Теннисист Денис Истомин покинул Australian Open

В матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии 30-летний узбекский теннисист Денис Истомин (117-е место в мировом рейтинге) уступил 25-летнему болгарину Григору Димитрову (15) . Травма Истомина не позволила ему оказать сопротивление сопернику в 1/8 турнира. Узбекистанский спортсмен мог сняться с игры, но принял решение бороться до конца.

Матч длился 2 часа 24 минуты. Встреча завершилась со счетом 3:1 (2/6, 7/6 (2), 6/2, 6/1) в пользу Димитрова. За время игры узбекский теннисист сделал 14 подач навылет, два брейка и допустил одну двойную ошибку. Болгарин сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Болгарский теннисист прошел в ¼ турнира, где встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).

Текст: «Газета.uz» 5 401