Сall-центр Nasvyazi поднимет бизнес на новый уровень

Можно бесконечно продумывать маркетинговый план по захвату рынка, выстраивать идеальную систему лояльности, производить отличный продукт по справедливой цене или оказывать услуги высочайшего класса, но все попытки развития бизнеса могут банально разбиться о секретаря, например, Азизу, словно «Титаник» об айсберг.

Кто такая Азиза?

Любая современная компания, которая производит продукт или предлагает массовые услуги, стремится к социальной активности: заводит сайт, создает страницу на Facebook или новомодного Telegram-бота. Но пока ни один инструмент не может полноценно заменить для клиентов живое общение: позвонить по телефону — проще, доступнее и быстрее.

Вот тут и начинается самое интересное. Потребитель обращается по телефону компании, чтобы получить нужную информацию, уточнить адрес магазина или просто «пожаловаться». А с другой стороны в компании у телефона сидит условная «Азиза», которой между делом поручили отвечать на все вопросы клиентов и фиксировать их предложения.

Но так случилось, что сегодня у «нее нет настроения» поднимать трубку, она очень занята маникюром, замечталась о свадьбе, либо просто пошла на обед с подружками на полтора часа. Даже если она поднимет трубку, физически она не сможет принять все звонки. Телефон в это время «разрывается» от звонков, клиенты не получают ответа и нервничают, их проблемы не решаются, и в итоге они уходят к конкурентам. Подобные проблемы можно избежать заранее, если продумать организацию call-центра.

Как организовать собственный call-центр

Для создания собственного call-центра запасите время, нервы и большую сумму денег. Помимо обычных рабочих столов, кресел для операторов и компьютеров для работы, придется закупать дорогостоящее программное обеспечение и серверное оборудование.

Потом нужно выделить помещение, привлекать квалифицированных специалистов и администраторов для настройки оборудования, на что может уйти несколько месяцев. А после предстоит подобрать операторов и менеджеров, их подготовить, обучить и постоянно контролировать процесс.

И в итоге еще окажется, что техническое задание изначально было составлено неверно и из-за неучтенных «мелочей» call-центр не сможет обслуживать всех клиентов в полном режиме: время и десятки миллионов сумов выброшены на ветер, у руководителя стало больше седых волос, бизнес под угрозой. Что делать? Проще, эффективнее и дешевле обратиться в аутсорсинговый call-центр, например, NASVYAZI.

Что такое аутсорсинговый call-центр

Аутсорсинговый call-центр — это отдельная компания, которая берет на себя телефонную поддержку клиентов сторонних компаний на профессиональном уровне.

Плюсы подобной услуги:

Экономия денег. Не нужно закупать дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, что особенно актуально, если объем звонков небольшой и бюджет ограничен. Не нужно нанимать, обучать и контролировать новых сотрудников.

Не нужно закупать дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, что особенно актуально, если объем звонков небольшой и бюджет ограничен. Не нужно нанимать, обучать и контролировать новых сотрудников. Быстрый запуск. Настройку и запуск удаленного call-центра производят в короткие сроки опытные специалисты на готовой и уже протестированной платформе.

Настройку и запуск удаленного call-центра производят в короткие сроки опытные специалисты на готовой и уже протестированной платформе. Профессиональный персонал. Операторы call-центра — специально подготовленные люди со знанием психологии и развитыми навыками общения. Они умеют работать при большой нагрузке, знают, как общаться даже с самым проблемным клиентом, и находятся под надзором опытных менеджеров.

Операторы call-центра — специально подготовленные люди со знанием психологии и развитыми навыками общения. Они умеют работать при большой нагрузке, знают, как общаться даже с самым проблемным клиентом, и находятся под надзором опытных менеджеров. Поддержка в формате 24/7. Операторы находятся на линии 24 часа в сутки и могут одновременно принять до тысячи звонков.

Операторы находятся на линии 24 часа в сутки и могут одновременно принять до тысячи звонков. Масштабируемость. Можно легко увеличить количество обслуживающих звонки операторов, например, на время запуска новой акции, а после спада активности — уменьшить.

Как сотрудничество с call-центром Nasvyazi может поднять бизнес на новый уровень

Аутсорсинговый call-центр Nasvyazi на протяжении 7 лет успешно предоставляет свои услуги на территории Узбекистана и за его пределами. Благодаря накопленному опыту и команде настоящих профессионалов, call-центр зарекомендовал себя в качестве крупного и надежного партнера для многих компаний. Целый ряд банков Узбекистана, крупные производители пищевой продукции и промышленные компании уже доверили организацию своих «горячих линий» по поддержке клиентов сотрудникам Nasvyazi. Также компания активно работает на российском рынке телемаркетинга — продаже товаров и услуг по телефону.

Что call-центр Nasvyazi готов предложить каждому партнеру уже сейчас:

Организацию и поддержку «горячей линии» для связи с клиентами и потребителями. Операторы свободно владеют русским, узбекским и английским языками.

Доступные цены и адаптацию под нужды заказчика.

Работу в режиме 24/7, 365 дней в году. Операторы NASVYAZI примут параллельно множество звонков: ни один позвонивший клиент не услышит сигнал «занято». Это важно, потому что первое впечатление о вашей компании во многом может зависеть именно от первого звонка.

Подбор квалифицированных операторов. У каждого проекта есть своя специфика, поэтому для его поддержки в call-центре из обширной базы кандидатов подберут специалистов, разбирающихся в данной сфере. Например, для сопровождения банков — операторов со знанием особенностей банковского обслуживания, а для поставщика потребительских товаров — разбирающихся в тонкостях розничной торговли. Клиент никогда не получит от оператора ответ «не знаю».

Доступ в персональный кабинет с детальной онлайн-статистикой по звонкам из любой точки мира. Руководитель организации всегда будет знать, сколько звонков поступило, какие проблемы имеются в его организации, как быстро они были обработаны и сколько операторов обслуживают линию в данный момент.

Сбор статистики по тематике всех звонков, передачу жалоб и обращений заказчику в онлайн-режиме.

Возможность записи и прослушивания всех поступивших звонков, которую можно использовать для улучшения сервиса.

Более подробную информацию о работе call-центра можно получить на сайте www.nasvyazi.uz, на странице в Facebook или по телефону: (+ 8371) 129−88−88.

На правах рекламы.

5 858