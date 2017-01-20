В выходные ожидаются осадки

В выходные дни в большинстве регионов Узбекистана пройдут осадки. Узгидромет прогнозирует 21−22 января дождь и снег, а также понижение дневной температуры в южных, центральных и восточных частях страны.

В Ташкенте переменная облачность, временами дождь и снег. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с.Температура ночью — 0…+2 градуса Цельсия, днем — +2…+4.

На территории Каракалпакстана и Хорезмской области переменная облачность, 21 января без осадков, 22 в отдельных районах временами снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Колебание температуры ночью от −10…−5 до −5…0, днем — от 0…+5 до −5…0 градусов.

По Бухарской и Навоийской областям переменная облачность, местами осадки — дождь и снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит −2…+3, днем — +2…+7 градуса.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях переменная облачность, местами осадки — дождь и снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит −2…+3, днем 21 января — +2…+7 градусов, 22 января — 0…+5.

Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области ожидает переменная облачность, местами осадки — дождь и снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — 0…+5, днем — +4…+9 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, 21 января без осадков, 22 января местами осадки — дождь и снег. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с. Температура ночью 21 января составит −5…0 градусов, 22 января ожидается −3…+2, днем — +2…+7.

По горным районам республики переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Возможен туман. Ветер западный 7−12 м/с, возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит −8…−3, днем ожидается −3…+2 градуса.

Текст: «Газета.uz» 13 852