Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Питер Буриан в ходе двухдневного официального визита в Узбекистан встретился с министрами внешнеэкономических связей и торговли Эльёром Ганиевым, иностранных дел Абдулазизом Камиловым и первым заместителем председателя Сената Садыком Сафаевым.

Целью визита было продолжить активный и продуктивный диалог между Евросоюзом и правительством Узбекистана, в последнее время получивший новую динамику и содержание. Об этом Питер Буриан рассказал журналистам на брифинге в пятницу.

Посол отметил, что в Евросоюзе позитивно оценивают решительные шаги нового руководства Узбекистана по углублению процесса реформ и улучшению бизнес-климата, вместе с тем признавая, что потенциал сотрудничества в экономической области полностью не использован.

Вопросы содействия Узбекистану в диверсификации экономики и сельского хозяйства обсуждались на встрече спецпредставителя ЕС с Эльёром Ганиевым. В Узбекистане действуют три программы Европейского союза по развитию агросектора. Одна из них нацелена на помощь в выращивании и сертификации плодоовощной продукции, которая будет конкурентоспособна не только в регионе, но и у покупателей в ЕС. На это направление выделяются 20 млн евро сроком на два года. Две другие программы поддерживают подготовку кадров в области агробизнеса — также порядка 20 млн евро — и техническое реформирование агросектора.

Эти направления совместной работы будут рассматриваться на заседании Комитета сотрудничества «Узбекистан-ЕС» и Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям, которое состоится 23 февраля.

Развитие политического диалога и регионального сотрудничества обсуждалось на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и первым зампредседателя Сената Садыком Сафаевым.

На встрече с Абдулазизом Камиловым Питер Буриан передал ему письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, адресованное Президенту Шавкату Мирзиеёву. В письме Федерика Могерини поздравила главу государства с победой на выборах и выразила большую заинтересованность ЕС в развитии отношений с Узбекистаном и налаживании более тесного сотрудничества с новым правительством.



Посол Буриан рассказал, что осенью — в октябре или ноябре в Узбекистане пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза и стран Центральной Азии. Ключевыми темами станут экономические отношения, вопросы верховенства права, экология и водопользование.

По словам дипломата, в отношении водных ресурсов Евросоюз не намерен вступать в двухсторонние переговоры. «Мы хотим поделиться нашим опытом решения таких проблем и поддержать все страны региона», — сказал он. Водосберегающие технологии, по мнению Питера Буриана, могут защитить интересы государств, расположенных как в верховьях, так и в низовьях рек.

«Мы бы хотели сделать синергетический эффект на международном уровне, чтобы страны приняли совместное решение, потому что есть много негативных последствий изменений климата, — заявил посол. — Пока регион довольно богат на водные ресурсы, но быстрое таяние ледников может привести к наращиванию проблемы. Мы хотим, чтобы вода воспринималась не как что-то, что можно получить бесплатно, а что-то, что надо беречь и разумно использовать».

По мнению спецпредставителя ЕС, диверсификация агросектора, которая позволит перейти на более эффективные методы производства хлопка и уменьшение его доли в сельском хозяйстве, приведет и к уменьшению потребления воды. «Есть очень эффективные методы использования воды для агропродуктов, которых с нынешним количеством ресурсом вы сможете произвести гораздо больше. Это поможет и решению вопроса и улучшению отношений с соседями», — добавил он.

Питер Буриан затронул вопрос поддержки Афганистана Евросоюзом и соседями по региону. «Мы ценим усилия Узбекистана в обеспечении безопасности в регионе, в том числе контакты по этому вопросу с Афганистаном», — отметил он. По мнению посла, высока роль соседей Афганистана в соединении страны железной дорогой и газовыми сетями, поддержке ее экономического развития.

«Важно, что ваше руководство хочет играть более активную роль в политических процессах Афганистана, — сказал Питер Буриан, — и согласно, что военного решения проблемы Афганистана не существует, это только политический процесс».

Питер Буриан рассказал о возможности трехсторонних проектов для Афганистана с участием ЕС и стран Центральной Азии, включая Узбекистан, по подготовке кадров. Использование региональных мощностей и институтов представляется более эффективным: при меньших затратах обеспечивается качественное образование, соответствующее специфике региона.

Еще одна возможность интеграции Афганистана — соединение через него Центральной Азии с другими странами для использования короткого пути к морю или участия в проекте ТАПИ — строящегося магистрального газопровода из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. «Это лучше, чем проталкивание своих интересов другими странами», — считает посол. Питер Буриан подчеркнул, что ЕС заинтересован в проекте ТАПИ, хотя еще не вкладывал в него средства.

Спецпредставитель Евросоюза также подтвердил, что ЕС поддерживает вовлечение в переговорный процесс по Афганистану тех представителей движения «Талибан», «которые настроены конструктивно и не участвуют в деятельности, не соответствующей правам человека и другим принципам международного права».

Текст: «Газета.uz» 4 152