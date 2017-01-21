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Амнистрированы почти 40 тысяч человек

Под действие постановления Сената об амнистии попали 39,7 тысячи человек.

21 января 2017, 20:58   Общество  

Под действие постановления Сената Олий Мажлиса Узбекистана об амнистии, принятого 12 октября 2016 года, попали 39 тысяч 748 человек. Об этом говорится в статье профессора Академии Министерства внутренних дел, доктора юридических наук Азиза Мирзаева в газете «Правда Востока».

От наказания освобождены 5408 женщин, 893 молодых человека, которым в момент совершения преступлений не исполнилось 18 лет, и 1045 человек старше 60 лет.

В акте об амнистии предусмотрено освобождение от наказания инвалидов первой и второй группы, а также лиц, которые в течение не менее одного года до вступления в силу постановления об амнистии были признаны больными, страдающими заболеваниями, препятствующими отбытию срока наказания. Согласно этому пункту амнистировано 144 человека.

Другими пунктами акта об амнистии предусмотрено освобождение заключенных, получивших наказание в виде лишения свободы, или сокращение на определенную часть неотбытого срока.

В статье отмечается, что судами совместно с органами прокуратуры, внутренних дел, здравоохранения и другими структурами ведется соответствующая работа с амнистированными. Те из них, кто страдает туберкулезом и состоит на диспансерном учете первой и второй группы, направляются в специальные медицинские учреждения. Одинокие лица помещаются в дома «Саховат» или «Мурувват». Несовершеннолетние находятся под контролем родителей или органов опеки и попечительства, в необходимых случаях направляются в специальные учебные заведения.

Текст: «Газета.uz»      22 645

Комментарии

  • Alexander Zeyliger 22 января 2017 01:58

    всё правильно. Тюрьма ещё ни кого не исправила.


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