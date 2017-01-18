Деятельность юридической службы предлагается усовершенствовать

Минюст.
Фото: «Газета.uz»
Министерство юстиции разработало проект постановления Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности юридической службы в Республике Узбекистан».
Как сообщили «Газете.uz» в Минюсте, проектом предусматривается создание в системе органов юстиции подразделений по координации деятельности юридических служб и оказанию им методологического содействия.
Согласно документу, предлагается проведение критического анализа численности штата юридических служб органов государственного управления, государственной власти на местах и госучреждений. Оцениваться будет соответствие размера штата объему выполняемых работ.
По итогам анализа планируется внести предложения по пересмотру штатной численности юридических служб, а также по приравниванию разрядов оплаты труда руководителей и работников юридической службы к должностным окладам руководителей и работников подразделений в указанных органах и организациях.
Цель проекта постановление — повышение статуса юридической службы и улучшение организации деятельности юрисконсультов, отметили в министерстве.
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Комментарии
Наблюдается отток квалифицированных юристов из юр служб министерств и ведомств в частный сектор и адвокатуру. К примеру, юрист хокимията получает 800 тыс сум в мес. С другой стороны, адвокат по уголовным делам, может взяться за дело за 2 млн сум и выше. А также дел он может вести с десяток. Вот и получается отток специалистов в частный сектор.
О каких квалифицированных кадрах в гос. аппарате идет речь??? В настоящий момент юрист гос. службы имеет узкую специализацию и практическими навыками в других областях права. не связанных с его каждодневной работой не обладает. В настоящее время ценятся как раз юристы “ по ту сторону“ гос. органов, т.к. именно им приходится сталкиваться со многими проблемами, а в частности разъяснять работникам гос. органов положения законодательных органов. защищать свою позицию в налоговых органах и т.д.