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Фото: Санджар Якубов / «Газета.uz»

На месте старого зоопарка в Ташкенте появится парк

В центре столице на месте старого зоопарка создается новый парк культуры и отдыха.

Вчера, 17:13   Общество  

На месте старого зоопарка в центре Ташкента начато строительство парка культуры и отдыха, сообщила информационная служба хокимията столицы. Новый парк, создаваемый в соответствии с решением хокима города, будет иметь площадь в 12 га и должен открыться к празднику Навруз (21 марта).

Деталей по проекту пока не очень много. Ознакомиться с эскизом будущего парка нашим журналистам не удалось. В горадминистрации рассчитывают, что парк станет любимым местом отдыха населения, проживающего поблизости.

Сейчас территория старого зоопарка представляет собой огромную зеленую зону с прудом и большим количеством тенистых деревьев. Здесь в любое время года много гуляющих и занимающихся спортом. Людям нравятся царящие здесь тишина и спокойствие, чистота и ухоженность.

Территория нового парка включит в себя и бывший Экопарк — излюбленное место отдыха родителей с маленькими детьми. Это чуть ли не единственное место в городе, где можно было спокойно гулять по газонам, а дети могли бегать без боязни споткнуться о торчащие из земли металлические фонтанчики.

В сообщении хокимията говорится, что инвесторы, участвующие в строительстве парка, подошли к реализации проекта совершенно по-новому. Сотрудники проектного института «УзГАШКЛИТИ», ведущие работу в парке, сообщили нашему корреспонденту, что возведение капитальных строений здесь не планируется. При этом на части парка будут аттракционы, магазинчики и кафе.

Сейчас автодорожная техника занята снятием асфальтового полотна на парковых дорожках с целью его замены. Благоустроители проводят замену поливной системы. Вдоль дорожек будут установлены скамейки.

В администрации города заверяют, что зеленые насаждения будут затронуты минимально. То есть уголок природы в центре столицы должен быть сохранен, как и пруд с островком и ажурным мостиком.

Текст: Санджар Якубов      18 969

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Комментарии

  • Radim Ibragimov 24 января 2017 17:19

    Рядом находится Парк Тельмана, зачем надо было трогать Экопарк? Раз будут аттракционы и кафешки, нормально с детьми там уже не погуляем. Это было, пожалуй, единственное место, где можно было детям поиграть бесплатно в песочнице, на траве, на качелях, не отвлекаясь на аттракционы, шарики, хот доги и прочее.

    Очень, очень жаль. Жаль, что городской хокимият принял такое решение.

  • Akmal Irgashev 24 января 2017 17:48

    А можно просто оставить в покое это спокойное место? Там же рядом есть парк с аттракционами. Это последнее спокойное место для отдыха в городе. Людям нужны места для прогулок. Помните как люди гуляли на дороге в Чиланзаре до открытия? Вроде говорили что где рядом с городом хотят делать один большой парк с аттракционом.

  • Славик К. 24 января 2017 18:08

    А сделать парк с птицами (побольше домиков для птиц), белками, небольшим озером?
    Сложно.

    Подобный парк нужен на Куйлюке, на массиве Водник, на ТТЗ и Карасу — и туда народ пойдет, там есть нужда в атракционах. Зачем в этом тихом месте?

    Где припарковаться посетителям парка? Рядом со школой?
    Значит школу тоже нужно перенести оттуда.

    Парк отдыха без парковки? уже есть напротив, зачем еще один такой же?

  • kipling fenimor 24 января 2017 21:38

    Почему Хокимият г. Ташкерта не спросив совета у горожан, принимает такие решения единолично, тем более в год диалога с народом.

  • Cibron Nethis 24 января 2017 22:34

    Лучше бы просто поставили больше скамеек и урны. Всё.
    Где нужно работать всё стоит десятилетиями, а где ничего не нужно трогать, наоборот.

  • Piterbek Tashkentiy 25 января 2017 00:16

    Все недовольны как будто каждый день там гуляют

  • Timur Ahmedov 25 января 2017 01:19

    А как вы хотели, какой диалог? у нас в сергилях плошать снесли и стали ковырят землю, гулять негде.

  • Irina Sushkova 25 января 2017 10:25

    Согласна с комментариями, следует просто привести в порядок и оставить прогулочную зону! Не нужно кафешек и аттракционов! Эти сооружения только испортят красивое и спокойное место прогулок. Поставьте больше скамеек, посадите больше цветов и деревьев, следите за газонами и больше ничего не надо. Если в прогулочной зоне начнут готовить и принимать пищу изменится воздух, появится мусор! Дети будут бросать обертки конфет, мороженного и т.д. за ними сложно уследить и экологически чистая зона тут же изменится. Ведь уже есть опыт не обдуманных решений, по вырубке деревьев, нарушающий экологию города! Не зря есть поговорка семь раз отмерь один раз отрежь! Подумайте о последствиях!!!

  • Sardor Blakkheim 25 января 2017 11:41

    Самый главный недостаток наших парков — это отсутствие или смешное количество скамеек. Во всем мире в парке можно просто посидеть, побегать с детьми по газону — в наших же, негде присесть, кругом мусор и запах готовящейся нездоровой еды.

    Что-то мне подсказывает, что новый парк ничем особым выделяться не будет. Чисто коммерческая затея.


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