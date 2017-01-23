Murad Buildings провел масштабный конкурс, в котором победили все

Накануне Нового года Murad Buildings объявил конкурс «Придумай имя снеговику». Жители Узбекистана на протяжении двух недель направляли свои идеи, стихи, видео и другое примеры творчества, вдохновляясь 15-метровой инсталляцией снеговика в Ташкенте. На Facebook страничку Murad Buildings поступило свыше 5000 идей на русском, узбекском и английском языках. Победителю, а именно автору лучшего имени снеговику, был обещан iPhone 7 128 GB.

Чем дальше продвигался конкурс, тем сложнее было жюри определить победителя. Так много было оригинальных и интересных предложений.

«Это наш первый подобный конкурс и меня искренне тронуло сколько веры, патриотизма, творческого подхода, времени вложили участники конкурса. Это все огромная вовлеченность и любовь к родному городу! Я не хотел, чтобы хоть кто-то разочаровался в конкурсе, после стольких усилий и внимания. Я хотел лично увидеть и пожать руку каждому участнику, подарить пусть символический подарок, в благодарность от всей нашей компании», — сказал основатель Murad Buildings Мурад Назаров.

Именно поэтому на протяжении трех дней подряд в жилом комплексе Green City руководство и сотрудники компании лично раздавали подарки абсолютно всем, кто выполнил условия конкурса, общались и дарили веру в чудеса, в исполнение желаний в начале года.

Обладателем главного приза стал шестилетний Мухаммад Садык, который буквально покорил членов жюри стихотворением про снеговика по имени Умиджон. Видео победителя можно посмотреть по ссылке.

Мухаммадсодик Абдухаликов — победитель конкурса, покоривший жюри своим видео и именем для снеговика — Умиджон: «Если честно, даже не думали о победе, просто очень понравился снеговик. Я назвал его Умиджон. Подарок мне очень понравился! Я подарю телефон маме. Хочу пожелать Murad Buildings счастья и радости! Спасибо большое!»

О том, как компания дарит улыбку и маленькие приятности городу рассказывают те, кто получил свои приятные сюрпризы.

Александра Муртазина, Даниель Муртазин: «Все — супер! Как будто мы не в Ташкенте, а в каком-то волшебном городе. Сын хочет тут квартиру, и говорит: „Давай, папу уговаривать!“. Именно здесь. В целом, город преображается с домами Murad Buildings, становится современнее и краше. Насчет конкурса, если честно, очень удивились! Раздарить 5 000 подарков, для всех предусмотреть! Не как обычно, когда только одному человеку отдают подарок. Спасибо!»

Роман Багиров: «Молодцы! Мне очень понравилось. Получил подарок, в восторге! Пришли за подарком, но так понравился комплекс. Теперь хочу купить здесь квартиру. Murad Buildings умеет удивлять! Но все равно, снеговик называется „Мурвик“».

Одна из участниц конкурса даже написала стих:

Есть профессия такая,

Все видны ее дела.

Были здесь бурьяны, ямы.

А теперь стоят дома.

Проезжаешь иль проходишь,

Что-то делает народ.

И людей совсем немного.

Шустро ходят взад, вперед.

Проезжаешь через годик —

Боже мой, вот — красота!

Здесь стоит дворец прекрасный!

Это ж диво, чудеса!

Нет видней такой работы

И не спрячешь никуда.

Что построит нам строитель,

Это будет навека!

Спасибо за красивые дома!

Татьяна Константиновна, житель соседнего дома: «Удивительная команда Murad Buildings. Столько делают добра, дарят счастья. Мы очень рады, что так преобразился наш район, стал современнее, динамичнее. Появились детские площадки, благоустроены и наши, соседние дворы. Мы были на открытии, внимательно следим за новостями компании. Вот, и в конкурсе принимали участие. Спасибо большое за подарок и за улыбки, которые вы дарите людям!»

Вручение подарков участникам состоялось именно в Green City неслучайно. «Зеленый город» просто создан для того, чтобы встречать улыбки гостей. Именно поэтому, весной, когда начнут раскрываться первые листья посаженных здесь сотен деревьев, компания планирует здесь провести красивый праздник Навруз и, по традиции, сварить с друзьями, соседями и близкими сумаляк.

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