Жители Самаркандской области рассказали о проблемах

Представители общественных организаций в рамках проекта Федерации профсоюзов Узбекистана с 19 по 21 января посетили около 1200 семей в Самаркандской области, чтобы узнать о беспокоящих их проблемах.

Рабочие группы, состоящие из сотрудников профсоюзных организаций, Комитета женщин, фондов «Нуроний» и «Махалля» и движения «Камолот», беседовали с жителями городка Фархад и массива Сартепа Самарканда, а также махалли «Муминхужа» Каттакурганского района. Итоги встреч были представлены на пресс-конференции Федерации профсоюзов 25 января.

Главными проблемами, волнующими жителей, оказались вопросы занятости, нехватки банковских терминалов для оплаты товаров и услуг и выделения льготных банковских кредитов.

Граждане также поднимали вопросы асфальтирования внутренних дорог, улучшения освещения территорий, обеспечения питьевой водой и увеличения количества маршрутного транспорта.

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На пресс-конференции подчеркивалось, что основная часть проблем — результат недостаточного внимания ответственных органов.

Сами представители рабочих групп отметили отсутствие названий некоторых улиц и нумерации домов, нехватку книжных магазинов и торговых точек.

По результатам обхода домов и опроса жителей определен ряд мер по решению имеющихся проблем. Федерация профсоюзов планирует охватить проектом всю страну.

Текст: «Газета.uz» 13 286