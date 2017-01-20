Остановка «Буюк ипак йули» восстанавливается

20 января начато восстановление остановки «Буюк ипак йули», расположенной на проспекте Мирзо Улугбека в направлении центра Ташкента.

Остановочный комплекс у одноименной конечной станции Чиланзарской линии метро был закрыт в июле 2015 года. В течение полутора лет пассажиры выходили на остановках «Художников» или «Институт политологии», расстояние между которыми составляет около 800 м.

Восстанавливаемая остановка располагается несколько ближе к выходу из подземного перехода, чем прежняя. Сейчас здесь снято дерновое покрытие, заасфальтирована площадка и установлены металлические остовы будущего остановочного комплекса.

Текст: «Газета.uz» 30 990