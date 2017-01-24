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Праздник в парке Бабура. Архивное фото.

Фото: «Газета.uz»

Парк Бабура будет переименован в Сад дружбы

Парк Бабура в столице станет Садом дружбы, а новый парк в центре — парком Бабура.

Вчера, 23:10   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил переименовать парк Бабура в Ташкенте в Сад дружбы. В свою очередь, имя Бабура будет носить новый парк, сооружаемый на месте старого зоопарка в центре города.

«Теперь имя нашего великого предка Бабура будет носить новый парк, который откроется в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента к весеннему празднику Навруз», — сказал Президент, выступая во вторник на встрече, посвященной 25-летию образования Республиканского интернационального культурного центра (РИКЦ).

«Предлагаю также переименовать в Сад дружбы находящийся рядом парк, где в годы независимости Республиканский интернациональный культурный центр традиционно проводит свои многочисленные мероприятия», — отметил глава государства.

Он также сообщил о передаче в ведение РИКЦ здания, расположенного рядом с нынешним парком Бабура и принадлежавшего компании «Узбекенгилсаноат» («Узбеклегпром»), и присвоении ему названия «Дворец дружбы».

Текст: «Газета.uz»      12 956

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Комментарии

  • Вильчик Илья Юрьевич 25 января 2017 00:04

    Все равно все будут называть его парком Бабура ещё лет 10. То же самое как и с м. Хамза (ныне Новза)

  • kipling fenimor 25 января 2017 10:21

    Отличное решение, надо еще памятник семье кузнеца вернуть, можно в этом парте даже установить, т.к. где сейчас этот памятник находиться это просто издевательство.

  • Julia Shestakova 25 января 2017 11:59

    Какие 10 лет,я до сих пор называю его парком Кирова)

  • Валентин Артемов 25 января 2017 12:10

    Появилась надежда и даже уверенность, что на конец-то памятник семье Шамахмудовых, олицетворяющей доброту и благородство узбекского народа, вернут с окраины города и он займет навсегда свое достойное место..

  • Наталья Кондратова 25 января 2017 12:16

    Отличная идея. Уверена, что новый парк Бабура будет прекрасным. Там очень подходящее место, огромная территория утопает в зелени и всегда много народа.


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