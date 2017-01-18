Реализацию объектов госсобственности упростят

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 января подписал указ «О мерах по дальнейшему упрощению и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях». Об этом сообщила информационная служба Госкомконкуренции.

Указ издан в целях создания благоприятных условий для развития частного предпринимательства, дальнейшего упрощения процедур и ускорения процесса реализации объектов государственной собственности, устранения бюрократических барьеров при их приватизации, организации на реализованных в частную собственность объектах производства конкурентоспособных товаров и услуг.

Председателю Совета Министров Каракалпакстана, хокимам областей и города Ташкента предоставлено право принимать решения о реализации нестратегических объектов государственной собственности, в том числе по «нулевой» стоимости с принятием инвестиционных обязательств.

Указом предусмотрено создание благоприятных условий и упрощение ряда процедур по приобретению государственного имущества. Например, арендаторам объектов госсобственности, осуществивших модернизацию и капитальный ремонт основных фондов, а также создавших новые рабочие места, предоставлено преимущественное право на приобретение в первоочередном порядке арендуемого объекта.

Также разрешено заключение договоров купли-продажи государственных объектов при поступлении соответствующего предложения от единственного участника. Предусмотрен трехлетний срок для оплаты выкупных платежей по приватизируемым объектам.

При этом запрещено истребование от соискателей-резидентов Узбекистана иных документов, кроме заявки и бизнес-плана, при продажи на конкурсных торгах государственных объектов, а также инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации.

Указ также подразумевает внедрение широко используемого в международной практике формы реализации государственных объектов, таких как первичное (IPO) и вторичное (SPO) публичное предложение акций населению и субъектам предпринимательской деятельности на фондовой бирже.

Текст: «Газета.uz» 10 946