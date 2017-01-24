На истязавшего кошек жителя Ташкента наложен штраф

Логотип “Mehr va Oqibat“.
Фото: fb.com/mehrvaoqibat
На 49-летнего жителя Ташкента наложен штраф за жестокое обращение с животными. Об итогах судебного разбирательства «Газете.uz» сообщили в Обществе защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va Oqibat».
Заявителями выступили неравнодушные жительницы 4-го квартала Юнусабадского района, заметившие исчезновение нескольких кошек, некоторые из которых были позже найдены покалеченными или мертвыми. Женщины заподозрили в истязании и потраве животных мужчину, проживавшего поблизости от места нахождения кошек.
В декабре прошлого года они обратились к зоозащитникам «Mehr va Oqibat» с просьбой содействовать в привлечении виновного к ответственности. Представители ОЗЖ помогли составить заявление в милицию и впоследствии оказывали правовую поддержку в ходе судебных заседаний.
Юнусабадский районный суд по уголовным делам установил, что правонарушитель действительно истязал животных, что привело к гибели четырех котов и увечью одного. По итогам слушаний вынесено решение о виновности по статье 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. За жестокое обращение с животными назначено наказание в виде штрафа в размере 3 минимальных размеров заработной платы — 449,3 тысячи сумов.
«Хотелось бы, чтобы размер штрафа был выше, как, к примеру, в некоторых странах СНГ, — отметила директор ОЗЖ „Mehr va Oqibat“ Камила Ша-Алимова. — Мы работаем в этом направлении и верим, что скоро зоозащитникам удастся добиться изменений в законодательстве. Призываем граждан быть смелее и настойчивее: закон работает — важна ваша гражданская инициатива и желание добиваться справедливости только в соответствии с законами».
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Комментарии
да, я живу там, на 4-ом, и слышала что такое у нас часто. Наверное это тот же самый, который с кошек живьем шкуру снимал.. Видела на руках пожилой женщины в прошлом году забинтованную кошку, несчастное животное было просто изуродовано, сказала что такой сосед у них, истязает и убивает кошек.. Очень маленький штраф.. его бы самого так..
Нужно еще таких типов ставить на учет в милицию. Истязание животных говорит о склонности к насилию, так и до людей может дойти, просто животные бессловесны и беззащитны.
Действительно, 3 минималки ничего не значит,надо санкции увеличить и нужно назначать наказания за каждого животного по виду и количеству убытых или искалеченных, и определять соразмерное наказания по международным стандартам.
Сажать надо! Что такое эти 450 тыщ, даже не 100$.
За убийство людей сажают на многие годы. Серийных убийц, коим является герой статьи, сажают до конца их оставшейся жизни. Почему за убийство и истезание животных полагается малюсенький штраф? Что у животных нет права на жизнь, как людей? Не забывайте, люди такие же биологические живые существа, как и все животные. У нас различий с генетической точки зрения крайне мало, и то обособленно это особенностью вида.
Закон надо менять, он несправедлив!
Если бы женщины не покупали меха, с бедных зверюшек на снимали бы шкуру живьем. Давайте штрафовать модниц.
Изверг! Нужно в 10-20 раз увеличить штраф за подобное, а то и давать реальные сроки. Кого жалеть? Завтра ему мучать животных станет недостаточно и он начнёт вылавливать детей во дворах! Нужно официально обращаться в Законодательную палату Олий Мажлиса или в Министерство Юстиции об изменении соответствующей статьи Кодекса об административной ответственности. До слёз жалко бедных животных, а ведь это видят и дети, у которых будет психологическая травма.
Джамиля Гимранова 24 января 2017 13:13 — Если жильцы знают, кто это сделал, то нужно попросить несколько крепких мужиков, чтобы они прижали его к стенке и доступно объяснили, что ему будет несладко, если подобное повторится. Без рукоприкладства, разумеется.
Садисты, совершающие подобные извращенные жестокости по отношению к животным, являются потенциальными маньяками с крайне нездоровой психикой, и от излияния своей агрессии на людей их может сдерживать только наличие уголовных мер.
Если мы хотим быть развитым государством, то нам нужно совершенствовать наше законодательство в отношении защиты животных. И ужесточать его. Повышать инициативность граждан, если они заметили в своем окружении признаки крайней ненависти к животным.
А также необходимо повышать культуру содержания и обращения с животными среди населения — что это такие же живые существа, как и люди, а не игрушки, не вещи. Они как маленькие дети, только не говорят. Им так же больно, они точно также все понимают и чувствуют, как и мы, и если они что-то делают не так, значит это вы их не воспитали, не объяснили, и не нужно за малейшие провинности выбрасывать животное из дома. И я вам скажу, как владелица нескольких животных дома — что они гораздо быстрее понимают, что можно, а что нельзя делать, чем даже некоторые люди. Ведь своего ребенка вы бы не выгнали из дома, и тем более не сбросили с балкона, не избивали бы его, не ударяли об стену и не забывали бы его покормить..
Анна Цой 24 января 2017 14:53 — Полностью с Вами согласна. Если посмотреть статистику, то практически все насильники и маньяки мучали животных. Это вам любой криминалист скажет. Человек видит свою безнаказанность за подобные поступки и переходит на людей. Пресекать на корню подобное надо.
Этого человека еще ждет и Божья кара.Есть масса примеров как плохо кончали мучители животных.
Нужно всегда оставаться Человеком! Домашние животные всегда просят помощи у Нас с Вами. Ну, что касается насильников, то этих героев в одну клетку с Кенгуру, пускай повоюют!
Джамиля Гимранова 24 января 2017 13:13 — Джамиля, я поговорила с мужем. Он согласен подъехать с друзьями и мирно убедить человека, что он не прав. Как можно узнать его координаты?
https://www.facebook.com/groups/vsevtvoihrukah
https://www.facebook.com/groups/504574889715465 https://www.facebook.com/groups/1244242278967354 Вот несколько ссылок на группы, в которых волонтеры занимаются спасением, лечением и пристройством бездомных животных. Там всегда требуется помощь неравнодушных людей. Также обсуждается тема обращения к руководству республики об ужесточении ответственности за подобные преступления.
Согласен!
Вот было бы ещё круче, если Мехр и Окубат приютили всех бездомных кошек, собак и т.д., в особенности собак, которые которые бросаются на наших детей!
Ну, или хотя бы сделали им соответствующие прививки!
Спасибо ОБЗЖ за отзывчивость и содействие!
Анна Цой, времена Влада Цепеша, который отрывал лапки паукам, а потом сажал людей на кол — далеко позади вместе со средневековыми устоями. Если человек обижает животное, которое физически не может ему противостоять, то тот человек просто слаб во всех смыслах этого слова.
Farhad Iskandarov
Вы, уважаемый, сначала постарайтесь воспитать детей, да и их родителей, которые при виде моего пса (на поводке) начинают буквально рычать (дети) и замахиваться руками, палками. Мой пес привитый, охотничий, даже в ответ никогда не лает (на лай чужой собаки), на людей
и даже кошек первым не бросается. Родители же пальцем показывают, мол, не подходи, а то укусит.
А тут даже взрослые впечатываются в стенки, когда мы с ним гулять идем, а потом начинают жаловаться домкому. Хотя никого еще мой пес не укусил. Правда, к кошкам у них (у соседей) “особое“ отношение.. О чем говорить дальше?