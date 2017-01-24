Мобильное приложение Allplay.uz сделает мир фильмов и сериалов более доступным

Теперь больше не придется искать необходимый фильм или сериал, тратить время на скачивание и поиски нужного контента в хорошем качестве.
C Allplay.uz тысячи фильмов и сериалов, а также более 60 цифровых телеканалов стали доступны в одном мобильном приложении.
Allplay.uz — это приложение для онлайн-просмотра сериалов, фильмов и телепередач: удобный, привлекательный интерфейс, большая коллекция видеоконтента. Здесь каждый пользователь всегда найдет, что посмотреть.
Выбор просто впечатляет: на сайте и партнерских ресурсах свыше 7000 фильмов, сериалов, телешоу и мультфильмов.
Топ-100 фильмов IMDb и «Кинопоиска» для истинных ценителей, отдельный фильтр HD. А сериалы всех жанров можно смотреть сутками, не выходя из дома.
Большой плюс Allplay.uz — поддержка цифрового телевидения IPTV.
Более 60 каналов теперь доступны прямо на компьютере, смартфоне или планшете.
Allplay.uz находится в TAS-IX, но доступен и через мобильный интернет, при этом за просмотр будет расходоваться трафик по тарифам оператора связи.
Если есть сомнения, стоит ли смотреть тот или иной продукт киноиндустрии? Просто можно взглянуть на рейтинги от «Кинопоиска» и IMDB, а также на комментарии тех, кто уже посмотрел.
Часто желающие провести вечер с детьми не знают, что посмотреть. В этом случае можно довериться рекомендациям Allplay.uz: в данном приложении специально собраны самые популярные детские фильмы, мультсериалы и мультфильмы. В компании с Allplay.uz вечер обещает стать приятным.
Данный сервис будет полезен не только заядлым киноманам, но и начинающим любителям фильмов самых различных жанров, так как поможет определиться с выбором кино.
Открыть для себя увлекательный магический мир кинематографа вместе с Allplay.uz может каждый.
Плюсы:
Минусы:
На правах рекламы. Услуги лицензированы.
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Комментарии
К сожалению Туронтелеком блокирует данный ресурс.
Почему нет доступа для абонентов провайдера Turontelecom!!!
На сегодняшний день достаточно много ресурсов для онлайн просмотра без регистрации и платной активации. Так же есть трекеры. Не вижу смысла в платном приложение даже если оно удобное и функциональное.
Для стабильной работы дома нужна хорошая скорость интернета (как правило чем она выше, тем больше обьём включённого трафика) следовательно отпадает нужда в сети tas-ix, а таких приложений работающих не в зоне tas-ix огромное количество + они бесплатные и куда бооее удобные
Может я ошибаюсь, но у меня бесплатная подписка и нету никаких сообщений о том что нужно заплатить. В чем дело? или создатели allplay решили сделать бесплатный просмотр для тех кто участвовал в бетке?
Отличное приложение!
классно недавно на улице посмотрел футбол нажав на канал Футбол1) спасла меня прога )
Turontelecom заблокировал эту программу. Какой резон? Ведь TAS IX не тарифицируется. Мы все равно смотрим и cinerama.uz и iPTV.