Обзор мировых новостей

Трамп пообещал сделать Америку «снова великой»

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи призвал к действию, заявив о необходимости восстановления страны. В пятницу 70-летний бизнесмен официально стал 45-м президентом США, сменив на этом посту Барака Обаму. Выступая перед зрителями и гостями церемонии, Трамп пообещал сделать Америку «снова сильной, гордой, богатой и безопасной». По окончании 17-минутной речи Трамп повторил главный девиз своей предвыборной кампании, заявив, что «вместе мы сделаем Америку снова великой». В своей речи Трамп выразил благодарность президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за отличную работу и поддержку при передаче власти. При этом он подчеркнул, что нынешняя церемония имела «особое значение». «Потому что сегодня мы не только передаем власть от одной администрации к другой, от одной партии к другой. Мы передадим власть от Вашингтона обратно вам — американскому народу», — отметил Трамп. Торжества были омрачены многочисленными стычками участников акций протеста с полицией. // РИА Новости

Экс-президент Гамбии согласился покинуть пост

Экс-президент Гамбии Яйя Джамме добровольно решил покинуть свой пост. «Сегодня я, находясь в здравом уме, принял решение отказаться от звания лидера этой великой нации и выражаю бесконечную благодарность всем гамбийцам», — заявил он в телеэфире. В среду парламент Гамбии продлил полномочия бывшему президенту Яйя Джамме, который 19 января должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу. В четверг Барроу вступил в должность в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре. В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. Затем Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу. При этом президент ЭКОВАС Марсель де Соуз предупредил, что войска силой сместят Джамме, если он не откажется от своего поста. По данным ООН, за последние дни из Гамбии в Сенегал выехали примерно 45 тысяч беженцев. // РИА Новости

Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления

Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления. За принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов. Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании. Проект изменений в основной закон, предполагающих введение президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме будут введены с 2019 года, расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров, при этом должность премьер-министра упраздняется. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма. // РИА Новости

Взрыв на рынке в Пакистане: 21 погибший

В результате взрыва на овощном рынке в городе Парачинар в области Куррам на северо-западе Пакистана утром в субботу погиб 21 человек, около 40 ранены. Пока ни одна из действующих в стране группировок не заявила об ответственности за взрыв. // РИА Новости

Автобус с детьми попал в ДТП в Италии

В Италии в ночь на субботу сгорел перевозивший детей автобус, погибли 16 человек. Инцидент произошел на автостраде А4 близ Вероны, когда туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, на скорости врезался в опору эстакады, после чего возник сильный пожар. В автобусе находились 55 человек — школьники в возрасте от 14 до 18 лет, их родители и учителя. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 2 172