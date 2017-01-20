Крупнейшая сельхозярмарка «Зеленая неделя» стартует в Берлине

Сельскохозяйственные традиции и инновации будут в центре внимания 82-й международной сельскохозяйственной ярмарки «Зеленая неделя-2017» (Grüne Woche), церемония открытия которой состоялась в Берлине вечером в четверг.

Церемонию открытия «Зеленой недели» посетили более 3000 человек.

Крупнейшее в мире мероприятие в области продовольственной промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства в этом году соберет 1650 экспонентов из 66 стран. Ожидается, что раскинувшуюся на площади 118 тысяч кв. м ярмарку за 10 дней работы посетят порядка 400 тысяч человек.

На открытии ярмарки был показан список всех стран-участниц.

Традиционным участником мероприятия является Узбекистан, который и в этом году будет представлен национальным стендом. Накануне в Берлин прибыла представительная делегация республики, в которую вошли представители правительства, руководства Министерства сельского и водного хозяйства, компаний «Узбекозиковкатхолдинг», «Узагроэкспорт» и «Узвиносаноат-холдинг», а также ряда производителей.

Кристиан Шмидт.



Открывая «Зеленую неделю», федеральный министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт назвал фермеров важнейшей частью профессионального сообщества, создающей основу для существования людей. «Фермеры обеспечивают наш ежедневный хлеб, от них зависит, как выглядят наши уникальные культурные ландшафты», — заявил министр. Он добавил, что сельские регионы все больше становятся «мастерскими будущего» для развития общества.

Церемония открытия «Зеленой недели».



«Зеленая неделя» — это не только ярмарка, но и уникальная платформа для обсуждения важнейших вопросов сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Среди них — сохранение водных ресурсов, плодородия почвы, обеспечение качества и безопасности еды, особенно для детей, органического сельского хозяйства и благосостояния животных.

Кристиан Шмидт приветствовал многочисленных коллег из других стран. В этом году в мероприятиях «Зеленой недели», среди которых — 9-й Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству, примут участие более 80 руководителей министерств сельского хозяйства, это рекордное количество.

Шандор Фазекаш.



Страной-партнером «Зеленой недели» во второй раз выступает Венгрия. Министр сельского хозяйства этой страны Шандор Фазекаш на церемонии открытия сказал: «В стремительно меняющемся мире Венгрия стремится сохранять высокие стандарты сельского хозяйства, в котором соединены исторические традиции, усердие и знания фермеров, а также ответственный подход и новаторское мышление».

Участников церемонии приветствовали венгерская музыка и танцы.



Девиз венгерского представительства на ярмарке — «Традиции, разнообразие и натуральность». Именно это делает отрасль сельского хозяйства Венгрии, имеющую более чем 1000-летнюю историю, сильной, конкурентоспособной и прибыльной. Министр напомнил, что право людей на здоровую жизнь, обеспечиваемую сельскохозяйственной отраслью, свободной от генетически модифицированных продуктов, прописано в конституции Венгрии.

Фил Хоган.



«Сегодня граждане более чем когда-либо разборчивы в том, что они потребляют в пищу и как эта пища была произведена», — заявил комиссар Европейского союза по аграрным вопросам Фил Хоган. Поэтому вопросы производства безопасных и качественных продуктов с соблюдением высоких стандартов и требований к охране окружающей среды обретают все большую важность.

Никто не понимает окружающую среду и язык природы лучше людей, занятых в сельском хозяйстве, подчеркнул комиссар ЕС. «Поэтому очевидно, что фермеры должны быть на передовой борьбы с глобальным потеплением и в продвижении устойчивого развития», — отметил он.

Выступление венгерских музыкантов.

Текст: «Газета.uz» 6 225