Теннисист Денис Истомин покинул Australian Open

Фото: twitter.com/AustralianOpen
В матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии 30-летний узбекский теннисист Денис Истомин (117-е место в мировом рейтинге) уступил 25-летнему болгарину Григору Димитрову (15)
Матч длился 2 часа 24 минуты. Встреча завершилась со счетом 3:1 (2/6, 7/6 (2), 6/2, 6/1) в пользу Димитрова. За время игры узбекский теннисист сделал 14 подач навылет, два брейка и допустил одну двойную ошибку. Болгарин сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
Болгарский теннисист прошел в ¼ турнира, где встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).
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21 января 21:05
Комментарии
Очень жаль. Надеялся, что Денис дойдет хотя бы до полуфинала