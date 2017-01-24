Мобильное приложение Allplay.uz сделает мир фильмов и сериалов более доступным

Теперь больше не придется искать необходимый фильм или сериал, тратить время на скачивание и поиски нужного контента в хорошем качестве.

C Allplay.uz тысячи фильмов и сериалов, а также более 60 цифровых телеканалов стали доступны в одном мобильном приложении.

Allplay.uz — это приложение для онлайн-просмотра сериалов, фильмов и телепередач: удобный, привлекательный интерфейс, большая коллекция видеоконтента. Здесь каждый пользователь всегда найдет, что посмотреть.

Выбор просто впечатляет: на сайте и партнерских ресурсах свыше 7000 фильмов, сериалов, телешоу и мультфильмов.

Топ-100 фильмов IMDb и «Кинопоиска» для истинных ценителей, отдельный фильтр HD. А сериалы всех жанров можно смотреть сутками, не выходя из дома.

Большой плюс Allplay.uz — поддержка цифрового телевидения IPTV.

Более 60 каналов теперь доступны прямо на компьютере, смартфоне или планшете.

Allplay.uz находится в TAS-IX, но доступен и через мобильный интернет, при этом за просмотр будет расходоваться трафик по тарифам оператора связи.

Если есть сомнения, стоит ли смотреть тот или иной продукт киноиндустрии? Просто можно взглянуть на рейтинги от «Кинопоиска» и IMDB, а также на комментарии тех, кто уже посмотрел.

Часто желающие провести вечер с детьми не знают, что посмотреть. В этом случае можно довериться рекомендациям Allplay.uz: в данном приложении специально собраны самые популярные детские фильмы, мультсериалы и мультфильмы. В компании с Allplay.uz вечер обещает стать приятным.

Данный сервис будет полезен не только заядлым киноманам, но и начинающим любителям фильмов самых различных жанров, так как поможет определиться с выбором кино.

Открыть для себя увлекательный магический мир кинематографа вместе с Allplay.uz может каждый.

Плюсы:

большой выбор фильмов, сериалов, телепередач;

возможность комментировать просмотренное;

рейтинг «Кинопоиска», IMDB.

Минусы:

платная подписка.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

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