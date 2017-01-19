Более 3000 выездов совершили спасатели в 2016 году

Аварийно-спасательные отряды Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Узбекистана (ГСЧС) в 2016 году совершили более 3000 выездов для спасения и оказания помощи гражданам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС объединяет более 40 министерств, ведомств, организаций, учреждений и компаний, обеспечивая взаимодействие органов государственного управления и самоуправления граждан в профилактике и борьбы с последствиями стихийных бедствий и техногенных катастроф.



За прошлый год было проведено 27 командно-штабных и 317 тактико-специальных учений с привлечением 302,6 тысячи человек и 7700 единиц специальной техники. Спасатели и спецтехника 521 раз привлекались к обеспечению безопасности в местах массового гуляния и проведения праздничных мероприятий.

На местах, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления, организованы 69 контрольно-наблюдательных постов, обеспеченные необходимыми средствами связи. Из наиболее опасных участков временно было отселено 256 хозяйств.

Для бесперебойного и безопасного передвижения автотранспортных средств и пассажиров через перевал «Камчик» автодороги «Ташкент-Ош» здесь организовано круглосуточное дежурство 15 механизированных отрядов.



Хокимиятами Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областей проведены берегоукрепительные и другие защитные работы: всего 1,362 миллиона кубометров земляных, 91,4 тысячи кубометров каменных, 8200 кубометров бетонных и 172 тонны железобетонных работ.

Более 14 тысяч учащихся 1193 колледжей и лицеев, а также 17 тысяч учеников 2132 школ приняли участие в районных и городских соревнованиях клубов «Юный спасатель». Всего в этих клубах занимается более 34 тысяч ребят.

Текст: «Газета.uz» 4 765