В разбирательстве между «Нестле» и Family Group поставлена точка

Фото: Nestlé
В судебном разбирательстве между компаниями «Нестле Узбекистан» и Family Group поставлена точка. Суд высшей инстанции обязал Family Group прекратить использование в рекламной деятельности, производстве и реализации питьевой воды графических элементов, идентичных или сходных до степени смешения с товарными знаками «Нестле». Решение обжалованию не подлежит.
Как «Газета.uz» уже писала, 26 апреля 2016 года «Нестле» подала иск в Хозяйственный суд Ташкента к СП Family Group, производящей воду под брендом Family. 24 мая иск был удовлетворен. Однако Family Group, не согласившись с решением суда, подала кассационную жалобу на отмену решения суда.
Сравнение этикеток на бутылках Family (слева) и Nestlé Pure Life.
9 января 2017 года кассационная инстанция Высшего хозяйственного суда Узбекистана постановила оставить решение Хозяйственного суда столицы без изменений, а кассационную жалобу Family Group — без удовлетворения.
«Нестле Узбекистан» производит бутилированную воду Nestlé Pure Life c 2002 года. Комментируя «Газете.uz» новость, в компании заявили, что удовлетворены решением суда, защитившего права на интеллектуальную собственность «Нестле».
Отметим, что вопрос защиты интеллектуальной собственности на примере данного разбирательства обсуждался на встрече инвесторов и представителей госорганов в Торгово-промышленной палате.
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Комментарии
А как же компенсация? Наказание последует?
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Наконец-то справедливость восторжествовала!
да где тут сходство? в том что три человечка там..
к Javlon Ehshonhojaev
Как раз вчера в метро смотрел анимационный ролик воды “Family“. Вроде всего ничего, но т.к. глаз привык видеть силуэт нарисованных людей в формате как представила Фэмили на этикетках Нестле, и постараюсь не соврать, хотя могу и ошибиться, Нестле запускала свою рекламу как раз с дизайном людей как Фэмили. Потом видна общая идея схожих по дизайну человечков (различия только по цвету) — у обоих компаний руки людей смотрят вверх, далее и та и другая используют принцип семейного употребления воды. Кажется в ролике Нестле и Фэмили участвует 3 лица, т.е. и тут прослеживается одна линия мысли. Далее цветовая палитра этикеток — обе фирмы используют 4 (одинаковых) цвета — синий, голубой, красный, белый. Еще далее — рисунок на бутылке с водой волны, отличия, что на бутылке Нестле немного другой формы волны, и присутствуют отпечатки в форме людей, но идея опять таки схожа.. Так, что тут больше сходств, чем различий в идеи дизайнерской разработки как в полиграфии, т.к. и видео-рекламе.
Думаю придется все же изменить своего дизайнера на другого у Фамили.. и по другому скажем нарисовать людей, не копируя 90% от дизайна Нестле, сменить подачу семейного употребления воды (пример пикник на лужайке, только не рисованные люди, а скажем настоящие..) и т.д., но свое и не похожее на других конкурентов, а название оставят свое, чтоб те кто уже привык к Фэмили, мог купить ее снова в магазине ))) ведь качество на дизайн и наоборот не влияет ))).
Долго ждал )) а как на счет того что во всех фаст фудах используются лого кфс макдональдс итд? ))) да и не только масса всяких продуктов которые используют цвета и формат логотипов ))) а тут здрасте в том что по форме человечки ))) давайте запатентуйте свое лого чтоб нигде человечков не было ))) смешно )))
to Aleksandr Tikhonov
Вы думаете “фэмели“ не знали, что их этикетка похожа на нестле? Знали.
И дизайнер их не при чем. Сознательно шли на то, что схожий дизайн поможет обмануть покупателя, чтоб тот подумал о том, что фэмели — очередной продукт всемирной компании
Таких “случайных похожестей“ у нас в стране — миллион. Просто не на всех в Суд подали еще.
а я думал что Family — это тоже Нестле просто новый бренд