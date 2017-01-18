LG представила новый Bluray-плеер с поддержкой 4K Ultra HD и технологии Dolby Vision

Компании LG Electronics и Dolby Laboratories, Inc. представили Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD. Это первый Bluray-плеер от LG с разрешением 4К, поддерживающий технологию Dolby Vision™ с расширенным динамическим диапазоном изображения (HDR).

Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD создает исключительно яркую и живую картинку. Технология HDR применяется в самых современных кинотеатрах мира, оснащенных системой Dolby. Технология Dolby Vision — это новое слово в домашнем телевидении. Она усиливает яркость и контрастность изображения, а также расширяет палитру насыщенных цветов. Благодаря огромному опыту компании Dolby по внедрению кинематографических технологий в бытовой технике, технология Dolby Vision обеспечивает непревзойденное качество изображения прямо у вас дома. Функция Dolby Vision появится в плеере UP970 после будущего обновления прошивки. Плеер UP970 совместим с двумя форматами HDR, поддерживая и общий формат HDR10. Это позволяет потребителям воспроизводить практически любой контент в формате HDR.

С плеером LG UP970 можно просматривать не только любые материалы в формате HDR, но и смотреть фильмы и видеоролики с поддержкой Dolby Vision. Технология Dolby Vision объединяет все этапы создания, распространения и воспроизведения контента. Это сквозное решение, пользующееся заслуженной популярностью у ведущих режиссеров Голливуда, крупнейших киностудий, дистрибьюторов и телекомпаний всего мира. Услуги предоставления потокового видео по запросу предлагают все большую долю контента в формате Dolby Vision. Сегодня в нем доступны фильмы более чем 80 киностудий. Кроме того, ведущие поставщики видео по запросу предлагают свыше 100 часов оригинального контента в формате Dolby Vision. В ближайшем будущем (по прогнозами — в начале 2017 года) потребители во всем мире смогут приобретать Bluray Ultra HD-диски с фильмами в Dolby Vision.

Плеер LG UP970 оснащен и другими технологиями улучшения качества изображения, создающими идеальную картинку. Модель LG UP970 поддерживает 10-битную глубину цвета и цветовой охват по стандарту ITU-R BT.2020. Поддерживается и воспроизведение файлов в формате высокоэффективного видеокодирования (HEVC). Плеер совместим с различными современными аудиоформатами, включая Dolby True HD, Dolby Atmos и DTS-HD Master Audio. Благодаря этому качество изображения и звука дома и в кинотеатре не отличается.

Плеер UP970 оснащен двумя HDMI-портами, портом HDMI 2.0a для вывода видеосигнала в формате Ultra HD и портом HDMI 1.4 для вывода аудиосигнала на звуковые устройства класса Hi-Fi (аудио/видеоресиверы и звуковые панели), что обеспечивает прекрасное качество звука. Подключение к сетям Ethernet и Wi-Fi позволяет получить доступ к потоковому видео на сайтах Netflix и YouTube, а USB-порт — воспроизводить фильмы, изображения и музыку со съемных носителей.

«Ultra HD Bluray-плеер LG UP970 с поддержкой Dolby Vision служит прекрасным примером приверженности нашей компании к созданию наилучшего возможного качества изображения при домашнем просмотре контента в формате HDR, — отметил Брайан Квон (Brian Kwon), президент компании LG Electronics Home Entertainment. — Мы гордимся сотрудничеством в области создания инноваций с таким партнером, как Dolby, что позволяет реализовать самые современные технологии в наших OLED- и Super UHD-телевизорах».

«Dolby — это будущее самых разнообразных домашних систем развлечений, которое уже наступило, — заявил Гилс Бейкер (Giles Baker), старший вице-президент группы Consumer Entertainment компании Dolby Laboratories. -Совместная работа с компанией LG по внедрению технологии Dolby Vision на наших Ultra HD Bluray-плеерах обеспечила поддержку самого высококачественного формата изображений, что порадует энтузиастов во всём мире».

Посетители конференции CES 2017 могли ознакомиться с Ultra HD Bluray-плеером с поддержкой технологии Dolby Vision на стенде компании LG в конгресс-центре Лас-Вегаса (Центральный зал, стенд № 11100). Более подробная информация о Blueray-системах компании LG и других инновационных изделиях, представленных на выставке CES 2017, доступна на сайте www.lgnewsroom.com.

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