Парк Бабура будет переименован в Сад дружбы

Праздник в парке Бабура. Архивное фото.
Фото: «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил переименовать парк Бабура в Ташкенте в Сад дружбы. В свою очередь, имя Бабура будет носить новый парк, сооружаемый на месте старого зоопарка в центре города.
«Теперь имя нашего великого предка Бабура будет носить новый парк, который откроется в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента к весеннему празднику Навруз», — сказал Президент, выступая во вторник на встрече, посвященной 25-летию образования Республиканского интернационального культурного центра (РИКЦ).
«Предлагаю также переименовать в Сад дружбы находящийся рядом парк, где в годы независимости Республиканский интернациональный культурный центр традиционно проводит свои многочисленные мероприятия», — отметил глава государства.
Он также сообщил о передаче в ведение РИКЦ здания, расположенного рядом с нынешним парком Бабура и принадлежавшего компании «Узбекенгилсаноат» («Узбеклегпром»), и присвоении ему названия «Дворец дружбы».
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Комментарии
Все равно все будут называть его парком Бабура ещё лет 10. То же самое как и с м. Хамза (ныне Новза)
Отличное решение, надо еще памятник семье кузнеца вернуть, можно в этом парте даже установить, т.к. где сейчас этот памятник находиться это просто издевательство.
Какие 10 лет,я до сих пор называю его парком Кирова)
Появилась надежда и даже уверенность, что на конец-то памятник семье Шамахмудовых, олицетворяющей доброту и благородство узбекского народа, вернут с окраины города и он займет навсегда свое достойное место..
Отличная идея. Уверена, что новый парк Бабура будет прекрасным. Там очень подходящее место, огромная территория утопает в зелени и всегда много народа.