Правовую информацию будут распространять шире

Министерство юстиции Узбекистана подготовило проект постановления Президента «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения нормативно-правовых актов, разъяснения их сути и значения».

Документ предусматривает введение единого порядка распространения нормативно-правовых актов (преимущественно в электронной форме) и новых способов ведения разъяснительной работы по ним, сообщили «Газете.uz» в Минюсте.

Как говорится в документе, вместе с нормативно-правовыми актами будут распространяться информационно-аналитические материалы по ним, например, пояснительная записка или сопоставительная таблица с разъяснением вносимых изменений.

Нормативно-правовые акты предлагается распространять в виде официальных рассылок и публикаций в официальных и неофициальных изданиях. К процессу могут привлекаться органы самоуправления граждан, ННО и СМИ.

Дополнительно разрабатывается проект закона «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», предусматривающий механизмы распространения нормативно-правовых актов.

Под правовой информацией понимаются тексты всех нормативно-правовых актов, их официальные толкования, комментарии, разъяснения и иные сведения, направленные на доведение до населения сути и значения документов.

Текст: «Газета.uz» 6 807