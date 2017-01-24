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Фото: fb.com/festivalducirquedemontecarlo

Воздушные гимнасты Узбекистана выиграли высшую цирковую награду (+видео)

Дуэт Sky Angels из Узбекистана завоевал высшую награду международного циркового фестиваля в Монако.

Вчера, 18:07   Спорт  

С 19 по 23 января в Монте-Карло (Монако) проходил 41-й международный фестиваль циркового искусства. Дуэт воздушных гимнастов на ремнях Кристианны Воробьёвой и Рустэма Османова Sky Angels из Узбекистана завоевал высшую награду индустрии «Золотой клоун», называемую цирковым «Оскаром».

Ежегодный фестиваль, проходящий с 1974 года, считается самым большим и престижным цирковым форумом в мире. В нем приняли участие свыше 120 артистов из 16 стран. Помимо главного приза, дуэт Sky Angels был удостоен еще двух специальных премий, в том числе за лучшее музыкальное сопровождение.

«Мы придумали наш номер 5 лет назад и по-прежнему пытаемся совершенствовать его, — рассказала „Газете.uz“ Кристианна Воробьёва. — Мы единственные воздушные гимнасты в Узбекистане, кто выступает на зубниках (приспособление для выполнения виса на зубах, удерживания партнера, стойки — ред.). Мы считаем, что в цирке артист должен удивлять и восхищать своего зрителя. На фестивале было два конкурсных выступления с нашим участием, и французский зритель принял нас овациями. Княжеская семья — князь Монако Альбер II и принцесса Монако Стефания — аплодировала стоя! Все говорили, что это фурор. Мы рады, что нам удалось удивить всех своим искусством и мастерством».

Видео

Ссылка на YouTube

Победителей конкурса объявила принцесса Монако Стефания, которая возглавляет жюри фестиваля. Торжественная церемония награждения состоится 24 января.

Фото: montecarlofestival.mc.

Текст: «Газета.uz»      13 903

Комментарии

  • Cash Tayler 24 января 2017 19:26

    Великолепно!!!
    Молодцы!!!

  • Azamat Matkarimov 24 января 2017 19:48

    Браво! Слов нет!. Пока смотрел сердце пару раз чуть не остановилось..

  • Гапал Эргашев 24 января 2017 21:26

    молодцы!

  • Aleksandr Tikhonov 24 января 2017 23:08

    Грандиозно! Потрясающе! Молодцы! Не думал, что на столько крепкие люди есть в нашем Узбекистанском цирке.. И красивое исполнение, и “шаг внутри сферы“ в ее зубах.. Сильно, сильно!!! Я горжусь!

  • Эргаш Абдулазизов 24 января 2017 23:56

    Браво! Очень восхищен! Желаю успехов в Вашем труде!


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