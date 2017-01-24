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25 января, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Мобильное приложение Allplay.uz сделает мир фильмов и сериалов более доступным

С приложением Allplay.uz наслаждаться просмотром любимых фильмов, телеканалов и сериалов стало проще и удобнее.

Вчера, 11:00   Общество     на правах рекламы

Теперь больше не придется искать необходимый фильм или сериал, тратить время на скачивание и поиски нужного контента в хорошем качестве.

C Allplay.uz тысячи фильмов и сериалов, а также более 60 цифровых телеканалов стали доступны в одном мобильном приложении.

Allplay.uz — это приложение для онлайн-просмотра сериалов, фильмов и телепередач: удобный, привлекательный интерфейс, большая коллекция видеоконтента. Здесь каждый пользователь всегда найдет, что посмотреть.

Выбор просто впечатляет: на сайте и партнерских ресурсах свыше 7000 фильмов, сериалов, телешоу и мультфильмов.

Топ-100 фильмов IMDb и «Кинопоиска» для истинных ценителей, отдельный фильтр HD. А сериалы всех жанров можно смотреть сутками, не выходя из дома.

Большой плюс Allplay.uz — поддержка цифрового телевидения IPTV.

Более 60 каналов теперь доступны прямо на компьютере, смартфоне или планшете.

Allplay.uz находится в TAS-IX, но доступен и через мобильный интернет, при этом за просмотр будет расходоваться трафик по тарифам оператора связи.

Если есть сомнения, стоит ли смотреть тот или иной продукт киноиндустрии? Просто можно взглянуть на рейтинги от «Кинопоиска» и IMDB, а также на комментарии тех, кто уже посмотрел.

Часто желающие провести вечер с детьми не знают, что посмотреть. В этом случае можно довериться рекомендациям Allplay.uz: в данном приложении специально собраны самые популярные детские фильмы, мультсериалы и мультфильмы. В компании с Allplay.uz вечер обещает стать приятным.

Данный сервис будет полезен не только заядлым киноманам, но и начинающим любителям фильмов самых различных жанров, так как поможет определиться с выбором кино.

Открыть для себя увлекательный магический мир кинематографа вместе с Allplay.uz может каждый.

Плюсы:

  • большой выбор фильмов, сериалов, телепередач;
  • возможность комментировать просмотренное;
  • рейтинг «Кинопоиска», IMDB.

Минусы:

  • платная подписка.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

 6 180

Комментарии

  • Алишер Исраилов 24 января 2017 11:06

    К сожалению Туронтелеком блокирует данный ресурс.

  • Шайхутдинов Нурислам Ахматович 24 января 2017 11:06

    Почему нет доступа для абонентов провайдера Turontelecom!!!

  • Бондарь Евгений Ефимович 24 января 2017 11:43

    На сегодняшний день достаточно много ресурсов для онлайн просмотра без регистрации и платной активации. Так же есть трекеры. Не вижу смысла в платном приложение даже если оно удобное и функциональное.

  • Тимур Шакуров 24 января 2017 15:13

    Для стабильной работы дома нужна хорошая скорость интернета (как правило чем она выше, тем больше обьём включённого трафика) следовательно отпадает нужда в сети tas-ix, а таких приложений работающих не в зоне tas-ix огромное количество + они бесплатные и куда бооее удобные

  • Акмаль Дадабаев 24 января 2017 20:13

    Может я ошибаюсь, но у меня бесплатная подписка и нету никаких сообщений о том что нужно заплатить. В чем дело? или создатели allplay решили сделать бесплатный просмотр для тех кто участвовал в бетке?

  • KARINA FARSIYAN 24 января 2017 22:08

    Отличное приложение!

  • Manchester United 24 января 2017 22:09

    классно недавно на улице посмотрел футбол нажав на канал Футбол1) спасла меня прога )

  • Farhad Kasymov 24 января 2017 22:52

    Turontelecom заблокировал эту программу. Какой резон? Ведь TAS IX не тарифицируется. Мы все равно смотрим и cinerama.uz и iPTV.


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