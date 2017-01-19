Президент принял вице-президента Всемирного банка

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщает UzReport.

На встрече состоялся обмен мнениями о приоритетах двустороннего сотрудничества и обсуждены ключевые направления расширения партнерских отношений и реализации перспективных проектов.

Портфель сотрудничества Узбекистана и ВБ сейчас включает 33 совместных проекта с привлечением финансирования ВБ на сумму 2,8 млрд долларов в таких направлениях, как электроэнергетика, модернизация ирригационных и коммунальных сетей, водоснабжение, развитие производственной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Среди реализованных и реализуемых — проекты строительства высоковольтной линии «Талимарджанская ТЭС — ПС Согдиана», развития водоснабжения и реконструкции систем канализации Бухары и Самарканда, управления водными ресурсами в Каракалпакстане, электрификации железной дороги «Ангрен-Пап», поддержки сельхозпредприятий и развития плодоовощеводства, в сферах образования и здравоохранения.

В прошлом году была принята программа сотрудничества до 2020 года, в которую вошли 27 приоритетных проектов общей стоимостью 4 млрд долларов и суммой кредитов Всемирного банка в размере 3 млрд долларов.

Вице-президент ВБ подчеркнул значимость недавно принятых в Узбекистане мер по обеспечению ускоренного развития малого бизнеса, а также созданию благоприятной деловой среды и инвестиционного климата.

Текст: «Газета.uz» 13 637