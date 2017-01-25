GM Uzbekistan проводит опрос для повышения качества обслуживания

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Компания GM Uzbekistan c 25 января начинает опрос с целью получения предложений по устранению проблем и рекомендаций по улучшению качества продукции и повышения уровня обслуживания клиентов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе узбекско-американского СП.
«2017 год в Узбекистане объявлен „Годом диалога с народом и интересов человека“. Руководством республики поставлена задача решить существующие проблемы, с которым сталкиваются население и субъекты предпринимательства», — отметили в компании.
Опрос будет проводиться до 3 февраля. После анализа поступивших замечаний и предложений, GM Uzbekistan планирует разработать и внедрить план действий по совершенствованию своей деятельности. Вопросы, требующие решений со стороны правительства, будут направлены руководству страны для рассмотрения.
GM Uzbekistan приглашает всех принять участие в опросе, указать проблемные вопросы и внести предложения по их устранению, заполнив специальную форму:
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Комментарии
“продукт“ местного производства нужно продавать за местную валюту “СУМ“, если не конвертируют СУМ на доллары США для покупки авто, то как быть? в РУз все нужно продавать за местную валюту
Договор должен быть исполнен в течении одного месяца, а не как сейчас — до года.
Предоплату принимать 50%, а не 85% как сейчас.
На окончательную цену не должно влиять ни повышения, ни понижения на автомобиль.
У них хватит на памяти сервера ТерраБайтов? У людей так много притензии.
Бахтияр Ниязов — какой месяц? В течении дня надо приходить в салон, отдавать деньги и получать авто. И никаких предоплат, ни в одной другой сфере такого нету, представьте себе, вы приходите в магазин, даете деньги за допустим говядину, а корову забьют только через полгода.
Если в течении месяца будут выдовать машину, то вопрос с повышением можно убрать
Качество автомобилей местного производства очень низкое, сервиса при покупке и гарантийного обслуживания никакого. При этом производитель никак не заинтересован в улучшение чего то, тк он монополист на рынке. Есть еще много претензий к местному производителю, но пока не изменится его монопольное положение ничего не изменится. Поэтому надо создать, если не одинаковые, то хотя бы, более или менее, конкурентные условия для иномарок, а не как сейчас, почти двойные ставки таможенных пошлин.
Прекратить экспорт местного авто зарубеж, пока местный рынок не насыщен. Во-вторых, установите одинаковые цены в скв для россии и узбекистана во всех автосалонах страны. У населения достаточно скв в чулках и оно с удовольствием отдаст свою скв для развития автопрома. Это выгодно тем, что автопром выигрывает в транспортировке и стоимости сервиса. В третьих: для здоровой конкуренции и выздоровления автопрома, а также для искоренения коррупции в отрамли, надо снять ограничения и таможенные пошлины для всех новых и только для новых авто мировых производителей. Купить ласетти за 7400$ хотят все узбекистанцы.
Чтобы повысить качество производимых у нас автомобилей и их сервисное обслуживание, надо разрешить, например корейскому автопроизводителю Хёнде тоже производить у нас автомобили или снизить таможенные платежи на зарубежные автомобили. Должна быть здоровая конкурьенция.
В основном проблемы в приобретении машин..
-Форма оплаты должна быть любой, наличные, перечисление или по пластиковой карте (трудно когда в банке трудно получить наличные деньги)..
-Надо приобрести машину за национальную валюту (так как банк не продаёт валюту)
-чем больше предоплаты тем быстрее получать машину, а если передумал купить машину можно будет получать деньги в том же количестве и в том виде (если дал наличные)
Но не надо забывать, если машины в автосалонах выдадут быстро то во вторичном рынке цены резко упадут!
И Еще не помешала бы улучшение качество машин например как ходовые части, кузов, двери, качественные шины и т. п.
Бахтияр Ниязов,
а смысл торопить завод с сборкой, чтобы потом забыли что-то прикрутить?
нужно просто отходить от бумажной волокиты в сторону электронных систем..
т.е создать электронную систему, которая позволит из дома оформить и проплатить(через карту) заказ на любую машину..
система примет деньги, поставит в очередь и предоставит ID, через который можно будет отслеживать заказ..
зачем вообще нужны салоны(и аренда помещений + ЗП для менеджеров) если самый дешевый вариант это онлайн-магазин??
в итоге этот расход оплачивает потребитель, плюсом менеджеры часто злоупотребляют и создают искусственный дефицит..
а попробуй дать взятку программе..
И полностью отменить тех осмотр на первые 10 лет на машины местной сборки. Все равно формальность, а денег просят.
Ҳурматли Ботир Мусаев ва Бахтияр Ниязовнинг фикрларини қўллаб-қувватлайман. Ҳар бир банкнотамизнинг пастки қисмида “Ўзбекистон сўми Республика ҳудудида ҳамма тўловлар учун ўз қиймати бўйича қабул қилиниши шарт“ деган жумла бор. Нега шу конституциявий қоида Республикамиз ҳудудидаги автосалонларда ишламайди??
Маҳсулотни олиш муддатини 1 ойгача қисқартириш керак, муддат бузилган тақдирда “пеня“ни каттароқ ҳажмда харидор фойдасига белгилаш лозим.
1. Машины должны продаваться в национальной валюте, наличными или по терминалу, как будет удобно Покупателю.
2. Если машина продается за СКВ, то вся сумма должна пересчитываться по курсу ЦБ на момент получения машины.
3. Предоплата должна быть как в любых других договорах на территории РУз не менее 15 %, с учетом получения “типовой“ машины в течении 1 месяца.
4. Расширить бюджетный модельный ряд автомобилей с современными дизайнами.
5. При выпуске новых моделей предусматривать размер колес (шин) с учетом качества дорог, чтобы покупателям не было необходимости менять шины для более комфортной езды.
6. Пересмотреть регламент ТО в течении первого года после покупки, каждые 3 месяца-это слишком часто. Более уместен регламент для однотипных машин предназначенных для экспорта, т.е. периодичность в 6 и 12 месяцев(с учетом пробега).
GM Uzbekistan Неужели для повышения качества обслуживания надо проводить опрос населения? Создается такое впечатление, что руководство GM Uzbekistan живет на другой планете, и не знает о чаяниях своего народа. Кому как не вам знать, что и как надо делать, что бы не было массового недовольства вашей работой. Понимаю, что вы GM Uzbekistan не волшебники, поэтому сделайте по максимуму все, что вы можете сделать на сегодняшний день. Ведь все равно вы не сможете выполнить все пожелания Народа.
Хотелось бы приобрести новый автомобиль в автосалоне, на кровную зарплату, начисленную мне государством на пластиковую карту. Возможно ли это?.. Или это так и останется несбыточной мечтой простого инженера. Предоплата 15% — реальный и приемлемый вариант.
to Патриот Родины
Вы продолжаете из-за рубежа писать ерунду.
На какую СКВ покупать комплектующие для автомобилей? Металл? Компоненты и пр.?
Где ее взять?
Внутри страны СКВ не увеличить — она вертится в “тени“, необходим приток СКВ в страну, иначе “черный курс“ станет 10-12тыс за 1 паршивый доллар.
to David Khan
Повеселила ваша наивность.
“попробуйте дать взятку программе“..
А как насчет “тестовых центров“ и электронной программе проверки поступивших ответов.
Там всё гладко и чисто? Не веселите Народ.
Необходимо ввести электронный заказ комплектации машины — выбрать цвет, салон, шины = из нескольких вариантов, либо продавать машины со склада в любой точке страны.
Систему реализации отдать частным лицам-фирмам, они конкурируя между собой продадут все ЗАЛЕЖИ машин, которые скопились по складам, разбросанным по всей стране.
Готовые машины стоят месяцами!
действительно когда можно будет покупать с сумовой пластиковой карты доллары хотя бы на онлайновые карточки
Batir Musaev я с вами полнастию согласен еще хочу добавить надо снизить цену на УЗ авто так как в других странах наша УЗ авто гараздо дешевли нежели у нас
to Муратов Жахонгир
Сумовые позиции и сейчас можно оплатить с зарплатной карточки Сумами в банке
Может сделаете более качественный сайт, который будет давать больше информации про ваши машины.
Возможно, также стоит добавить везде точную стоимость для каждой модели и для каждой позиции, а не оставлять поля пустыми и не делать две колонки. В одной настоящие сумы, а в другой выдуманные.
Еще было бы неплохо поставлять на внутренний рынок качественные машины, а не отправлять самые лучшие за меньшие деньги за рубеж
Более того, отличной идеей было бы перестать создавать искусственный дефицит на рынке и предоставлять машины сразу, если оплатить покупку. Перестать навязывать очереди от полугода до года и заставлять людей доплачивать, если произошло повышение цен.