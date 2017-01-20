Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Италии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Италии Серджо Маттарелле с выражением соболезнований в связи с человеческими жертвами в результате схода лавины в горном массиве Гран-Сассо-д'Италия.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, глава государства передал слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших и пострадавшим.

Снежная лавина, сошедшая в центральной Италии в среду после мощных подземных толчков, погребла под собой гостиницу, где в тот момент находились 34 человека. По данным СМИ, спасатели нашли шестерых выживших, они пока заблокированы в здании.

Текст: «Газета.uz» 10 658