На истязавшего кошек жителя Ташкента наложен штраф

На 49-летнего жителя Ташкента наложен штраф за жестокое обращение с животными. Об итогах судебного разбирательства «Газете.uz» сообщили в Обществе защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va Oqibat».

Заявителями выступили неравнодушные жительницы 4-го квартала Юнусабадского района, заметившие исчезновение нескольких кошек, некоторые из которых были позже найдены покалеченными или мертвыми. Женщины заподозрили в истязании и потраве животных мужчину, проживавшего поблизости от места нахождения кошек.

В декабре прошлого года они обратились к зоозащитникам «Mehr va Oqibat» с просьбой содействовать в привлечении виновного к ответственности. Представители ОЗЖ помогли составить заявление в милицию и впоследствии оказывали правовую поддержку в ходе судебных заседаний.

Юнусабадский районный суд по уголовным делам установил, что правонарушитель действительно истязал животных, что привело к гибели четырех котов и увечью одного. По итогам слушаний вынесено решение о виновности по статье 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. За жестокое обращение с животными назначено наказание в виде штрафа в размере 3 минимальных размеров заработной платы — 449,3 тысячи сумов.

«Хотелось бы, чтобы размер штрафа был выше, как, к примеру, в некоторых странах СНГ, — отметила директор ОЗЖ „Mehr va Oqibat“ Камила Ша-Алимова. — Мы работаем в этом направлении и верим, что скоро зоозащитникам удастся добиться изменений в законодательстве. Призываем граждан быть смелее и настойчивее: закон работает — важна ваша гражданская инициатива и желание добиваться справедливости только в соответствии с законами».

Текст: «Газета.uz» 20 821