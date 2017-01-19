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Командно-штабное учение МЧС на перевале «Камчик».

Фото: МЧС

Архивное фото.

Более 3000 выездов совершили спасатели в 2016 году

МЧС за прошлый год провело учения с участием свыше 302 тысяч человек.

19 января 2017, 12:19   Общество  

Аварийно-спасательные отряды Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Узбекистана (ГСЧС) в 2016 году совершили более 3000 выездов для спасения и оказания помощи гражданам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС объединяет более 40 министерств, ведомств, организаций, учреждений и компаний, обеспечивая взаимодействие органов государственного управления и самоуправления граждан в профилактике и борьбы с последствиями стихийных бедствий и техногенных катастроф.

За прошлый год было проведено 27 командно-штабных и 317 тактико-специальных учений с привлечением 302,6 тысячи человек и 7700 единиц специальной техники. Спасатели и спецтехника 521 раз привлекались к обеспечению безопасности в местах массового гуляния и проведения праздничных мероприятий.

На местах, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления, организованы 69 контрольно-наблюдательных постов, обеспеченные необходимыми средствами связи. Из наиболее опасных участков временно было отселено 256 хозяйств.

Для бесперебойного и безопасного передвижения автотранспортных средств и пассажиров через перевал «Камчик» автодороги «Ташкент-Ош» здесь организовано круглосуточное дежурство 15 механизированных отрядов.

Хокимиятами Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областей проведены берегоукрепительные и другие защитные работы: всего 1,362 миллиона кубометров земляных, 91,4 тысячи кубометров каменных, 8200 кубометров бетонных и 172 тонны железобетонных работ.

Более 14 тысяч учащихся 1193 колледжей и лицеев, а также 17 тысяч учеников 2132 школ приняли участие в районных и городских соревнованиях клубов «Юный спасатель». Всего в этих клубах занимается более 34 тысяч ребят.

Текст: «Газета.uz»      4 765

Комментарии

  • Алексей Цой 19 января 2017 15:48

    Когда уже будет публикация о том сколько же вызовов делает Скорая мед помощь? И тогда вопросы о том, почему так долго едет, порой, скорая отпадут сами по себе.. И сколько времени уходит на один вызов, с госпитализацией и без, как долго ищется адрес, сколько ложных и вызовов без особых причин, типа повесить шторы в зале, купить хлеба бабушке, помыть деда, сделать очередной укол антибиотика, послушать легкие, на ночь померить давление, потому что сломался тонометр, отвезти с улицы домой, потому как такси дорого, а маршрутка постоянно полная, дать спирту на опохмел, посмотреть на улице лежит человек или бревно, ибо самому спускаться с третьего этажа лень, зуб болит третий день, а до аптеки купить Аналгина не очень хочется идти, ибо холодно.. Список могу продолжать вечно.. Может люди немного хотя бы одумаются. Еще нужно учитывать, что вызовы не распределенны равномерно в течении суток, есть так называемый Час-пик, в который физически невозможно обслужить всех.. А тут регулярно пишут, что мол как трудно пожарникам, какая благородная профессия у спасателей.. Вот бедняги работают не покладая рук.. А что до Скорой помощи, которая каждый день спасает тысячи жизней, милиция, которая также загружена по самое не хочу.. Почему то не очень пишут..


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