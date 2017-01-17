Теннис: Истомин сыграет с Джоковичем во 2-м круге Australian Open

На проходящем 16−29 января Открытом чемпионате Австралии представитель Узбекистана Денис Истомин (117-е место в мировой рейтинге) пробился во второй круг турнира, одержав победу над хорватом Иваном Додигом (170) со счетом 6:1, 6:4, 3:6, 7:5.

30-летний узбекистанец сделал 14 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету у его соперника — 7 подач навылет, 11 двойных ошибок и 3 брейка.

Во втором круге чемпионата 19 января Истомин сыграет с Новаком Джоковичем (2) из Сербии. Спортсмены провели пять очных встреч, которые завершились в пользу серба.

Текст: «Газета.uz» 4 158