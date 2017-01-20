Мининфоком просит предпринимателей рассказать о проблемах

Фото: «Газета.uz»
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций проводит онлайн-опрос среди представителей бизнеса и предпринимателей, работающих в сфере ИКТ.
Цель опроса — выявление проблем и бюрократических преград в ведении бизнеса, а также получение предложений по устранению проблем и рекомендаций по развитию бизнеса в сфере ИКТ.
Опросник разделе на разделы «Телекоммуникации (сети связи, мобильная связь, цифровое телевидение)», «Почтовая связь», «Информационно-коммуникационные технологии (электронное правительство, программное обеспечение)», «Информационная безопасность», «Подготовка кадров в сфере ИКТ» и «Другое».
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Комментарии
Очень радовался когда сказали что с 1 января предпринимателям будет хорошо.А 1 января бац,и повысили мой налог на 200 тыс. Сум!Сесейчас уже не радуюсь…