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Фото: twitter.com/giornaleprociv

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Италии

Президент направил соболезнования главе Италии, где в результате схода лавины погибли люди.

Вчера, 16:49   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Италии Серджо Маттарелле с выражением соболезнований в связи с человеческими жертвами в результате схода лавины в горном массиве Гран-Сассо-д'Италия.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, глава государства передал слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших и пострадавшим.

Снежная лавина, сошедшая в центральной Италии в среду после мощных подземных толчков, погребла под собой гостиницу, где в тот момент находились 34 человека. По данным СМИ, спасатели нашли шестерых выживших, они пока заблокированы в здании.

Текст: «Газета.uz»      10 658
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