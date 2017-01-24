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Фото: Nestlé

В разбирательстве между «Нестле» и Family Group поставлена точка

Суд обязал Family Group прекратить использование графических элементов, идентичных с товарными знаками «Нестле».

Вчера, 18:54   Экономика  

В судебном разбирательстве между компаниями «Нестле Узбекистан» и Family Group поставлена точка. Суд высшей инстанции обязал Family Group прекратить использование в рекламной деятельности, производстве и реализации питьевой воды графических элементов, идентичных или сходных до степени смешения с товарными знаками «Нестле». Решение обжалованию не подлежит.

Как «Газета.uz» уже писала, 26 апреля 2016 года «Нестле» подала иск в Хозяйственный суд Ташкента к СП Family Group, производящей воду под брендом Family. 24 мая иск был удовлетворен. Однако Family Group, не согласившись с решением суда, подала кассационную жалобу на отмену решения суда.

Сравнение этикеток на бутылках Family (слева) и Nestlé Pure Life.

9 января 2017 года кассационная инстанция Высшего хозяйственного суда Узбекистана постановила оставить решение Хозяйственного суда столицы без изменений, а кассационную жалобу Family Group — без удовлетворения.

«Нестле Узбекистан» производит бутилированную воду Nestlé Pure Life c 2002 года. Комментируя «Газете.uz» новость, в компании заявили, что удовлетворены решением суда, защитившего права на интеллектуальную собственность «Нестле».

Отметим, что вопрос защиты интеллектуальной собственности на примере данного разбирательства обсуждался на встрече инвесторов и представителей госорганов в Торгово-промышленной палате.

Текст: «Газета.uz»      23 609

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Комментарии

  • Руслан Курбанов 24 января 2017 19:48

    А как же компенсация? Наказание последует?

  • Android Present 24 января 2017 20:35

    Самая скрытая реклама в мире

  • Alex D 24 января 2017 22:01

    Наконец-то справедливость восторжествовала!

  • Javlon Ehshonhojaev 24 января 2017 22:15

    да где тут сходство? в том что три человечка там..

  • Aleksandr Tikhonov 24 января 2017 22:59

    к Javlon Ehshonhojaev
    Как раз вчера в метро смотрел анимационный ролик воды “Family“. Вроде всего ничего, но т.к. глаз привык видеть силуэт нарисованных людей в формате как представила Фэмили на этикетках Нестле, и постараюсь не соврать, хотя могу и ошибиться, Нестле запускала свою рекламу как раз с дизайном людей как Фэмили. Потом видна общая идея схожих по дизайну человечков (различия только по цвету) — у обоих компаний руки людей смотрят вверх, далее и та и другая используют принцип семейного употребления воды. Кажется в ролике Нестле и Фэмили участвует 3 лица, т.е. и тут прослеживается одна линия мысли. Далее цветовая палитра этикеток — обе фирмы используют 4 (одинаковых) цвета — синий, голубой, красный, белый. Еще далее — рисунок на бутылке с водой волны, отличия, что на бутылке Нестле немного другой формы волны, и присутствуют отпечатки в форме людей, но идея опять таки схожа.. Так, что тут больше сходств, чем различий в идеи дизайнерской разработки как в полиграфии, т.к. и видео-рекламе.
    Думаю придется все же изменить своего дизайнера на другого у Фамили.. и по другому скажем нарисовать людей, не копируя 90% от дизайна Нестле, сменить подачу семейного употребления воды (пример пикник на лужайке, только не рисованные люди, а скажем настоящие..) и т.д., но свое и не похожее на других конкурентов, а название оставят свое, чтоб те кто уже привык к Фэмили, мог купить ее снова в магазине ))) ведь качество на дизайн и наоборот не влияет ))).

  • Marat _ 25 января 2017 09:34

    Долго ждал )) а как на счет того что во всех фаст фудах используются лого кфс макдональдс итд? ))) да и не только масса всяких продуктов которые используют цвета и формат логотипов ))) а тут здрасте в том что по форме человечки ))) давайте запатентуйте свое лого чтоб нигде человечков не было ))) смешно )))

  • Славик К. 25 января 2017 09:38

    to Aleksandr Tikhonov
    Вы думаете “фэмели“ не знали, что их этикетка похожа на нестле? Знали.
    И дизайнер их не при чем. Сознательно шли на то, что схожий дизайн поможет обмануть покупателя, чтоб тот подумал о том, что фэмели — очередной продукт всемирной компании

    Таких “случайных похожестей“ у нас в стране — миллион. Просто не на всех в Суд подали еще.

  • Авдонин Павел Ввв 25 января 2017 10:33

    а я думал что Family — это тоже Нестле просто новый бренд


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