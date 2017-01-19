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Фото: twitter.com/AustralianOpen

Денис Истомин победил Новака Джоковича на Australian Open

Узбекистанский теннисист вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв вторую ракетку мира.

19 января 2017, 13:36   Спорт  

На проходящем 16−29 января Открытом чемпионате Австралии представитель Узбекистана Денис Истомин (117-е место в мировом рейтинге) одержал победу над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем со счетом 3:2 — 7/6(10), 5/7, 2/6, 7/6(6), 6/4.

В матче, который длился 4 часа и 48 минут, Джокович превзошел 30-летнего узбекистанца по виннерам (68−63), но сделал больше невынужденных ошибок (72−60). На счету Истомина 17 эйсов, у Джоковича 14 подач навылет.

Стоит отметить, что шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович впервые проиграл игроку, не входящему в топ-100 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».

В третьем круге чемпионата 21 января Истомин сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (30).

Текст: «Газета.uz»      27 313

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Комментарии

  • Zafar Abdullaev 19 января 2017 13:47

    Денис Истомин, эта победа останется в истории Узбекского тенниса! Молодец, горжусь и искренне рад!

  • Садыкходжаев Камолиддин 19 января 2017 13:58

    Однозначно СЕНСАЦИЯ!! Я не любитель тенниса но кое что знаю. Ваабще обрадовался за соотечественника. Выиграть самого Джоковича … многого стоит!

  • Bob Islamovic 19 января 2017 14:04

    Сенсация! Браво

  • Патриот Родины 19 января 2017 14:08

    Молодец. Так держать. Ждем Истомина в финале против Маррея.

  • Lilya Appazova 19 января 2017 14:09

    Молодец какой! Браво!

  • Sarvar Sultonkhodjaev 19 января 2017 14:15

    С детсва болею за Истомина

  • Furkat Otabekov 19 января 2017 14:22

    Респект !

  • Шерзод Хайдаров 19 января 2017 15:27

    Молодец! Супер давно такого не было

  • Славик К. 19 января 2017 16:14

    Интересно какие ставки были в тотализаторе на победу нашего игрока?
    Тот, кто поставил на него — выиграл баснословные деньги!

    Мои поздравления!
    Достойная победа!

  • Мирсаидбек Усманов 19 января 2017 17:04

    Ден братан о сенсация удачи тебе в следующих кругах молодчик. Респект!!!

  • Олег Шахалдаев 19 января 2017 17:15

    Ну и новость. Новак Джокович проиграл Истомину!? Обязательно посмотрю эту игру в Ютубе.

  • Шухрат Саттаров 19 января 2017 17:49

    100% Марей&Истомин

  • Shoxruxxon Inomxonov 19 января 2017 17:51

    malades

  • Адаев Уринбек Ерпулатович 19 января 2017 18:11

    и Марат Сафин победил 2004 году Пита Сампраса ну и что?

  • Иван Мирошниченко 19 января 2017 19:41

    Спасибо Денис, реально порадовал, такие эмоции.

  • Иван Мирошниченко 19 января 2017 19:42

    Пускай эта победа будет твои первый шаг к большому шлему!

  • Alexander Donskoy 19 января 2017 20:39

    Просто бомба,молодец,так держать!!!✋

  • Gregory Gaara 19 января 2017 22:26

    Прям с небес сошедший… Чтобы до полуфинала дошло обязательно!!! Удачи с испанцем!!!!

  • Jaloliddin Sirojiddinov 20 января 2017 10:05

    Гордость страны! Супер! Дальнейших побед!

  • Махмуд Рахматуллаев 20 января 2017 11:10

    Класс спасибо. я ставил чисто за нашего мало денег очень рад. За Дениса


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