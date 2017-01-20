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Фото: «Газета.uz»

Мининфоком просит предпринимателей рассказать о проблемах

Мининфоком проводит онлайн-опрос среди предпринимателей, работающих в сфере ИКТ.

Вчера, 11:39   Экономика  

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций проводит онлайн-опрос среди представителей бизнеса и предпринимателей, работающих в сфере ИКТ.

Цель опроса — выявление проблем и бюрократических преград в ведении бизнеса, а также получение предложений по устранению проблем и рекомендаций по развитию бизнеса в сфере ИКТ.

Опросник разделе на разделы «Телекоммуникации (сети связи, мобильная связь, цифровое телевидение)», «Почтовая связь», «Информационно-коммуникационные технологии (электронное правительство, программное обеспечение)», «Информационная безопасность», «Подготовка кадров в сфере ИКТ» и «Другое».

Текст: «Газета.uz»      10 048

Комментарии

  • Шорахмат Курбонов 21 января 2017 12:21

    Очень радовался когда сказали что с 1 января предпринимателям будет хорошо.А 1 января бац,и повысили мой налог на 200 тыс. Сум!Сесейчас уже не радуюсь…


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