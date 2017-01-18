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Фото: «Газета.uz»

Правовую информацию будут распространять шире

Минюст намерен улучшить распространение среди населения информации о новых нормативно-правовых актах.

Вчера, 13:03   Политика  

Министерство юстиции Узбекистана подготовило проект постановления Президента «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения нормативно-правовых актов, разъяснения их сути и значения».

Документ предусматривает введение единого порядка распространения нормативно-правовых актов (преимущественно в электронной форме) и новых способов ведения разъяснительной работы по ним, сообщили «Газете.uz» в Минюсте.

Как говорится в документе, вместе с нормативно-правовыми актами будут распространяться информационно-аналитические материалы по ним, например, пояснительная записка или сопоставительная таблица с разъяснением вносимых изменений.

Нормативно-правовые акты предлагается распространять в виде официальных рассылок и публикаций в официальных и неофициальных изданиях. К процессу могут привлекаться органы самоуправления граждан, ННО и СМИ.

Дополнительно разрабатывается проект закона «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», предусматривающий механизмы распространения нормативно-правовых актов.

Под правовой информацией понимаются тексты всех нормативно-правовых актов, их официальные толкования, комментарии, разъяснения и иные сведения, направленные на доведение до населения сути и значения документов.

Текст: «Газета.uz»      6 807

Комментарии

  • Шахиня Ташкент 18 января 2017 13:56

    Это очень хорошо, в связи с тем что население очень плохо знает свои права, практически не знает наши законодательные акты, очень хорошая инициатива

  • Владимир Владимиров 18 января 2017 14:15

    Да, конечно. Нужно еще качество этих самых нормативных актов улучшить:

    во первых предпринимателям и простым гражданам очень непросто разобраться в 50 тыс нпа,
    во вторых, НПА зачастую противоречат друг другу,
    в третьих, права предпринимателей и граждан должны регулироваться законами, а не НПА,
    в четвертых, многие НПА сильно устарели, не отвечают современным реалиям,
    в пятых, нужно провести аттестацию этих самых сотрудников юстиции на знание НПА

  • Владимир Владимиров 18 января 2017 14:19

    касательно реформ адвокатуры:

    хотелось, чтобы органы юстиции и Палата адвокатов не “гнобили“ адвокатов, а реально оказывали им помощь.

  • Мирзаев М. Э. 18 января 2017 17:21

    Осведомлённость граждан о своих правах — это очень хорошо. Надо бы ещё и желание и умение их отстаивать. Если и этого “багажа“ в достатке, то на практике нередко упираешься в проблему, когда ведомственный акт в суде перевешивает нормы Гражданского кодекса, т.е. по сути “второй“ Конституции страны. Так может государству и за повышение грамотности судей стоит серьёзно взяться? Причём немедленно, иначе граждане скоро “объедут“ их!

  • Avi Shtoff 18 января 2017 17:36

    Экономику сделать свободной и регулировать лицензиями, тогда не надо будет всех этих затрат, по всему миру либеролизация, а у нас предприниматель — хамкор, одним словом хамкор — вместо того чтобы думать как заработать думает всегда — а не нарушит ли это ничего, а не накажет ли меня потом налоговая, прокуратура и тд?!

  • David Khan 18 января 2017 18:31

    судя по всему, газету. уз читают в высших кругах.. раз правительство пошло на подобные шаги..

    а для оказания более качественных услуг -- нужно просто развивать портал интерактивных услуг.
    для того, чтобы снизить нагрузку на живых людей -- нужно часть рутины перекладывать на искусственный интеллект..
    во всем мире давно используются экспертные системы(IBM Watson/Cortana) которые в состоянии обслужить часто встречаемые вопросы..

    т.к преимущество ЭС в том, что они самообучаются и при большом количестве запросов -- будут улучшать свою базу знаний и пропорционально увеличивать % обслуживаемых клиентов, доводя ее до 100%.

  • Виктор Бухараев 18 января 2017 22:17

    Хорошо чтобы руководители сами исполняли законы. Когда говоришь ему что это нарушение тако го то закона в ответ “пиши заявление и уходи“


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