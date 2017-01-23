Обзор мировых новостей

Фото: ФАО
Пятый президент Болгарии генерал Румен Радев в воскресенье официально вступил в свои полномочия главы государства. Радев принес присягу перед парламентом в пятницу, а церемония инаугурации состоялась в воскресенье. На церемонии присутствовали тысячи граждан страны, среди них политические деятели, священнослужители, дипломаты. «Пусть будет ясно одно — я буду бескомпромиссно отстаивать права, интересы и достоинство своего народа», — заявил президент Радев. Бывший глава Болгарии Росен Плевнелиев сообщил, что при передаче власти была соблюдена преемственность, и пожелал Радеву успешного правления, которое продлится следующие пять лет. Он пообещал, что будет работать с парламентом и всеми государственными институтами, общественными организациями для поиска лучших решений для развития страны. Новый президент отметил, что он не станет «заложником прошлого, но будет создавать будущее».
Споры из-за воды будут обостряться, поскольку численность населения планеты к 2050 году превысит девять миллиардов человек. Миллионы мелких фермерских хозяйств в развивающихся странах уже страдают из-за отсутствия доступа к пресной воде, тогда как в некоторых регионах конфликты из-за водных ресурсов по численности уже превзошли те, которые связаны с земельными спорами. С таким предупреждением выступил на Всемирном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству глава ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Samsung взяла на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали «недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства». По данным агентства, 700 исследователей и инженеров протестировали более 200 тысяч устройств и более 30 тысяч аккумуляторов. В начале октября 2016 года Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7. // РИА Новости
Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» в последние годы не мог похвастаться большими успехами в премьер-лиге, это не помешало старейшей английской команде возглавить свежий рейтинг самых богатых футбольных клубов. В этом соревновании «Красные дьяволы» сумели одержать победу даже над мадридским «Реалом», в классификации, опубликованной Deloitte. В сезоне 2015−2016 «Манчестер Юнайтед» получил рекордный доход в 689 млн евро. Этот английский клуб увеличил свои доходы на 47 млн евро по сравнению с предыдущим сезоном. Мадридский «Реал» был низвергнут с вершины высшей финансовой лиги Deloitte, на которой находился 11 сезонов подряд. // Euronews
Финский отель Arctic Snow Hotel выбрал человека на должность «смотрителя северного сияния» из 1500 кандидатов, подавших заявку на эту вакансию, передает телерадиокомпания Yle. Владельцы отеля, который находится в городе Рованиеми, открыли эту вакансию в сентябре 2016 года. Тогда зарубежные СМИ назвали это самой классной работой на свете. По данным телерадиокомпании, большинство заявок были поданы иностранцами. На должность приняли 24-летнего гражданина Финляндии Матти Каяна (Matti Cajan). Отмечается, что в обязанности смотрителя входит наблюдение за ночным небом и появлением признаков северного сияния, а также сопровождение постояльцев в спа-зоны, поиск потерянных вещей. Кроме того, Каян должен будет будить гостей курорта, когда заметит на небе появление северного сияния, чтобы гости курорта могли на него полюбоваться. Он также выполняет функцию смотрителя и экскурсовода по дикой местности. Как отмечает телерадиокомпания, Каян заключил контракт на работу во время зимнего периода, который обычно завершается в марте. Летом отель не работает и возобновляет работу в конце осени.
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