На месте старого зоопарка в Ташкенте появится парк

На месте старого зоопарка в центре Ташкента начато строительство парка культуры и отдыха, сообщила информационная служба хокимията столицы. Новый парк, создаваемый в соответствии с решением хокима города, будет иметь площадь в 12 га и должен открыться к празднику Навруз (21 марта).

Деталей по проекту пока не очень много. Ознакомиться с эскизом будущего парка нашим журналистам не удалось. В горадминистрации рассчитывают, что парк станет любимым местом отдыха населения, проживающего поблизости.

Сейчас территория старого зоопарка представляет собой огромную зеленую зону с прудом и большим количеством тенистых деревьев. Здесь в любое время года много гуляющих и занимающихся спортом. Людям нравятся царящие здесь тишина и спокойствие, чистота и ухоженность.

Территория нового парка включит в себя и бывший Экопарк — излюбленное место отдыха родителей с маленькими детьми. Это чуть ли не единственное место в городе, где можно было спокойно гулять по газонам, а дети могли бегать без боязни споткнуться о торчащие из земли металлические фонтанчики.

В сообщении хокимията говорится, что инвесторы, участвующие в строительстве парка, подошли к реализации проекта совершенно по-новому. Сотрудники проектного института «УзГАШКЛИТИ», ведущие работу в парке, сообщили нашему корреспонденту, что возведение капитальных строений здесь не планируется. При этом на части парка будут аттракционы, магазинчики и кафе.

Сейчас автодорожная техника занята снятием асфальтового полотна на парковых дорожках с целью его замены. Благоустроители проводят замену поливной системы. Вдоль дорожек будут установлены скамейки.

В администрации города заверяют, что зеленые насаждения будут затронуты минимально. То есть уголок природы в центре столицы должен быть сохранен, как и пруд с островком и ажурным мостиком.

Текст: Санджар Якубов 18 969