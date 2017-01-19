Адхам Икрамов встретился с Алмазбеком Атамбаевым

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 января принял заместителя премьер-министра Узбекистана Адхама Икрамова, сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

Адхам Икрамов возглавлял делегацию Узбекистана на переговорах по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы, которые проходили с 15 по 17 января в Оше.

Договоренность об интенсификации работы по согласованию позиций в вопросах делимитации и демаркации границы была достигнута на переговорах президентов Узбекистана и Кыргызстана во время визита Алмазбека Атамбаева в Самарканд в декабре.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух государств в наиболее приоритетных сферах взаимодействия.

Текст: «Газета.uz» 1 249