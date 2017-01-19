Узбекистан активизирует переговоры с соседними странами по границе

Узбекистан активизирует работу по делимитации и демаркации государственной границы с четырьмя соседними странами, следует из проекта указа Президента о Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы.

В проекте документа профильным министерствам и ведомствам планируется поручить разработку в первом квартале года плана по делимитации и демаркации государственной границы.

В нем должно быть предусмотрено ускорение процесса правового оформления несогласованной части госграницы с Кыргызстаном и достижение подписания соглашения о границе.

Намечено продолжение переговоров по демаркации границы с Казахстаном по участкам Сырдарьинской, Джизакской и Навоийской областей, а также Республики Каракалпакстан, граничащим с Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской и Мангыстауской областями Казахстана.

Кроме того, должны быть возобновлены переговоры о правовом оформлении несогласованных частей границы с Таджикистаном и Туркменистаном.

Текст: «Газета.uz» 16 079