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Темурбек Ходжакулов.

Фото: МНО

Узбекистанцы завоевали медали международной олимпиады в Алматы

Представители Узбекистана стали призерами Международной Жаутыковской олимпиады по математике, информатике и физике.

19 января 2017, 19:57   Общество  

12−18 января в Алматы (Казахстан) прошла XIII Международная Жаутыковская олимпиада по математике, информатике и физике. В ней приняли участие 182 школьника из 18 стран, включая 7 представителей Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве народного образования.

По итогам математических состязаний Абдумалик Абдукаюмов, представлявший академический лицей №3 при Бухарском государственном университете, набрал 20 баллов из 42 и завоевал серебряную медаль.

Сирожиддин из этого же лицея стал бронзовым призером олимпиады по физике. Темурбек Ходжакулов, учащийся академического лицея №2 при Ташкентском университете информационных технологий, стал бронзовым медалистом соревнований по информатике.

Текст: «Газета.uz»      9 945
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