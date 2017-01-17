Обзор футбольных новостей

Европа

Фото: beinsports.com.

«Манчестер Сити» провел переговоры с «Барселоной» касательно трансфера нападающего Лионеля Месси за 100 млн фунтов. // The Sun

Тот же «Сити» предоставит Хосепу Гвардиоле 250 млн фунтов на новые приобретения. // Daily Star

Гвардиола планирует устроить массовую чистку состава, избавившись от 13 игроков следующим летом. На их место испанец хочет пригласить двух центральных защитников, двух фланговых защитников, а также вратаря, полузащитника и нападающего. Приоритетными целями «горожан» являются Райан Бертран из «Саутгемптона», Виргил Ван Дейк из «Саутгемптона», Пьер-Эмерик Обамеянг из «Боруссии», а также Алексис Санчес из «Арсенала». // The Telegraph

Мадридский «Реал» согласовал со шведским клубом АИК трансфер 17-летнего форварда Александера Исака. Сумма сделки составит около 10 миллионов евро. «Королевский клуб» пока не сможет заявить Исака зимой из-за запрета на регистрацию новых футболистов. Игрок переедет на «Сантьягу Бернабеу» ближайшим летом. // AS

«Барселона» и мадридский «Атлетико» заинтересованы в подписании нападающего «Челси» Диего Косты. // Independent

Наставник «Челси» Антонио Конте не собирается спешить с возвращением Косты в основной состав. Даже если испанский нападающий сумеет проявить себя, Конте наверняка даст согласие на продажу нападающего летом. // The Telegraph

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Франция Димитри Пайет готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в свой бывший клуб «Марсель». // BBC Radio 5 Live

Фото: squawka.com.

Футбольная ассоциация Англии (FA) может ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию. Ожидается, что специальная судейская комиссия после матча будет изучать спорные эпизоды с падениями игроков. // The Times



«Лион» сделал улучшенное предложение в размере 13 млн фунтов за полузащитника Мемфиса Депая, однако «Манчестер Юнайтед» отказал. // Daily Mail

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич по-прежнему находится в сфере интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб предлагает 38 млн евро, тогда как опция выкупа 29-летнего хорвата составляет 50 миллионов. // Sky Sport Italia

«Манчестер Юнайтед» и другие ведущие европейские клубы следят за 16-летним нападающим бразильского «Фламенго» Винисиусом Джуниором. // Independent

Клуб с «Олд Траффорд» также мониторит 19-летнего левого защитника «Селтика» Кирана Тирни. // Daily Mirror

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сделал голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа своей трансферной целью номер один на грядущее лето. // Don Balon

«Милан» и «Эвертон» продолжают переговоры относительно трансфера вингера Жерара Деулофеу в клуб Серии А. // Daily Mail

«Мидлсбро» близок к подписанию молодого нападающего «Челси» Патрика Бэмфорда. // Sky Sports

Азия

Фото: alsailiyasportclub.com.

Нападающий ташкентского «Локомотива» Темурходжа Абдухаликов, забивший 31 гол в 46 матчах за клуб, продолжит карьеру в Катарской лиге звезд. Лучший бомбардир чемпионата Узбекистана (22 гола) заключил контракт с «Аль-Сайлия». Игрок будет выступить под 14 номером. // Федерация футбола Узбекистана

Полузащитник ташкентского «Локомотива» Санжар Шоахмедов также переходит в клуб «Аль-Сайлия». Футболист успешно прошел медицинское обследование и заключил соглашение на полтора года. // Федерация футбола Узбекистана

Полузащитник ташкентского «Пахтакора» Джамшид Искандеров может отправиться в Китай. Об этом сообщил футбольный агент Санъат Шарипов в своем твиттер-аккаунте. // Sports.uz

Два ведущих игрока ферганского «Нефтчи» полузащитник Мансур Саидов и защитник Шукурали Пулатов продолжат карьеру в навоийском «Кызылкуме». // Сhampionat.asia

Текст: «Газета.uz» 6 068