EN РУ O`Z ЎЗ
21 января, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Остановка «Буюк ипак йули» восстанавливается

На проспект Мирзо Улугбека в Ташкенте возвращается остановка «Буюк ипак йули».

Вчера, 19:55   Общество  

20 января начато восстановление остановки «Буюк ипак йули», расположенной на проспекте Мирзо Улугбека в направлении центра Ташкента.

Остановочный комплекс у одноименной конечной станции Чиланзарской линии метро был закрыт в июле 2015 года. В течение полутора лет пассажиры выходили на остановках «Художников» или «Институт политологии», расстояние между которыми составляет около 800 м.

Восстанавливаемая остановка располагается несколько ближе к выходу из подземного перехода, чем прежняя. Сейчас здесь снято дерновое покрытие, заасфальтирована площадка и установлены металлические остовы будущего остановочного комплекса.

Текст: «Газета.uz»      30 990

Материалы по теме

Комментарии

  • Yahyo Shahobiddinov 20 января 2017 20:31

    Восстановление началось еще в начале недели. Интересно когда полноценное функционировании начнется, а то водители автобусов не церемонятся..

  • Dilya Azizova 20 января 2017 20:43

    Супер, наконец-то )))))

  • Гапал Эргашев 20 января 2017 22:32

    забавная у нас страна, коммуняки создают проблемы себе и потом героически их преодолевают, а как у нас это называется? весело стало, однако, жить, не находите?

  • Klara Kamalova 20 января 2017 22:40

    Ну, наконец то!!!

  • Макс С 20 января 2017 23:19

    Отличная новость! Спасибо!!! Будет на много удобнее теперь!

  • Фатхулла Ибадов 21 января 2017 00:48

    МОЛОДЦЫ!!! Спасибо нашему дорогому Президенту Шавкату Миромоновичу! Он все делает для блага своего народа

  • Лиля Брик 21 января 2017 04:36

    Ужель Аллах услышал наши молитвы?

  • Руслан Каюмов 21 января 2017 11:43

    а как же насчет проезда в те дома вернуть на место?


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:17

Питер Буриан — о планах ЕС по сотрудничеству с Узбекистаном

Сегодня, 14:50

Обзор мировых новостей

Сегодня, 13:45

Денис Истомин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Сегодня, 10:13

Президент посещает Каракалпакстан

Вчера, 16:49

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Италии

Вчера, 16:26

Протяженность трамвайной линии в Самарканде составит почти 35 км

Вчера, 12:30

Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта

Вчера, 11:39

Мининфоком просит предпринимателей рассказать о проблемах

Популярное

Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта

Новым гражданам Узбекистана вручают паспорта

Адхам Икрамов встретился с Алмазбеком Атамбаевым

Остановка «Буюк ипак йули» восстанавливается