Парк Бабура будет переименован в Сад дружбы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил переименовать парк Бабура в Ташкенте в Сад дружбы. В свою очередь, имя Бабура будет носить новый парк, сооружаемый на месте старого зоопарка в центре города.

«Теперь имя нашего великого предка Бабура будет носить новый парк, который откроется в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента к весеннему празднику Навруз», — сказал Президент, выступая во вторник на встрече, посвященной 25-летию образования Республиканского интернационального культурного центра (РИКЦ).

«Предлагаю также переименовать в Сад дружбы находящийся рядом парк, где в годы независимости Республиканский интернациональный культурный центр традиционно проводит свои многочисленные мероприятия», — отметил глава государства.

Он также сообщил о передаче в ведение РИКЦ здания, расположенного рядом с нынешним парком Бабура и принадлежавшего компании «Узбекенгилсаноат» («Узбеклегпром»), и присвоении ему названия «Дворец дружбы».

Текст: «Газета.uz» 12 956