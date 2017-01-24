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В СНБ можно обратиться через интернет

На портале госуслуг появилась возможность обратиться в Службу национальной безопасности.

Вчера, 22:13   Общество   Технологии  

На Едином портале интерактивных государственных услуг появилась возможность обратиться в Службу национальной безопасности Узбекистана (СНБ).

«Эта возможность позволит гражданам и представителям бизнес-структур своевременно и качественно решать свои проблемы, избежать лишние бюрократические процедуры», — говорится в сообщении на портале.

«Реализация данной возможности является одним из важных шагов на пути формирования в республике системы „Электронное правительство“», — добавляется в сообщении.

Отметим, что у СНБ нет ни своего вебсайта, ни раздела на правительственном портале Gov.uz.

Текст: «Газета.uz»      17 080

Комментарии

  • Arman dos 25 января 2017 00:34

    Новость века


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