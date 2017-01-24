Обзор мировых новостей

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает агентство Рейтер. На кадрах телеканала CNN глава аппарата Белого дома Ринс Прибас огласил название документа и передал его на подпись Трампу. На церемонии также присутствовал вице-президент Майк Пенс. «Вы знаете, что это (выход — ред.) означает, да? Мы говорили об этом долгое время. Это большое дело для американских рабочих, то, что мы сейчас сделали», — прокомментировал Трамп подписание указа. Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве представители 12 стран подписали в феврале 2016 года. Оно предполагало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Администрация Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из ключевых мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не входит в число участников ТТП. Однако американский конгресс так и не ратифицировал документ. // РИА Новости

В Астане проходят двухдневные переговоры по Сирии

23 января в столице Казахстана стартовали двухдневные переговоры по Сирии с участием официального Дамаска, вооруженной сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, а также ООН. Переговоры начались с пленарного заседания, после чего стороны перешли к узким разноплановым дискуссиям, сообщил источник РИА Новости. Свести делегации властей Сирии и оппозиции для прямых переговоров в Астане в понедельник не удалось, но они посмотрели друг другу в глаза на открытии мероприятия, заявил на пресс-конференции глава делегации России Александр Лаврентьев. Он также сообщил, что несогласованными остаются вопросы режима прекращения боевых действий, размежевания с ИГ и «Джебхат-ан-Нусрой» и совместной борьбы с терроризмом в Сирии. Стороны продолжат работать над итоговым документом и рассчитывают выйти с совместным заявлением во вторник. // РИА Новости

В Китае в 2016 году был отмечен рекордный рост рождаемости с начала века

В Китае в прошлом году родились 17,86 миллионов человек, заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ян Вэньчжуан. Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011—2015 годах составляла на 1,4 миллионов человек меньше. Как считают китайские власти, отмена политики «одна семья — один ребенок» оказалась «очень своевременной и очень эффективной», отмечает BBC. Эта политика была введена в 1979 году, чтобы ограничить прирост населения. Для тех, кто хотел иметь двух детей, были предусмотрены штрафы и другие наказания. В результате число работающих граждан стало сокращаться, и власти начали опасаться, что работающие китайцы скоро не смогут содержать стремительно стареющее население. В результате Китай в конце октября 2015 года решил внести поправки в демографическую политику, разрешив семьям иметь по двое детей. // Интерфакс

Париж ведет борьбу за чистый воздух

Столица Франции борется с загрязнением воздуха. Власти принимают все новые меры, ограничивающие автомобильное движение. Теперь для проезда по Парижу водители должны покупать так называемые экологические талоны-наклейки (их пять и они разных цветов). Каждый вид талона соответствует уровню выброса вредных веществ в атмосферу. Ранее схема была другая: в четные дни было разрешено движение автомобилей с четными номерами, в нечетные — с нечетными. Не все парижане в курсе изменений. Решение о введении «дифференцированного» трафика было принято после зарегистрированных в минувшем году пиков загрязнения воздуха. Инженер Шарлотта Сонжер из Air Paris, организации контролирующей состояние воздуха в столице, поясняет: «Принцип поочередного движения (четные-нечетные номера) допускает появление на дорогах автомобилей сильно загрязняющих атмосферу. С талонами мы будем четко определять, каким машинам можно выезжать на улицы в конкретный день и эффективнее бороться с загрязнением воздуха». А пока по будним дням по улицам Парижа запрещен проезд частных автомобилей, зарегистрированных до 1 января 1997 года. В столице Франции также начали циркулировать экологически чистые электроавтобусы, которые в течение двух месяцев будут бесплатно перевозить пассажиров от Лионского железнодорожного вокзала к вокзалу Аустерлиц. Такие электромаршрутки были успешно опробованы в Лионе. // РИА Новости

В ООН обсудили пути рационального использования лесов

20 января в штаб-квартире ООН состоялась специальная сессия Форума ООН по лесам. Участники обсудили Стратегический план на период 2017—2030 годы, призванный обеспечить сохранность лесонасаждений. Стратегический план отражает подход ООН, направленный на построение мира, в котором все виды лесов будут использоваться рационально на благо устойчивого развития. Участники Форума подчеркивали, что рациональное использование лесов и деревьев, произрастающих за пределами лесных массивов, имеет важное значение для реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и достижения ее 17 целей. В цели №15, касающейся экосистем суши, подчеркивается важность рационального лесопользования. Однако, несмотря на столь важную роль лесов, во многих регионах продолжаются процессы обезлесения и деградации лесных массивов. Ежегодно с лица земли исчезает около 12 млн гектаров леса. Эксперты ООН призвали все страны мира остановить эту опасную тенденцию. // Центр новостей ООН

Текст: «Газета.uz» 4 191