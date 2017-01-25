Обзор мировых новостей

Россия, Турция и Иран создают механизм контроля перемирия в Сирии

В Астане завершились двухдневные переговоры по Сирии. Один из главных военных итогов — Россия, Турция и Иран согласились создать трехсторонний механизм для контроля режима прекращения огня. Как рассказал глава российской делегации, спецпредставитель Президента по Сирии Александр Лаврентьев, стороны учредят совместную оперативную группу, которая будет контролировать соблюдение перемирия в стране. Она начнет работать в Астане уже в следующем месяце. Стороны проделали работу по проблеме размежевания оппозиции от террористических группировок. Лаврентьев сообщил, что, в частности, переговорщикам удалось согласовать линии соприкосновения с радикальной группировкой «Исламское государство» (ИГ), а также дан старт определению мест дислокации террористов из «Джебхат ан-Нусры». Российская сторона передала вооруженной оппозиции свои наработки по будущей новой конституции Сирии и теперь ждет с их стороны реакции. В Москве подчеркнули, что таким образом они лишь хотят ускорить процесс ее принятия, а не занимаются вмешательством во внутренние дела другой страны. // РИА Новости

Мосул освобожден наполовину, на западе идут бои

В восточных районах Мосула, которые удалось отвоевать у ИГ силам иракской армии, вновь открываются школы. В течении 2,5 лет под властью исламистов большинство учеников покинули школы, и теперь около 40 тысяч детей должны вернуться за парту, как только власти разминируют примерно 70 школ в этой части города. Многим ученикам помимо образования требуется психологическая помощь, при ИГ школы были другими: «Нас учили как сосчитать патроны или бомбы: одна бомба плюс еще одна, и так далее… — рассказывает ученица одной из школ. — Программа очень сильно отличалась». Всего в нескольких километрах, в районах Мосула, расположенных на западном берегу реки Тигр, рвутся бомбы, — здесь продолжается операция по очистке города от боевиков ИГ. Военные действия осложняются географией старого города, где по узким улочкам не в состоянии проехать боевая техника. Люди бегут с охваченных войной территорий, где, по оценкам ООН, под властью ИГИЛ проживают около 750 тысяч мирных жителей. Иракская армия готовится к решающему наступлению, и гражданское население может попасть под перекрестный огонь в ходе уличных боев. // Euronews

Венесуэла: первая оппозиционная демонстрация нового года

Несколько тысяч сторонников венесуэльской оппозиции вышли на улицы Каракаса. Они потребовали от властей назвать дату новых региональных выборов. Это первая оппозиционная манифестация с конца прошлого года, когда противникам Президента не удалось добиться организации референдума о смещении Николаса Мадуро с поста главы государства. Разочарование из-за провала инициатив, по мнению наблюдателей, привело к снижению активности сторонников оппозиции. Политическая оппозиция требует отставки главы государства, обвиняя его в глубоком социально-экономическом кризисе. На этом фоне Николас Мадуро в воскресенье сменил главу Центробанка страны. Ранее ЦБ опубликовал данные об инфляции в Венесуэле — в прошлом году она достигла 800%. // Euronews

«Формула-1» меняет хозяина

Берни Экклстоун покинул пост главы и руководителя гонок «Формула-1». Новым исполнительным директором назначен Чейз Кэри — представитель американской компании Liberty Media, которая купила мажоритарный пакет «королевских гонок» более чем за 2 млрд долларов США. В понедельник было объявлено об официальном закрытии сделки. С самого начала переговоров о покупке представители фирмы прямо говорили о намерении сменить руководство чемпионата мира. Для 86-летнего Экклстоуна, который был бессменным «хозяином» «Формулы-1» с 1974 года, ведён пост почетного президента. // Euronews

Объявлены номинанты на «Оскар» 2017 года

Американская киноакадемия объявила номинантов на престижную кинопремию «Оскар» 2017 года. Рекордсменом по числу номинаций — их у фильма 14 — стала музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». За звание лучшего фильма будут бороться «Прибытие» Денни Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Скрытые фигуры» Теда Мелфи, «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Лунный свет» Барри Дженкинса. За «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана будут бороться Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан фантастик») и Дэнзел Вашингтон («Ограды»). Лучшей актрисой первого плана могут назвать Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмму Стоун («Ла-Ла Ленд») или Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»). 89-я церемония премии «Оскар» пройдет 26 февраля в зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. // Интерфакс



Текст: «Газета.uz» 1 505