Мининфоком просит предпринимателей рассказать о проблемах

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций проводит онлайн-опрос среди представителей бизнеса и предпринимателей, работающих в сфере ИКТ.

Цель опроса — выявление проблем и бюрократических преград в ведении бизнеса, а также получение предложений по устранению проблем и рекомендаций по развитию бизнеса в сфере ИКТ.

Опросник разделе на разделы «Телекоммуникации (сети связи, мобильная связь, цифровое телевидение)», «Почтовая связь», «Информационно-коммуникационные технологии (электронное правительство, программное обеспечение)», «Информационная безопасность», «Подготовка кадров в сфере ИКТ» и «Другое».

Текст: «Газета.uz» 10 048