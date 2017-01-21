Президент посещает Каракалпакстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 января прибыл в Каракалпакстан для ознакомления с положением дел в регионе, сообщило УзА.

В ноябре на предвыборной встрече в Шуманайском районе Шавкат Мирзиёев говорил о планах по всесторонней поддержке жителей Приаралья. «Мы посетим каждый район и город, даже самые отдаленные села и аулы. Мы будем прислушиваться к заботам и волнующим людей вопросам, разработаем программы, направленные на решение их проблем», — отметил он.

Сложные условия региона, в том числе экологическая ситуация, требуют срочного решения вопросов обеспечения населения питьевой водой, оказание качественной медицинской помощи и других.

Глава государства в ходе поездки встретился с людьми, посетил семьи, ознакомился с условиями их жизни. В Ходжейлийском районе он посетил центральную больницу, женский интернат «Мурувват», школу №69, а также строительство Агропромышленного центра. Комплекс, сдача которого намечена на 2017−2018 годы, занимает площадь 11 га. В него войдут здания для хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции, терминал, погрузочно-разгрузочная площадка, морозильные камеры, теплицы, помещения для таможни, ангар, гостиница, пункты общественного питания и спортивный комплекс.

Здесь же были обсуждены вопросы развития жилищной инфраструктуры в Ходжейли. Президент дал поручение до конца года построить и сдать в эксплуатацию 40 многоэтажных жилых домов.

Шавкат Мирзиёев также побывал в сельском врачебном пункте «Каракалпакстан». В беседе с врачами говорилось об укреплении доверия населения к государственным органам и работникам медицинских учреждений, оснащении сельских врачебных пунктов современной аппаратурой и лекарственными препаратами.

В Шуманайском районе Президент посетил детскую школу музыки и искусства имени Жумабоя Бозорова, в которой обучаются 211 учащихся. Занятия здесь проводятся более чем по 10 направлениям — национальные музыкальные инструменты, фортепиано, хореография, изобразительное искусство и другие.

Глава государства побывал в Канлыкульском районном филиале ООО «Агросервис МТП», где речь шла о подготовке к весенним полевым работам. Было поручено поэтапно сокращать хлопковые поля и развивать в районе животноводство.

В ходе беседы в Канлыкульском педагогическом профессиональном колледже Президент отметил необходимость изменения в соответствии с требованиями времени направлений обучения и подготовки востребованных кадров.

Руководитель страны ознакомился с началом прокладки водопроводной сети Кунград-Муйнак протяженностью 101 км. С пуском ее в эксплуатацию ежесуточно будут подаваться 7000 кубометров воды и обеспечены питьевой водой более 25 тысяч человек.

На последовавшей встрече с активом Каракалпакстана в Нукусе обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и создания достойных условий жизни для населения.

Текст: «Газета.uz» 20 914