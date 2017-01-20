Обзор мировых новостей

Сенегал ввел войска на территорию Гамбии

Войска Сенегала вошли в Гамбию, чтобы помочь свергнуть бывшего президента страны Яйя Джамме. Он отказался покидать свой пост после поражения на выборах. Действия Сенегала и союзников поддерживает Совбез ООН. Сенегал планирует поддержать президента Адама Барроу, который выиграл выборы в начале декабря 2016 года, заявил Reuters полковник сенегальской армии Абду Ндиайе. Он должен сменить на этом посту Джамме, возглавлявшего Гамбию с 1994 года. Его полномочия истекли 19 января, однако он отказался покидать свой пост. Позже Ндиайе сообщил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки начало удары по территории Гамбии. Он не уточнил их тип, однако заявил, что в «значительной степени» были задействованы сухопутные, воздушные и морские ресурсы армий. В планах стран ЭКОВАС передать власть Адаму Барроу в случае, если Джамме откажется покинуть пост президента. BBC передает, что действия Сенегала поддержали военно-воздушные силы Нигерии. Официальный представитель Госдепа Джон Кирби также заявил, что США полностью поддерживает ввод войск Сенегала в Гамбию.Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Бизнесмена Адама Барроу поддержали 45,5% избирателей. Яйя Джамме набрал 36,7% голосов.После поражения на выборах Джамме отказался признать их результаты. Он призвал снова провести голосование под руководством «богобоязненной и независимой избирательной комиссии». // РБК

В Тегеране в результате пожара обрушился торговый центр

По меньшей мере 30 человек погибли, около 40 получили ранения в Иране, где в результате пожара обрушилось высотное здание. 17-этажный торговый комплекс Plasco был расположен в центре Тегерана. Каковы причины возгорания — неизвестно. В момент обрушения в здании находились десятки пожарных. Этот дом был построен в 1962 году, его владельцы неоднократно получали предупреждения о непрочности постройки. Огонь начался на девятом этаже. Корреспондент центрального иранского телевидения запечатлел момент обрушения в прямом эфире. // Euronews

Италия: 28 человек, оказавшихся под лавиной, пока не найдены

В горной гостинице «Ригопьяно», оказавшейся под лавиной вечером в среду, найдены тела двоих погибших, 28 человек числятся пропавшими без вести. Два человека найдены в состоянии сильного переохлаждения и им оказывается медицинская помощь. Вспоминает Куинтино Марчелла, друг Джампьеро Парате, одного из выживших постояльцев: «Он позвонил мне вчера вечером в 17:45, сказав: нам нужна помощь, дай всем знать, потому что ситуация здесь очень серьезная, гостиница полностью разрушена». Выжили только те постояльцы, кто оказался в момент схода лавины вне здания гостиницы. По словам спасателей, они не слышат из-под развалин гостиницы никаких звуков и сигналов. Спасательные работы проходят вручную, потому что техника не может добраться до места трагедии — все дороги завалены снегом. Прокуратура начала расследование. // Euronews

В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа

В Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Акция протеста, в которой приняли участие мэр города Билл де Блазио, голливудские звезды Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, состоялась за день до инаугурации нового главы государства. Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба TrumpTower — «штаб-квартиры» республиканца. Акция прошла под общим лозунгом WeStandUnited («Мы вместе»), такой же призыв распространяется в социальных сетях. Протестующие критиковали Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в ноябре прошлого года. После этого в крупных городах США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган. // РИА Новости

Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года

Китайский интернет-гигант Alibaba заключил в Давосе соглашение с Международным олимпийским комитетом о спонсировании следующих шести Олимпийских игр — до 2028 года, пишет Financial Times. Alibaba станет официальным партнером Олимпиады в сфере электронной коммерции и облачных сервисов, включая аналитику больших данных, и войдет в число основных спонсоров Игр наряду с Coca-Cola, McDonald’s, Visa и другими крупными компаниями. Финансовые подробности соглашения не раскрываются. Ранее источники в МОК сообщали, что в последнее время основные спонсоры, включая Bridgestone и Panasonic, выплачивают комитету около 200 млн долларов за каждый четырехлетний цикл, включающий одну летнюю и одну зимнюю Олимпиаду. Alibaba и МОК создадут электронную платформу для продажи товаров с олимпийской маркировкой. Кроме того, Alibaba оптимизирует Олимпийский канал (потоковое вещание в интернете) для китайской аудитории. Сотрудничество начнется уже на ближайшей Зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в городе Пхёнчхан, Республика Корея. // Интерфакс

Текст: «Газета.uz» 7 662