GM Uzbekistan проводит опрос для повышения качества обслуживания

Компания GM Uzbekistan c 25 января начинает опрос с целью получения предложений по устранению проблем и рекомендаций по улучшению качества продукции и повышения уровня обслуживания клиентов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе узбекско-американского СП.

«2017 год в Узбекистане объявлен „Годом диалога с народом и интересов человека“. Руководством республики поставлена задача решить существующие проблемы, с которым сталкиваются население и субъекты предпринимательства», — отметили в компании.

Опрос будет проводиться до 3 февраля. После анализа поступивших замечаний и предложений, GM Uzbekistan планирует разработать и внедрить план действий по совершенствованию своей деятельности. Вопросы, требующие решений со стороны правительства, будут направлены руководству страны для рассмотрения.

GM Uzbekistan приглашает всех принять участие в опросе, указать проблемные вопросы и внести предложения по их устранению, заполнив специальную форму:

Текст: «Газета.uz» 18 583