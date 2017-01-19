EN РУ O`Z ЎЗ
21 января, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: president.uz

Президент принял вице-президента Всемирного банка

Президент Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка Сирила Мюллера.

19 января 2017, 20:22   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщает UzReport.

На встрече состоялся обмен мнениями о приоритетах двустороннего сотрудничества и обсуждены ключевые направления расширения партнерских отношений и реализации перспективных проектов.

Портфель сотрудничества Узбекистана и ВБ сейчас включает 33 совместных проекта с привлечением финансирования ВБ на сумму 2,8 млрд долларов в таких направлениях, как электроэнергетика, модернизация ирригационных и коммунальных сетей, водоснабжение, развитие производственной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Среди реализованных и реализуемых — проекты строительства высоковольтной линии «Талимарджанская ТЭС — ПС Согдиана», развития водоснабжения и реконструкции систем канализации Бухары и Самарканда, управления водными ресурсами в Каракалпакстане, электрификации железной дороги «Ангрен-Пап», поддержки сельхозпредприятий и развития плодоовощеводства, в сферах образования и здравоохранения.

В прошлом году была принята программа сотрудничества до 2020 года, в которую вошли 27 приоритетных проектов общей стоимостью 4 млрд долларов и суммой кредитов Всемирного банка в размере 3 млрд долларов.

Вице-президент ВБ подчеркнул значимость недавно принятых в Узбекистане мер по обеспечению ускоренного развития малого бизнеса, а также созданию благоприятной деловой среды и инвестиционного климата.

Текст: «Газета.uz»      13 637
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:17

Питер Буриан — о планах ЕС по сотрудничеству с Узбекистаном

Сегодня, 14:50

Обзор мировых новостей

Сегодня, 13:45

Денис Истомин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Сегодня, 10:13

Президент посещает Каракалпакстан

Вчера, 19:55

Остановка «Буюк ипак йули» восстанавливается

Вчера, 16:49

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Италии

Вчера, 16:26

Протяженность трамвайной линии в Самарканде составит почти 35 км

Вчера, 12:30

Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта

Популярное

Адхам Икрамов встретился с Алмазбеком Атамбаевым

Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта

Денис Истомин победил Новака Джоковича на Australian Open

Стратегия действий по развитию Узбекистана опубликована для обсуждения