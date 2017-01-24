В СНБ можно обратиться через интернет

На Едином портале интерактивных государственных услуг появилась возможность обратиться в Службу национальной безопасности Узбекистана (СНБ).

«Эта возможность позволит гражданам и представителям бизнес-структур своевременно и качественно решать свои проблемы, избежать лишние бюрократические процедуры», — говорится в сообщении на портале.

«Реализация данной возможности является одним из важных шагов на пути формирования в республике системы „Электронное правительство“», — добавляется в сообщении.

Отметим, что у СНБ нет ни своего вебсайта, ни раздела на правительственном портале Gov.uz.

Текст: «Газета.uz» 17 080