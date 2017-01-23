Обзор мировых новостей

Пятый президент Болгарии Румен Радев вступил в свои полномочия

Пятый президент Болгарии генерал Румен Радев в воскресенье официально вступил в свои полномочия главы государства. Радев принес присягу перед парламентом в пятницу, а церемония инаугурации состоялась в воскресенье. На церемонии присутствовали тысячи граждан страны, среди них политические деятели, священнослужители, дипломаты. «Пусть будет ясно одно — я буду бескомпромиссно отстаивать права, интересы и достоинство своего народа», — заявил президент Радев. Бывший глава Болгарии Росен Плевнелиев сообщил, что при передаче власти была соблюдена преемственность, и пожелал Радеву успешного правления, которое продлится следующие пять лет. Он пообещал, что будет работать с парламентом и всеми государственными институтами, общественными организациями для поиска лучших решений для развития страны. Новый президент отметил, что он не станет «заложником прошлого, но будет создавать будущее». // РИА Новости

Глава ФАО: Споры из-за воды будут только обостряться

Споры из-за воды будут обостряться, поскольку численность населения планеты к 2050 году превысит девять миллиардов человек. Миллионы мелких фермерских хозяйств в развивающихся странах уже страдают из-за отсутствия доступа к пресной воде, тогда как в некоторых регионах конфликты из-за водных ресурсов по численности уже превзошли те, которые связаны с земельными спорами. С таким предупреждением выступил на Всемирном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству глава ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ) Грациану да Силва. Он заявил, что изменение климата уже приводит к нарушениям гидрологического режима во всем мире. Согласно последним оценкам, в ближайшее время с дефицитом воды столкнется около одного миллиарда человек, проживающих в засушливых районах мира. Одна из основных причин растущего дефицита воды — ее чрезмерное использование в сельском хозяйстве. На сельское хозяйство приходится около 70 процентов забора пресной воды в современном мире. Генеральный директор ФАО призвал все государства добиваться более рационального использования водных ресурсов, а также обеспечивать доступ к воде бедных фермерских семей. «Эти усилия не предотвратят засуху, но могут помочь предотвратить вызванный ею голод и социально-экономический кризис», — сказал руководитель ФАО. // Центр новостей ООН



Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7

Компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Samsung взяла на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали «недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства». По данным агентства, 700 исследователей и инженеров протестировали более 200 тысяч устройств и более 30 тысяч аккумуляторов. В начале октября 2016 года Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7. // РИА Новости

« Манчестер Юнайтед » возглавил список самых дорогих футбольных клубов

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» в последние годы не мог похвастаться большими успехами в премьер-лиге, это не помешало старейшей английской команде возглавить свежий рейтинг самых богатых футбольных клубов. В этом соревновании «Красные дьяволы» сумели одержать победу даже над мадридским «Реалом», в классификации, опубликованной Deloitte. В сезоне 2015−2016 «Манчестер Юнайтед» получил рекордный доход в 689 млн евро. Этот английский клуб увеличил свои доходы на 47 млн евро по сравнению с предыдущим сезоном. Мадридский «Реал» был низвергнут с вершины высшей финансовой лиги Deloitte, на которой находился 11 сезонов подряд. // Euronews

Финский отель выбрал «смотрителя северного сияния»

Финский отель Arctic Snow Hotel выбрал человека на должность «смотрителя северного сияния» из 1500 кандидатов, подавших заявку на эту вакансию, передает телерадиокомпания Yle. Владельцы отеля, который находится в городе Рованиеми, открыли эту вакансию в сентябре 2016 года. Тогда зарубежные СМИ назвали это самой классной работой на свете. По данным телерадиокомпании, большинство заявок были поданы иностранцами. На должность приняли 24-летнего гражданина Финляндии Матти Каяна (Matti Cajan). Отмечается, что в обязанности смотрителя входит наблюдение за ночным небом и появлением признаков северного сияния, а также сопровождение постояльцев в спа-зоны, поиск потерянных вещей. Кроме того, Каян должен будет будить гостей курорта, когда заметит на небе появление северного сияния, чтобы гости курорта могли на него полюбоваться. Он также выполняет функцию смотрителя и экскурсовода по дикой местности. Как отмечает телерадиокомпания, Каян заключил контракт на работу во время зимнего периода, который обычно завершается в марте. Летом отель не работает и возобновляет работу в конце осени. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 5 087