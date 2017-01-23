Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Венгрии

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования Президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия автобуса с венгерскими гражданами в провинции Верона на севере Италии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана

Глава Узбекистана передал слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших и пострадавшим.

В Италии в ночь на 21 января туристический автобус, направлявшийся из Франции в Венгрию, врезался в опору эстакады и загорелся. Среди пассажиров были школьники от 14 до 18 лет, родители и учителя, всего 55 человек. По данным СМИ, погибли 16 человек.

Текст: «Газета.uz» 3 208