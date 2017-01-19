Денис Истомин победил Новака Джоковича на Australian Open

Фото: twitter.com/AustralianOpen
На проходящем 16−29 января Открытом чемпионате Австралии представитель Узбекистана Денис Истомин (117-е место в мировом рейтинге) одержал победу над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем со счетом 3:2 — 7/6(10), 5/7, 2/6, 7/6(6), 6/4.
В матче, который длился 4 часа и 48 минут, Джокович превзошел 30-летнего узбекистанца по виннерам (68−63), но сделал больше невынужденных ошибок (72−60). На счету Истомина 17 эйсов, у Джоковича 14 подач навылет.
Стоит отметить, что шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович впервые проиграл игроку, не входящему в топ-100 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».
В третьем круге чемпионата 21 января Истомин сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (30).
WOW! Defending champ Novak #Djokovic is OUT of #AusOpen! Istomin wins 7−6, 5−7, 2−6, 7−6, 6−4. pic.twitter.com/DsDJLilWXW— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2017
Сегодня, 15:17
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Вчера, 19:55
Вчера, 16:49
Комментарии
Денис Истомин, эта победа останется в истории Узбекского тенниса! Молодец, горжусь и искренне рад!
Однозначно СЕНСАЦИЯ!! Я не любитель тенниса но кое что знаю. Ваабще обрадовался за соотечественника. Выиграть самого Джоковича … многого стоит!
Сенсация! Браво
Молодец. Так держать. Ждем Истомина в финале против Маррея.
Молодец какой! Браво!
С детсва болею за Истомина
Респект !
Молодец! Супер давно такого не было
Интересно какие ставки были в тотализаторе на победу нашего игрока?
Тот, кто поставил на него — выиграл баснословные деньги!
Мои поздравления!
Достойная победа!
Ден братан о сенсация удачи тебе в следующих кругах молодчик. Респект!!!
Ну и новость. Новак Джокович проиграл Истомину!? Обязательно посмотрю эту игру в Ютубе.
100% Марей&Истомин
malades
и Марат Сафин победил 2004 году Пита Сампраса ну и что?
Спасибо Денис, реально порадовал, такие эмоции.
Пускай эта победа будет твои первый шаг к большому шлему!
Просто бомба,молодец,так держать!!!✋
Прям с небес сошедший… Чтобы до полуфинала дошло обязательно!!! Удачи с испанцем!!!!
Гордость страны! Супер! Дальнейших побед!
Класс спасибо. я ставил чисто за нашего мало денег очень рад. За Дениса