На месте старого зоопарка в Ташкенте появится парк

Фото: Санджар Якубов / «Газета.uz»
На месте старого зоопарка в центре Ташкента начато строительство парка культуры и отдыха, сообщила информационная служба хокимията столицы. Новый парк, создаваемый в соответствии с решением хокима города, будет иметь площадь в 12 га и должен открыться к празднику Навруз (21 марта).
Деталей по проекту пока не очень много. Ознакомиться с эскизом будущего парка нашим журналистам не удалось. В горадминистрации рассчитывают, что парк станет любимым местом отдыха населения, проживающего поблизости.
Сейчас территория старого зоопарка представляет собой огромную зеленую зону с прудом и большим количеством тенистых деревьев. Здесь в любое время года много гуляющих и занимающихся спортом. Людям нравятся царящие здесь тишина и спокойствие, чистота и ухоженность.
Территория нового парка включит в себя и бывший Экопарк — излюбленное место отдыха родителей с маленькими детьми. Это чуть ли не единственное место в городе, где можно было спокойно гулять по газонам, а дети могли бегать без боязни споткнуться о торчащие из земли металлические фонтанчики.
В сообщении хокимията говорится, что инвесторы, участвующие в строительстве парка, подошли к реализации проекта совершенно по-новому. Сотрудники проектного института «УзГАШКЛИТИ», ведущие работу в парке, сообщили нашему корреспонденту, что возведение капитальных строений здесь не планируется. При этом на части парка будут аттракционы, магазинчики и кафе.
Сейчас автодорожная техника занята снятием асфальтового полотна на парковых дорожках с целью его замены. Благоустроители проводят замену поливной системы. Вдоль дорожек будут установлены скамейки.
В администрации города заверяют, что зеленые насаждения будут затронуты минимально. То есть уголок природы в центре столицы должен быть сохранен, как и пруд с островком и ажурным мостиком.
Сегодня, 12:35
Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:03
Вчера, 23:10
Комментарии
Рядом находится Парк Тельмана, зачем надо было трогать Экопарк? Раз будут аттракционы и кафешки, нормально с детьми там уже не погуляем. Это было, пожалуй, единственное место, где можно было детям поиграть бесплатно в песочнице, на траве, на качелях, не отвлекаясь на аттракционы, шарики, хот доги и прочее.
Очень, очень жаль. Жаль, что городской хокимият принял такое решение.
А можно просто оставить в покое это спокойное место? Там же рядом есть парк с аттракционами. Это последнее спокойное место для отдыха в городе. Людям нужны места для прогулок. Помните как люди гуляли на дороге в Чиланзаре до открытия? Вроде говорили что где рядом с городом хотят делать один большой парк с аттракционом.
А сделать парк с птицами (побольше домиков для птиц), белками, небольшим озером?
Сложно.
Подобный парк нужен на Куйлюке, на массиве Водник, на ТТЗ и Карасу — и туда народ пойдет, там есть нужда в атракционах. Зачем в этом тихом месте?
Где припарковаться посетителям парка? Рядом со школой?
Значит школу тоже нужно перенести оттуда.
Парк отдыха без парковки? уже есть напротив, зачем еще один такой же?
Почему Хокимият г. Ташкерта не спросив совета у горожан, принимает такие решения единолично, тем более в год диалога с народом.
Лучше бы просто поставили больше скамеек и урны. Всё.
Где нужно работать всё стоит десятилетиями, а где ничего не нужно трогать, наоборот.
Все недовольны как будто каждый день там гуляют
А как вы хотели, какой диалог? у нас в сергилях плошать снесли и стали ковырят землю, гулять негде.
Согласна с комментариями, следует просто привести в порядок и оставить прогулочную зону! Не нужно кафешек и аттракционов! Эти сооружения только испортят красивое и спокойное место прогулок. Поставьте больше скамеек, посадите больше цветов и деревьев, следите за газонами и больше ничего не надо. Если в прогулочной зоне начнут готовить и принимать пищу изменится воздух, появится мусор! Дети будут бросать обертки конфет, мороженного и т.д. за ними сложно уследить и экологически чистая зона тут же изменится. Ведь уже есть опыт не обдуманных решений, по вырубке деревьев, нарушающий экологию города! Не зря есть поговорка семь раз отмерь один раз отрежь! Подумайте о последствиях!!!
Самый главный недостаток наших парков — это отсутствие или смешное количество скамеек. Во всем мире в парке можно просто посидеть, побегать с детьми по газону — в наших же, негде присесть, кругом мусор и запах готовящейся нездоровой еды.
Что-то мне подсказывает, что новый парк ничем особым выделяться не будет. Чисто коммерческая затея.