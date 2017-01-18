Деятельность юридической службы предлагается усовершенствовать

Министерство юстиции разработало проект постановления Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности юридической службы в Республике Узбекистан».

Как сообщили «Газете.uz» в Минюсте, проектом предусматривается создание в системе органов юстиции подразделений по координации деятельности юридических служб и оказанию им методологического содействия.

Согласно документу, предлагается проведение критического анализа численности штата юридических служб органов государственного управления, государственной власти на местах и госучреждений. Оцениваться будет соответствие размера штата объему выполняемых работ.

По итогам анализа планируется внести предложения по пересмотру штатной численности юридических служб, а также по приравниванию разрядов оплаты труда руководителей и работников юридической службы к должностным окладам руководителей и работников подразделений в указанных органах и организациях.

Цель проекта постановление — повышение статуса юридической службы и улучшение организации деятельности юрисконсультов, отметили в министерстве.

Текст: «Газета.uz» 9 628