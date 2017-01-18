Правовую информацию будут распространять шире

Фото: «Газета.uz»
Министерство юстиции Узбекистана подготовило проект постановления Президента «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения нормативно-правовых актов, разъяснения их сути и значения».
Документ предусматривает введение единого порядка распространения нормативно-правовых актов (преимущественно в электронной форме) и новых способов ведения разъяснительной работы по ним, сообщили «Газете.uz» в Минюсте.
Как говорится в документе, вместе с нормативно-правовыми актами будут распространяться информационно-аналитические материалы по ним, например, пояснительная записка или сопоставительная таблица с разъяснением вносимых изменений.
Нормативно-правовые акты предлагается распространять в виде официальных рассылок и публикаций в официальных и неофициальных изданиях. К процессу могут привлекаться органы самоуправления граждан, ННО и СМИ.
Дополнительно разрабатывается проект закона «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», предусматривающий механизмы распространения нормативно-правовых актов.
Под правовой информацией понимаются тексты всех нормативно-правовых актов, их официальные толкования, комментарии, разъяснения и иные сведения, направленные на доведение до населения сути и значения документов.
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Комментарии
Это очень хорошо, в связи с тем что население очень плохо знает свои права, практически не знает наши законодательные акты, очень хорошая инициатива
Да, конечно. Нужно еще качество этих самых нормативных актов улучшить:
во первых предпринимателям и простым гражданам очень непросто разобраться в 50 тыс нпа,
во вторых, НПА зачастую противоречат друг другу,
в третьих, права предпринимателей и граждан должны регулироваться законами, а не НПА,
в четвертых, многие НПА сильно устарели, не отвечают современным реалиям,
в пятых, нужно провести аттестацию этих самых сотрудников юстиции на знание НПА
касательно реформ адвокатуры:
хотелось, чтобы органы юстиции и Палата адвокатов не “гнобили“ адвокатов, а реально оказывали им помощь.
Осведомлённость граждан о своих правах — это очень хорошо. Надо бы ещё и желание и умение их отстаивать. Если и этого “багажа“ в достатке, то на практике нередко упираешься в проблему, когда ведомственный акт в суде перевешивает нормы Гражданского кодекса, т.е. по сути “второй“ Конституции страны. Так может государству и за повышение грамотности судей стоит серьёзно взяться? Причём немедленно, иначе граждане скоро “объедут“ их!
Экономику сделать свободной и регулировать лицензиями, тогда не надо будет всех этих затрат, по всему миру либеролизация, а у нас предприниматель — хамкор, одним словом хамкор — вместо того чтобы думать как заработать думает всегда — а не нарушит ли это ничего, а не накажет ли меня потом налоговая, прокуратура и тд?!
судя по всему, газету. уз читают в высших кругах.. раз правительство пошло на подобные шаги..
а для оказания более качественных услуг -- нужно просто развивать портал интерактивных услуг.
для того, чтобы снизить нагрузку на живых людей -- нужно часть рутины перекладывать на искусственный интеллект..
во всем мире давно используются экспертные системы(IBM Watson/Cortana) которые в состоянии обслужить часто встречаемые вопросы..
т.к преимущество ЭС в том, что они самообучаются и при большом количестве запросов -- будут улучшать свою базу знаний и пропорционально увеличивать % обслуживаемых клиентов, доводя ее до 100%.
Хорошо чтобы руководители сами исполняли законы. Когда говоришь ему что это нарушение тако го то закона в ответ “пиши заявление и уходи“