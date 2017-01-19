Узбекистанцы завоевали медали международной олимпиады в Алматы

12−18 января в Алматы (Казахстан) прошла XIII Международная Жаутыковская олимпиада по математике, информатике и физике. В ней приняли участие 182 школьника из 18 стран, включая 7 представителей Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве народного образования.

По итогам математических состязаний Абдумалик Абдукаюмов, представлявший академический лицей №3 при Бухарском государственном университете, набрал 20 баллов из 42 и завоевал серебряную медаль.

Сирожиддин из этого же лицея стал бронзовым призером олимпиады по физике. Темурбек Ходжакулов, учащийся академического лицея №2 при Ташкентском университете информационных технологий, стал бронзовым медалистом соревнований по информатике.



Текст: «Газета.uz» 9 945