Денис Истомин победил Новака Джоковича на Australian Open

На проходящем 16−29 января Открытом чемпионате Австралии представитель Узбекистана Денис Истомин (117-е место в мировом рейтинге) одержал победу над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем со счетом 3:2 — 7/6(10), 5/7, 2/6, 7/6(6), 6/4.

В матче, который длился 4 часа и 48 минут, Джокович превзошел 30-летнего узбекистанца по виннерам (68−63), но сделал больше невынужденных ошибок (72−60). На счету Истомина 17 эйсов, у Джоковича 14 подач навылет.

Стоит отметить, что шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович впервые проиграл игроку, не входящему в топ-100 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».

В третьем круге чемпионата 21 января Истомин сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (30).

Текст: «Газета.uz» 27 313