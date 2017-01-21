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Фото: УзА

Президент пожелал удачи строителям заводов в Нукусе

Во второй день визита в Каракалпакстан Шавкат Мирзиёев посетил строящиеся производственные и социальные объекты.

21 января 2017, 21:05   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20−21 января посетил Каракалпакстан для ознакомления с положением дел в регионе.

Как сообщило УзА, во второй день визита глава государства посетил участок завода полимерной продукции, который будет построен в Нукусе. На заводе будет производиться в год 8000 тонн полиэтиленовых труб и упаковочной продукции. На предприятии создается более 100 рабочих мест.

Шавкат Мирзиёев затем ознакомился с проектом завода по производству продукции для энергетической отрасли. Планируется, что здесь на основе зарубежных технологий будет налажен выпуск современных трансформаторов, деталей для фотоэлектростанций и автоматических электросчетчиков.

Президент побеседовал с подрядчиками и строителями заводов и пожелал им удачи в осуществлении проектов. Сдать предприятия в эксплуатацию планируется к 26-летию независимости Узбекистана.

Глава государства осмотрел реконструированный Нукусский железнодорожный вокзал. Он отметил, что необходимо создать дополнительные удобства для пассажиров и повысить культуру обслуживания.

Шавкат Мирзиёев побывал на участке строительства школы для одаренных детей имени Ибройима Юсупова. Поручено усовершенствовать проект школы, создать площадь и установить памятник народному поэту Узбекистана и Каракалпакстана, Герою Узбекистана Ибройима Юсупова. На базе школы необходимо открыть мини-типографию, осуществить перевод и издание различной литературы.

Президент посетил Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института — здесь строятся многопрофильная детская клиника, игровая площадка и гостиница. Были даны рекомендации по созданию в институте подлинно научной атмосферы, изучению зарубежного опыта, развитию сотрудничества с международными клиниками и эффективной защите здоровья матерей и детей.

Глава государства ознакомился с народной приемной Президента Узбекистана в Каракалпакстане. Здесь прием граждан, рассмотрение и хранение их обращений организованы на основе современных информационных технологий. Созданы необходимые условия, имеются комната матери и ребенка, медицинский кабинет, а также удобства для лиц с ограниченными возможностями.

Поручено справедливо рассмотреть и своевременно решить вопросы по каждому обращению, проанализировать работу руководителей с обращениями.

Далее Президент ознакомился с проектом реконструкции улицы Ерназара Олакуза. Эта центральная улица будет расширена, возведены многоэтажные жилые дома, объекты торговли и бытового обслуживания.

В мечети Имама эшона Мухаммада руководитель страны побеседовал с аксакалами.

Текст: «Газета.uz»      33 127

Комментарии

  • Патриот Родины 21 января 2017 22:03

    Каждый метр каракалпакской земли может дать родине до миллиона долларов. Только уметь обращаться правильно с землей и недрами и собирать эти деньги. Очень богатая земля.

  • Муратов Жахонгир 22 января 2017 13:52

    Самый главный принцип успеха в любом деле это САМОДИСЦИПЛИНА. Если мы сейчас не уделим на это особое внимание то развитие у нас будет медленным. Надо разработать кодексы или положения по дисциплине. Усилия нашего Президента очень радует. Нам надо всем воплотиться вокруг него воедино целеустремлённо стремиться к процветанию

  • Славик К. 23 января 2017 10:57

    to Патриот Родины
    Именно поэтому необходимо инвестировать в эту землю.
    После визита Президента эта работа будет продолжена.


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