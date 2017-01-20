Остановка «Буюк ипак йули» восстанавливается

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
20 января начато восстановление остановки «Буюк ипак йули», расположенной на проспекте Мирзо Улугбека в направлении центра Ташкента.
Остановочный комплекс у одноименной конечной станции Чиланзарской линии метро был закрыт в июле 2015 года. В течение полутора лет пассажиры выходили на остановках «Художников» или «Институт политологии», расстояние между которыми составляет около 800 м.
Восстанавливаемая остановка располагается несколько ближе к выходу из подземного перехода, чем прежняя. Сейчас здесь снято дерновое покрытие, заасфальтирована площадка и установлены металлические остовы будущего остановочного комплекса.
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Комментарии
Восстановление началось еще в начале недели. Интересно когда полноценное функционировании начнется, а то водители автобусов не церемонятся..
Супер, наконец-то )))))
забавная у нас страна, коммуняки создают проблемы себе и потом героически их преодолевают, а как у нас это называется? весело стало, однако, жить, не находите?
Ну, наконец то!!!
Отличная новость! Спасибо!!! Будет на много удобнее теперь!
МОЛОДЦЫ!!! Спасибо нашему дорогому Президенту Шавкату Миромоновичу! Он все делает для блага своего народа
Ужель Аллах услышал наши молитвы?
а как же насчет проезда в те дома вернуть на место?