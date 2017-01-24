В разбирательстве между «Нестле» и Family Group поставлена точка

В судебном разбирательстве между компаниями «Нестле Узбекистан» и Family Group поставлена точка. Суд высшей инстанции обязал Family Group прекратить использование в рекламной деятельности, производстве и реализации питьевой воды графических элементов, идентичных или сходных до степени смешения с товарными знаками «Нестле». Решение обжалованию не подлежит.

Как «Газета.uz» уже писала, 26 апреля 2016 года «Нестле» подала иск в Хозяйственный суд Ташкента к СП Family Group, производящей воду под брендом Family. 24 мая иск был удовлетворен. Однако Family Group, не согласившись с решением суда, подала кассационную жалобу на отмену решения суда.

Сравнение этикеток на бутылках Family (слева) и Nestlé Pure Life.

9 января 2017 года кассационная инстанция Высшего хозяйственного суда Узбекистана постановила оставить решение Хозяйственного суда столицы без изменений, а кассационную жалобу Family Group — без удовлетворения.

«Нестле Узбекистан» производит бутилированную воду Nestlé Pure Life c 2002 года. Комментируя «Газете.uz» новость, в компании заявили, что удовлетворены решением суда, защитившего права на интеллектуальную собственность «Нестле».

Отметим, что вопрос защиты интеллектуальной собственности на примере данного разбирательства обсуждался на встрече инвесторов и представителей госорганов в Торгово-промышленной палате.



Текст: «Газета.uz» 23 609