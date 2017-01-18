Обзор мировых новостей

Европарламент избрал нового председателя

Новым главой Европарламента по итогам четвертого тура голосования в Страсбурге избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни. Об этом заявил покидающий пост председателя ассамблеи Мартин Шульц. В ноябре он объявил уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года. Как сообщил РИА Новости источник в Европарламенте, за Таяни проголосовал 351 депутат, за его основного соперника, представителя парламентской фракции европейских социалистов Джанни Пителлу — 282 европарламентария. Воздержались — 80. Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза было тайным. // РИА Новости

Великобритания выйдет из состава Европейского общего рынка

Великобритания покинет общий европейский рынок, но рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза, подтвердила во вторник премьер-министр страны Тереза Мэй. «То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка — это не выход из ЕС», — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС. «Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле», — подчеркнула премьер. // РИА Новости

Полиция Израиля вызвала на допрос сына премьера страны

Израильская полиция вызвала сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на допрос в рамках расследования дела о получении семьей главы правительства дорогостоящих подарков от крупных бизнесменов, передает Второй канал местного телевидения. Сам премьер, которого допрашивали уже дважды, настаивает, что в его действиях не было ничего незаконного, с фигурирующими в деле миллиардерами его связывают сугубо дружеские отношения, а стоимость подарков — сигар и шампанского — во много раз преувеличена израильскими СМИ. По данным Второго канала, во вторник вечером на допрос в полицию приехал старший сын премьера Яир Нетаньяху. «Сын главы правительства должен дать показания в рамках „дела 1000“ — о подарках, в получении которых от представителей деловых кругов в Израиле и за рубежом подозревается его отец. Сыну Нетаньяху предстоит, в частности, ответить, получал ли он сам ценные подарки от миллиардера Джеймса Пакера», — сказано в сообщении телеканала. О связях австралийского бизнесмена с Нетаньяху израильские СМИ много писали в конце прошлого года. По их утверждению, Пакер дарил семье премьера билеты на концерт своей тогдашней подруги Мэрайи Керри, а Яир Нетаньяху не раз гостил в апартаментах, которые принадлежали бизнесмену или арендовались им. Сам австралиец, согласно публикациям, интересовался получением израильского гражданства. // РИА Новости

Казахстан готов к проведению 28-ой Всемирной зимней Универсиады

Спортивные, транспортные и общественные объекты, а также городские службы полностью готовы к проведению Универсиады-2017 в Алматы. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства Республики Казахстан, посвященного ходу подготовки к мероприятию. Аким Алматы Бауыржан Байбек доложил, что на сегодняшний день из заявленных 60 стран 57 завершили аккредитацию, что само по себе является рекордным показателем для зимних Универсиад. Для 45 стран обеспечивается безвизовый въезд, остальные 12 команд будут получать визы в упрощенном виде. Что касается инфраструктуры, то все новые объекты введены в эксплуатацию, завершена модернизация имеющихся объектов, осталось лишь небольшая работа по визуальному оформлению. Кроме того, ведется целенаправленная работа по улучшению сервиса как в атлетической деревне, так в и сфере услуг города. 100-процентная готовность деревни будет обеспечена к 20 января. Первый заезд участников состоится 23 января — это команды Казахстана и Канады. Основной пик заездов ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран. Всего ожидается приезд 2200 атлетов и более 1000 сопровождающих гостей — это тренера, врачи, официальные представители. Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы. // Хабар 24

В США скончалась первая в мире горилла, появившаяся на свет в зоопарке

Первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, скончалась в возрасте 60 лет в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на зоопарк в американском штате Огайо. Старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне. «Коло тронула сердца нескольких поколений людей, которые приходили на нее посмотреть, заботились о ней», — заявили в зоопарке. Коло родилась в зоопарке 22 декабря 1956 года. В декабре 2016 года сотни людей пришли в зоопарк в день ее рождения. Ее возраст более чем на 20 лет превышает среднюю продолжительность жизни горилл, содержащихся в неволе, которая составляет примерно 37,5 лет. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 4 023