правильно озвучил проблемы. Даже после уплаты всех налогов, у людей в Эстони остаются деньги на еду и жилье. К сожалению в наших областях все по другому, выживать сложнее. Вот именно что Эстония ничего не производит, в отличии от нас. Мы экспортируем на миллиарды долларов того, что пренадлежит узбекскому народу. Ну и как итог, комунальщики у нас не работают как надо, газа, воды и тепла нет во многих городах. И ненадо нам про Ташкент рассказывать. Я верю, что новый президент хотябы попытается исправить проблемы, которые нас мучали годами. Мы выдаем ему огромный кредит наших ожиданий, и поддержим. Но лицемерам, которые пытаються исказить проблемы, уважения у нас нет и не будет.
Ser Ovo: для начала правильно напишите мое имя.
Ваше сообщение не несет никакого смысла абсолютно-все смешали в кучу. При чем здесь проблемы Узбекистана и страна, живущая на чужие подачки? Вы на Эстонию собираетесь равняться, что-ли? И насчет лицемерия-посмотрите в зеркало.
to Ser Ovo
Вы и “патриот“ из одной страны пишете. Явно.
В нашей стране, если вы не в курсе — 32 миллиона жителей, из почти половина моложе 18лет!
Их грубо говоря надо кормить.
Всех доходов от продажи газа (который подешевел в последние 10лет) на всех никогда не хватит.
30% площади страны — пустыни Каракум и Кызыкум. Воды не хватает, электроэнергии не хватает.
Только трудолюбие людей помогает справляться с трудностями.
Раньше была единая электро система Большой Страны — и мы не чувствовали того, что на нашей территории ее вырабатывалось недостаточно. Ну у нас и рек больших нет для развития гидроэнергетики. Для атомных станции тоже нужна вода/река, плюс у нас сейсмичный район.
Опасно АЭС строить.
Сейчас все постепенно поступательно будет налаживаться, и вы с “патриотом“ возвращайтесь домой и помогайте в строительстве новой страны. Или вы один и тот же Персонаж?