Республиканский интернациональный культурный центр переедет

Здание на ул. Бабура в Ташкенте, ранее принадлежавшее компании «Узбекенгилсаноат» («Узбеклегпром»), будет передано в ведение Республиканского интернационального культурного центра (РИКЦ) и названо Дворцом дружбы. С таким предложением, выступая во вторник на встрече, посвященной 25-летию образования РИКЦ, выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Недавно ко мне поступило обращение группы активистов ряда центров, расположенных в приспособленных зданиях, с просьбой содействовать в улучшении условий их работы», — сообщил глава государства.

«Мы примем соответствующее постановление правительства, в котором, в частности, будет предусмотрено выделение средств на реконструкцию здания и благоустройство прилегающей территории», — отметил он, заверив, что власти будут делать все необходимое для поддержки национальных культурных центров.

Указанное здание находится рядом со сквером Пушкина, на котором установлен памятник русскому поэту (см. фото).

Президент также предложил переименовать в Сад дружбы находящийся рядом парк Бабура, где РИКЦ традиционно проводит свои мероприятия. Имя Бабура будет носить новый парк в Мирзо-Улугбекском районе.

Руководитель страны поручил премьер-министру Абдулле Арипову совместно с соответствующими ведомствами в месячный срок разработать проект возведения на территории Сада дружбы павильонов для демонстрации «самобытной культуры, обычаев, кулинарных традиций всех наций и народностей, представители которых проживают в Узбекистане».

Текст: «Газета.uz» 11 073