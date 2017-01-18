Сall-центр Nasvyazi поднимет бизнес на новый уровень

Можно бесконечно продумывать маркетинговый план по захвату рынка, выстраивать идеальную систему лояльности, производить отличный продукт по справедливой цене или оказывать услуги высочайшего класса, но все попытки развития бизнеса могут банально разбиться о секретаря, например, Азизу, словно «Титаник» об айсберг.
Любая современная компания, которая производит продукт или предлагает массовые услуги, стремится к социальной активности: заводит сайт, создает страницу на Facebook или новомодного Telegram-бота. Но пока ни один инструмент не может полноценно заменить для клиентов живое общение: позвонить по телефону — проще, доступнее и быстрее.
Вот тут и начинается самое интересное. Потребитель обращается по телефону компании, чтобы получить нужную информацию, уточнить адрес магазина или просто «пожаловаться». А с другой стороны в компании у телефона сидит условная «Азиза», которой между делом поручили отвечать на все вопросы клиентов и фиксировать их предложения.
Но так случилось, что сегодня у «нее нет настроения» поднимать трубку, она очень занята маникюром, замечталась о свадьбе, либо просто пошла на обед с подружками на полтора часа. Даже если она поднимет трубку, физически она не сможет принять все звонки. Телефон в это время «разрывается» от звонков, клиенты не получают ответа и нервничают, их проблемы не решаются, и в итоге они уходят к конкурентам. Подобные проблемы можно избежать заранее, если продумать организацию call-центра.
Для создания собственного call-центра запасите время, нервы и большую сумму денег. Помимо обычных рабочих столов, кресел для операторов и компьютеров для работы, придется закупать дорогостоящее программное обеспечение и серверное оборудование.
Потом нужно выделить помещение, привлекать квалифицированных специалистов и администраторов для настройки оборудования, на что может уйти несколько месяцев. А после предстоит подобрать операторов и менеджеров, их подготовить, обучить и постоянно контролировать процесс.
И в итоге еще окажется, что техническое задание изначально было составлено неверно и из-за неучтенных «мелочей» call-центр не сможет обслуживать всех клиентов в полном режиме: время и десятки миллионов сумов выброшены на ветер, у руководителя стало больше седых волос, бизнес под угрозой. Что делать? Проще, эффективнее и дешевле обратиться в аутсорсинговый call-центр, например, NASVYAZI.
Аутсорсинговый call-центр — это отдельная компания, которая берет на себя телефонную поддержку клиентов сторонних компаний на профессиональном уровне.
Плюсы подобной услуги:
Аутсорсинговый call-центр Nasvyazi на протяжении 7 лет успешно предоставляет свои услуги на территории Узбекистана и за его пределами. Благодаря накопленному опыту и команде настоящих профессионалов, call-центр зарекомендовал себя в качестве крупного и надежного партнера для многих компаний. Целый ряд банков Узбекистана, крупные производители пищевой продукции и промышленные компании уже доверили организацию своих «горячих линий» по поддержке клиентов сотрудникам Nasvyazi. Также компания активно работает на российском рынке телемаркетинга — продаже товаров и услуг по телефону.
Что call-центр Nasvyazi готов предложить каждому партнеру уже сейчас:
Более подробную информацию о работе call-центра можно получить на сайте www.nasvyazi.uz, на странице в Facebook или по телефону: (+ 8371) 129−88−88.
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