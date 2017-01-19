Узбекистанцы завоевали медали международной олимпиады в Алматы

Темурбек Ходжакулов.
Фото: МНО
12−18 января в Алматы (Казахстан) прошла XIII Международная Жаутыковская олимпиада по математике, информатике и физике. В ней приняли участие 182 школьника из 18 стран, включая 7 представителей Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве народного образования.
По итогам математических состязаний Абдумалик Абдукаюмов, представлявший академический лицей №3 при Бухарском государственном университете,
Сирожиддин из этого же лицея стал бронзовым призером олимпиады по физике. Темурбек Ходжакулов, учащийся академического лицея №2 при Ташкентском университете информационных технологий, стал бронзовым медалистом соревнований по информатике.
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