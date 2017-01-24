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Фото: fb.com/mehrvaoqibat

На истязавшего кошек жителя Ташкента наложен штраф

Очередное дело о жестоком обращении с животными завершилось победой заявителей.

Вчера, 13:02   Общество  

На 49-летнего жителя Ташкента наложен штраф за жестокое обращение с животными. Об итогах судебного разбирательства «Газете.uz» сообщили в Обществе защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va Oqibat».

Заявителями выступили неравнодушные жительницы 4-го квартала Юнусабадского района, заметившие исчезновение нескольких кошек, некоторые из которых были позже найдены покалеченными или мертвыми. Женщины заподозрили в истязании и потраве животных мужчину, проживавшего поблизости от места нахождения кошек.

В декабре прошлого года они обратились к зоозащитникам «Mehr va Oqibat» с просьбой содействовать в привлечении виновного к ответственности. Представители ОЗЖ помогли составить заявление в милицию и впоследствии оказывали правовую поддержку в ходе судебных заседаний.

Юнусабадский районный суд по уголовным делам установил, что правонарушитель действительно истязал животных, что привело к гибели четырех котов и увечью одного. По итогам слушаний вынесено решение о виновности по статье 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана. За жестокое обращение с животными назначено наказание в виде штрафа в размере 3 минимальных размеров заработной платы — 449,3 тысячи сумов.

«Хотелось бы, чтобы размер штрафа был выше, как, к примеру, в некоторых странах СНГ, — отметила директор ОЗЖ „Mehr va Oqibat“ Камила Ша-Алимова. — Мы работаем в этом направлении и верим, что скоро зоозащитникам удастся добиться изменений в законодательстве. Призываем граждан быть смелее и настойчивее: закон работает — важна ваша гражданская инициатива и желание добиваться справедливости только в соответствии с законами».

Текст: «Газета.uz»      20 821

Комментарии

  • Джамиля Гимранова 24 января 2017 13:13

    да, я живу там, на 4-ом, и слышала что такое у нас часто. Наверное это тот же самый, который с кошек живьем шкуру снимал.. Видела на руках пожилой женщины в прошлом году забинтованную кошку, несчастное животное было просто изуродовано, сказала что такой сосед у них, истязает и убивает кошек.. Очень маленький штраф.. его бы самого так..

  • Олеся Цибизова 24 января 2017 13:44

    Нужно еще таких типов ставить на учет в милицию. Истязание животных говорит о склонности к насилию, так и до людей может дойти, просто животные бессловесны и беззащитны.

  • Gayrat Shakhavdinov 24 января 2017 13:51

    Действительно, 3 минималки ничего не значит,надо санкции увеличить и нужно назначать наказания за каждого животного по виду и количеству убытых или искалеченных, и определять соразмерное наказания по международным стандартам.

  • Akhror Agzamov 24 января 2017 14:08

    Сажать надо! Что такое эти 450 тыщ, даже не 100$.

    За убийство людей сажают на многие годы. Серийных убийц, коим является герой статьи, сажают до конца их оставшейся жизни. Почему за убийство и истезание животных полагается малюсенький штраф? Что у животных нет права на жизнь, как людей? Не забывайте, люди такие же биологические живые существа, как и все животные. У нас различий с генетической точки зрения крайне мало, и то обособленно это особенностью вида.

    Закон надо менять, он несправедлив!

  • Владимир Владимиров 24 января 2017 14:37

    Если бы женщины не покупали меха, с бедных зверюшек на снимали бы шкуру живьем. Давайте штрафовать модниц.

  • Лара Фаргулина 24 января 2017 14:41

    Изверг! Нужно в 10-20 раз увеличить штраф за подобное, а то и давать реальные сроки. Кого жалеть? Завтра ему мучать животных станет недостаточно и он начнёт вылавливать детей во дворах! Нужно официально обращаться в Законодательную палату Олий Мажлиса или в Министерство Юстиции об изменении соответствующей статьи Кодекса об административной ответственности. До слёз жалко бедных животных, а ведь это видят и дети, у которых будет психологическая травма.

  • Лара Фаргулина 24 января 2017 14:44

    Джамиля Гимранова 24 января 2017 13:13 — Если жильцы знают, кто это сделал, то нужно попросить несколько крепких мужиков, чтобы они прижали его к стенке и доступно объяснили, что ему будет несладко, если подобное повторится. Без рукоприкладства, разумеется.

  • Анна Цой 24 января 2017 14:53

    Садисты, совершающие подобные извращенные жестокости по отношению к животным, являются потенциальными маньяками с крайне нездоровой психикой, и от излияния своей агрессии на людей их может сдерживать только наличие уголовных мер.
    Если мы хотим быть развитым государством, то нам нужно совершенствовать наше законодательство в отношении защиты животных. И ужесточать его. Повышать инициативность граждан, если они заметили в своем окружении признаки крайней ненависти к животным.
    А также необходимо повышать культуру содержания и обращения с животными среди населения — что это такие же живые существа, как и люди, а не игрушки, не вещи. Они как маленькие дети, только не говорят. Им так же больно, они точно также все понимают и чувствуют, как и мы, и если они что-то делают не так, значит это вы их не воспитали, не объяснили, и не нужно за малейшие провинности выбрасывать животное из дома. И я вам скажу, как владелица нескольких животных дома — что они гораздо быстрее понимают, что можно, а что нельзя делать, чем даже некоторые люди. Ведь своего ребенка вы бы не выгнали из дома, и тем более не сбросили с балкона, не избивали бы его, не ударяли об стену и не забывали бы его покормить..

  • Лара Фаргулина 24 января 2017 15:08

    Анна Цой 24 января 2017 14:53 — Полностью с Вами согласна. Если посмотреть статистику, то практически все насильники и маньяки мучали животных. Это вам любой криминалист скажет. Человек видит свою безнаказанность за подобные поступки и переходит на людей. Пресекать на корню подобное надо.

  • Шорахмат Курбонов 24 января 2017 15:41

    Этого человека еще ждет и Божья кара.Есть масса примеров как плохо кончали мучители животных.

  • German Dolgoborodov 24 января 2017 16:05

    Нужно всегда оставаться Человеком! Домашние животные всегда просят помощи у Нас с Вами. Ну, что касается насильников, то этих героев в одну клетку с Кенгуру, пускай повоюют!

  • Лара Фаргулина 24 января 2017 19:12

    Джамиля Гимранова 24 января 2017 13:13 — Джамиля, я поговорила с мужем. Он согласен подъехать с друзьями и мирно убедить человека, что он не прав. Как можно узнать его координаты?

  • алексей марунов 24 января 2017 20:17

    https://www.facebook.com/groups/vsevtvoihrukah
    https://www.facebook.com/groups/504574889715465 https://www.facebook.com/groups/1244242278967354 Вот несколько ссылок на группы, в которых волонтеры занимаются спасением, лечением и пристройством бездомных животных. Там всегда требуется помощь неравнодушных людей. Также обсуждается тема обращения к руководству республики об ужесточении ответственности за подобные преступления.

  • Farhad Iskandarov 24 января 2017 21:20

    Согласен!
    Вот было бы ещё круче, если Мехр и Окубат приютили всех бездомных кошек, собак и т.д., в особенности собак, которые которые бросаются на наших детей!
    Ну, или хотя бы сделали им соответствующие прививки!

  • KARINA FARSIYAN 24 января 2017 22:05

    Спасибо ОБЗЖ за отзывчивость и содействие!

  • Роман Дворянский 25 января 2017 06:12

    Анна Цой, времена Влада Цепеша, который отрывал лапки паукам, а потом сажал людей на кол — далеко позади вместе со средневековыми устоями. Если человек обижает животное, которое физически не может ему противостоять, то тот человек просто слаб во всех смыслах этого слова.

  • Морской Святослав Георгиевич 25 января 2017 10:56

    Farhad Iskandarov
    Вы, уважаемый, сначала постарайтесь воспитать детей, да и их родителей, которые при виде моего пса (на поводке) начинают буквально рычать (дети) и замахиваться руками, палками. Мой пес привитый, охотничий, даже в ответ никогда не лает (на лай чужой собаки), на людей
    и даже кошек первым не бросается. Родители же пальцем показывают, мол, не подходи, а то укусит.
    А тут даже взрослые впечатываются в стенки, когда мы с ним гулять идем, а потом начинают жаловаться домкому. Хотя никого еще мой пес не укусил. Правда, к кошкам у них (у соседей) “особое“ отношение.. О чем говорить дальше?


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