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26 января, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Члены рабочей группы беседуют с жителями Самаркандской области.

Фото: kasaba.uz

Жители Самаркандской области рассказали о проблемах

Представители общественных организаций посетили 1200 семей в Самаркандской области, чтобы узнать, какие проблемы их беспокоят.

Вчера, 19:46   Общество  

Представители общественных организаций в рамках проекта Федерации профсоюзов Узбекистана с 19 по 21 января посетили около 1200 семей в Самаркандской области, чтобы узнать о беспокоящих их проблемах.

Рабочие группы, состоящие из сотрудников профсоюзных организаций, Комитета женщин, фондов «Нуроний» и «Махалля» и движения «Камолот», беседовали с жителями городка Фархад и массива Сартепа Самарканда, а также махалли «Муминхужа» Каттакурганского района. Итоги встреч были представлены на пресс-конференции Федерации профсоюзов 25 января.

Главными проблемами, волнующими жителей, оказались вопросы занятости, нехватки банковских терминалов для оплаты товаров и услуг и выделения льготных банковских кредитов.

Граждане также поднимали вопросы асфальтирования внутренних дорог, улучшения освещения территорий, обеспечения питьевой водой и увеличения количества маршрутного транспорта.

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На пресс-конференции подчеркивалось, что основная часть проблем — результат недостаточного внимания ответственных органов.

Сами представители рабочих групп отметили отсутствие названий некоторых улиц и нумерации домов, нехватку книжных магазинов и торговых точек.

По результатам обхода домов и опроса жителей определен ряд мер по решению имеющихся проблем. Федерация профсоюзов планирует охватить проектом всю страну.

Текст: «Газета.uz»      13 286

Комментарии

  • DR. Ec 26 января 2017 06:32

    Какие есть реальные рычаги у профсоюзных организаций, Комитета женщин, фондов “Нуроний“ и “Махалля“, МД"Камолот" в решении проблем не связанных с их непосредственной, указанной в их уставах деятельности? Исходя из этого и результат их “похода в народ“ очередная болтология.

  • Куаныш Адаец 26 января 2017 07:46

    отсутствие названий некоторых улиц и нумерации домов, нехватку книжных магазинов и торговых точек. ЧТО ЗА ЧУШЬ

  • борис халиков 26 января 2017 16:22

    такого рода мероприятия, это издевательство над предложенной программой о стратегии развития страны. в принципе, так и будет продолжаться ровно до тех пор, пока народ наконец не проснется. демократия-это власть народа, но народ, да еще с азиатским менталитетом, видимо долго будет идти как к гражданскому обществу, так и пониманию того, что он народ и есть настоящая власть в стране, а чиновники, это слуги народа, и служить чиновники должны народу, а не народ им. об этом четко и ясно сказал Президент нашей страны.


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